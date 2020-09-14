DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Gökçeada'da meralık alanda çıkan yangın söndürüldü

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, meralık alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu sabaha karşı söndürüldü.

Türkiye 'nin en büyük adası unvanına sahip olan Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde, Yıldızkoy ile Yeni Bademli köyleri arasında kalan meralık alanda dün akşam saat 23.00 sıralarında bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Ekiplerin, arazöz ve itfaiye araçlarıyla sabah saatlerine kadar müdahale ettiği yangın söndürüldü. Yerleşim yerlerine ulaşmayan yangında, geven otu bulunan meralık alan zarar gördü.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Vural BOZOK/GÖKÇEADA (Çanakkale), -

================================

İzmir'de kabus evi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A.(41), bileklerini keserek intihara kalkıştı. A.A. hastanede tedaviye alınırken, olaydan bir saat sonra A.A.'nın evinde çıkan yangın nedeniyle evi kül oldu.

Olay, saat 01.00 sıralarında Yüzbaşı Şerafettin Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olduğu ileri sürülen A.A., oturduğu evde bileklerini kesti. A.A.'nın intihar ettiğini gören yakını, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. A.A. ihbar üzerine gelen ambulansla Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.A.'nın hastanede tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

OLAYDAN BİR SAAT SONRA EVİ YANDI

Öte yandan, A.A.'nın oturduğu evde olaydan bir saat sonra henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evin tamamını sararken, vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale bulundu. Yapılan müdahaleler sonucunda, yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Ev kullanılmaz hale gelirken, evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. İtfaiye ekiplerinin yaptığı ilk incelemede, yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği ileri sürüldü.