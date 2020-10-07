DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Eşini 5 gün boyunca zincirle dövdü, tırnaklarını çekerek işkence yaptı

ŞANLIURFA'da, Suriye uyruklu İ.A., dini nikahlı eşi M.N.'yi (28), 5 gün boyunca odaya kapatıp zincirle döverek, işkence yaptı. Komşuların ihbarıyla kurtarılan kadın, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınırken, işkenceci koca ise gözaltına alındı.

Olay, Direkli Mahallesinde meydana geldi. Suriye'deki iç savaşın ardından Türkiye'ye gelen İ.A., dini nikahlı eşi M.N. ve 3 çocuğu ile Şanlıurfa'da yaşamaya başladı. İ.A., iddiaya göre bir süre önce oturdukları apartman dairesinin bir odasına kilitlediği karısını, 5 gün boyunca zincirle döverek, kerpetenle tırnaklarını çekti. 3 çocuk annesi kadının çığlıklarını duyan komşularının ihbarıyla eve gelen polis, çilingir yardımıyla girdikleri evde, M.N.'yi yarı çıplak halde ve kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekipleri tarafından ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadının, kafatasında kırıklar ve vücudunda ezikler tespit edildi. Polise verdiği ifadede, 3 çocuğunun bulunduğunu söyleyen kadın, yoğun bakımda tedaviye alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, yaralı kadının ifadesinin ardından, İ.A.'yı gizlendiği bağ evinde yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Acil servisten görüntüAmbulansın gelmesiŞiddet mağduru kadınGenel ve detay görüntüler

Haber: Ali LEYLAK-Kamera: Ömer ŞULUL/ ŞANLIURFA

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İzmir'de iki kamyonet çarpıştı: 1 yaralı İZMİR'in Bornova ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan meyve ve sebze yüklü bir kamyonet, lastiği patlaması sonucu emniyet şeridinde duran başka bir kamyonete arkadan çarptı. Meydana gelen kazada, meyve ve sebzeler otoyola saçılırken, 1 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında İzmir Çevreyolu Ege Üniversitesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, otoyolda seyir halinde olan Talip Ş.(35) idaresindeki süt ürünleri taşıyan 35 TNG 77 plakalı kamyonetin lastiği patladı. Bunun üzerine Talip Ş., kamyoneti yolun sağına çekerek yol yardım ekiplerini aradı. Olay yerine gelen ekipler, kamyonetin lastiğini değiştirdikten sonra ayrıldı. Kamyonetine binen Talip Ş., harekete geçeceği sırada, arkasından gelen Baran K. idaresindeki meyve ve sebze yüklü 35 AHV 484 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle, Baran K.'nin kamyonetinin kasası parçalandı. Kamyonette bulunan meyve ve sebzeler otoyola saçılırken, kazayı görenler sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen otoyol polisleri, çevre güvenliğini aldı. Kazada yaralanan Baran K. ise sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan, yola saçılan metal parçaları, meyve ve sebzeler karayolları ekiplerinin yaptığı çalışmalar ile temizlendi. Kaza nedeniyle Bornova yönünden Karşıyaka istikametinde trafik yoğunluğu yaşandı."KAFASI KANIYORDU"Yaşadığı kazayı anlatan Talip Ş., "Yolda seyir halinde olduğum sırada lastiğim patladı. Kamyonetimi yolun sağına park ettim. Hemen yol yardım ekiplerini arayarak durumu bildirdim. Ben de o sırada ileriye giderek telefonun ışığıyla sürücüleri uyardım. Ekip gelip lastik tamirini yaptılar. Ondan sonra aracıma bindim, daha marşa basmadan arkamdan gelen kamyonet çarptı. İndim aşağıya hemen adama doğru koştum, Allah'tan adama hiçbir şey olmamış, araçtan indi aşağıya adamın kafası kanıyordu. Kafasını ve yüzünü yıkadım" dedi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Kazadan görüntü-Olay yerinden görüntü -Talip Ş. Röp -Genel ve detay görüntü

Haber - kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Kayserili esnaf, Brezilyalı eşiyle çeviri programından anlaşıyor

KAYSERİ'de esnaf Mehmet Erdem (63), 2 yıl önce sosyal medyadan tanışarak evlendiği Brezilyalı Ana Maria Americo da Silva (52) ile çeviri programı üzerinden iletişim kuruyor. Eşiyle çiğ köfte dükkanı işleten Erdem, "Eşim Türkçe'nin bazı kelimelerini öğrendi. Telefonumuzdaki program aracılığıyla anlaşıyoruz. Portekizce ve Türkçe çeviri ile iletişim kuruyoruz" dedi.

Mehmet Erdem, 3 yıl önce Brezilya'nın Sao Paulo kentinde okul öncesi öğretmeni olan Ana Maria Americo da Silva ile sosyal medyadan tanıştı. Bir süre internet üzerinden konuşan çift, ardından evlenmeye karar verdi. Mehmet Erdem, 2 yıl önce kente gelen Brezilyalı kadın ile evlenerek hayatını birleştirdi. Brezilyalı kadın, evlendikten sonra eşinin çiğ köfte dükkanında çalışmaya başladı. Ancak çiftin en büyük sorunu ise birbirleri ile iletişim kurmada oldu. Çift bu sorunu ise telefonlarındaki çeviri programından destek alarak çözdü.'KAYSERİ'Yİ ÇOK SEVDİ'10 yıldır çiğ köfte sektöründe olduğunu söyleyen Mehmet Erdem, "Bir dönem ara verdim. Ardından, Maria ile internetten tanıştık ve yeniden çiğ köfte sektörüne giriş yaptım. Resmi nikahımızı yaptık. Türkiye'yi ve Kayseri'yi çok sevdi. Buradan ayrılmak istemiyor. İşini de çok sevdi. İnternetten 1 yıl görüştük ve birlikte olmaya karar verdik. 16 saatlik uçuşun ardından İstanbul'a ardından da Kayseri'ye geldi" dedi.'PORTEKİZCE VE TÜRKÇE ÇEVİRİ İLE İLETİŞİM KURUYORUZ'Eşiyle iyi bir şekilde anlaşabildiğini kaydeden Erdem, "Eşim Türkçe'nin bazı kelimelerini öğrendi. Telefonumuzdaki program aracılığıyla anlaşıyoruz. Portekizce ve Türkçe çeviri ile iletişim kuruyoruz. Maria'ya çok ilgi var. Kayseri'de böyle bir şey olmadığı için müşteriler şaşırıyor. Maria'nın güler yüzlü olması insanlara iyi geliyor. Çevremizden olumlu tepkiler alıyoruz. Maria'nın Brezilya'da bir oğlu bir de kızı var, torunları var. Maria çok titiz ve çalışkan bir kadın" ifadelerini kullandı.

Ana Maria da Kayseri'de olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.