DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı MALATYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kurşunların isabet ettiği Arafat Y. (20) yaşamını yitirdi, Burak D. (24) ağır yaralandı.

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Malatya'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

MALATYA'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada, kurşunların isabet ettiği Arafat Y. (20) yaşamını yitirdi, Burak D. (24) ağır yaralandı.

Olay, gece yarısı Aslanbey Mahallesi'nde, yaşandı. Elif Sokak'ta karşılaşan iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede tabancaların kullandığı kavgaya dönüştü. Birbirine karşılıklı ateş açan iki gruptan, Arafat Y. ile Burak D., vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan yaralılar, Turgut Özal Üniversitesi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan yoğun bakım ünitesine alınan Arafat Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Burak D.'nin ise hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Olayın sonrası çalışma başlatan polis, kavgaya karıştığı belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Haber Yayın Tarihi: 24.09.2020 09:59 - Kaynak: DHA

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