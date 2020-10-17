DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

BOŞ ARAZİ, UYUŞTURUCU BAĞIMLILARININ MESKENİ OLDU

ANTALYA kent merkezindeki boş bir arazide bağımlıların gündüz vakti, çevredekilere ve parktaki çocuklara aldırış etmeden uyuşturucu madde kullanması, mahalle sakinlerinin tepkisini çekti. Sokakta yürürken bile korktuklarını söyleyen mahalleli, polis gelince bu kişilerin uzaklaştığını, sonrasında geri döndüklerini kaydetti.

Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde geçen hafta çalınan balkon demirleriyle gündeme gelen binanın kapatılmasının ardından burayı mesken tutan bağımlılar, bu kez de binanın karşısında bulunan boş araziyi kullanmaya başladı. Günün her saati araziye gelen bağımlılar, çevredekilere aldırış etmeden uyuşturucu kullanıyor. Mahalleli durumu polise bildirse de ekiplerin uyarısıyla dağıtılan bağımlılar, bir süre sonra geri dönüyor.

ŞIRINGAYI BOYNUNA SAPLADI

Önceki akşam saatlerinde arazinin yanında bulunan siteye ait duvarın yanına gelen 3 kişi, görünmediklerini düşünerek uyuşturucu madde kullanmaya başladı. Uyuşturucu kullanan gruba kısa süre sonra bir de kadın eklendi. Uyuşturucu kullanmaya devam eden grup, yolda yürüyenlere aldırış dahi etmedi. Bir süre sonra araziye bastonla yürüyen engelli bir kişi geldi. Taşların üzerine oturan kişi, bir elindeki aynayla boynuna bakarak yer arayıp, diğer elindeki şırıngadaki uyuşturucuyu enjekte etti.

PARKTAKİ ÇOCUKLARA DAHİ ALDIRIŞ ETMİYORLAR

Arazinin yanındaki parkta oynayan çocuklara aldırış etmeyen engelli kişi, uyuşturucuyu kullandıktan sonra alandan ayrıldı. Bağımlıların arazideki bazı taşların altına uyuşturucu madde sakladıkları ve bir sonraki gelişlerinde aynı noktadan aldıkları öğrenildi. Arazinin yanında bulunan sitedekiler ise durumdan şikayetçi. Site sakinleri, evlerinden ve çatılarından araziye gelen bağımlılara bağırarak, göndermeye çalışıyor. Birçok bağımlı ise getirdikleri yastık ve yorganlarla arazide yaşıyor.

'BALKONA ÇIKAMIYORUZ'

Arazi yanında bulunan sitede yaşayan ve bağımlılar yüzünden yürümeye dahi çekindiklerini söyleyen Volkan Ergün, "Burası Antalya'nın merkezi noktası olarak konumlandırılabilinen bir alan. Birçok bağımlı hem burada kurdukları yataklarda yatıyor hem de uyuşturucu kullanıyor. Çocuklarımızın, eşlerimizin gözü önünde şırıngayla uyuşturucu kullanıyorlar. Çocuklarımız balkona dahi çıkamıyor, psikolojileri bozuluyor. Eşlerimiz buradan geçip yürüyerek bir yere gidemiyor. Can ve mal güvenliğimiz yok. Hiçbir şekilde önüne geçemedik. Tüm birimlere şikayette bulunduk. Bu duruma çözüm bulunmasını istiyoruz" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI OKULA GÖNDEREMİYORUZ'

Çetin Karayar ise "Burada birtakım sıkıntılar yaşıyoruz. Uyuşturucu kullanımı ve fuhuş ile ilgili yaşanan durumlar çok vahim. Burası turizmin başkenti Antalya'nın Muratpaşa ilçesi. Biz çocuklarımızı okula dahi gönderemiyoruz" diyerek sorunun çözülmesini istedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------Mahalledeki araziden detay görüntüUyuşturucu kullanan bağımlıların görüntüleriBağımlının uyuşturucuyu hazırlarken görüntüBağımlının aynaya bakarak boynundan şırınga ile uyuşturucu almasıSite sakinlerinin cep telefonları ile çektigi görüntülerBağımlı uyuşturucu kullanırken site içersinde salıncakta sallanan cocuk görüntüsüSite sakini Volkan Ergün ve Çetin Karayar ile röpMuhabir Semih Ersözlerin anonsuKüme halinde oturup uyuşturucu kullanımının görüntüsü

HABER: Semih ERSÖZLER-KAMERA: Emrah GÜL/ANTALYA,

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Tartıştığı kişiler tarafından önce darp edildi, sonra da bıçaklandı

İZMİR'in Buca ilçesinde, iddiaya göre Cengiz Yavuz(55) parkta tartıştığı kişiler tarafından önce darp edildi, sonra da bıçaklandı. Şüpheliler olay sonrası kayıplara karışırken, ağır yaralanan talihsiz adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 03.00 sıralarında Adatepe Mahallesi Hasanağa Bahçesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cengiz Yavuz Hasanağa Bahçesi'nde otururken, kimlikleri henüz belirlenemeyen 4 kişilik bir grup yanına geldi. Yavuz ile grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Gerginliğin artmasıyla, Yavuz önce darp edildi, sonrada koltuk altından bıçaklandı. Şüpheliler olayın ardından kaçarak kayıplara karışırken, Cengiz Yavuz'u görenler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, olayda çok kan kaybeden Yavuz'u ambulansa alarak Buca Seyfi Demirsoy Hastanesi'ne sevk etti. Burada tedaviye alınan Yavuz'un hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, polis ekipleri Cengiz Yavuz'u bıçaklayan şüphelilerin kimliklerini belirlemek ve yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Hastaneden görüntü

Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti kurudu

KARS'ın Arpaçay ilçesindeki Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti, tamamen kurudu. Gölde yaşayan kuş türleri de bölgeyi terk etti. Bir damla suyu bile kalmayan Kuyucuk kuruyunca kuşların terk ettiği gölde inekler otlamaya başladı.Yapay adaya sahip, Doğu Anadolu'nun ilk Ramsar alanı, Yaban Hayatı Geliştirme Sahası, Doğu Anadolu'nun ilk Avrupa Seçkin Turizm Cenneti olan Kuyucuk Gölü Kuş Cenneti artık tamamen kurudu. 230'un üzerinde kuş türünün tespit edildiği göl, her yıl Ekim ayının sonu Kasım ayının ilk haftasında yaklaşık 40 bin göçmen kuşu ağırlıyordu. 1997 yılında 13 metre derinlikte olan göl, yanlış su kullanımı yüzünden sürekli düştü. Göl beslenemediği için sıcak geçen yazın da etkisiyle kalan su da buharlaştı. Kuş seslerinden bile yoksun kalan göl, adeta bataklığa döndü. Gölde ise kuşlardan geriye bataklıktaki ayak izleri ve tüyleri kaldı.MEYDAN İNEKLERE KALDIYıllardır kurumasının önüne geçilemeyen gölde tek bir damla su bile kalmadı. Önceleri kısmen kuruduğu için az miktarda kalan sulak alanda kuşlar konaklıyordu şimdi ise bir metrekare sulak alana bile rastlamak mümkün değil. Kuşların üzerinde bile uçmadığı göl artık ineklere kaldı. Göl çevresinde otlayan büyükbaş hayvanlar göl kenarındaki otlak alanlara kadar geldi. Gölün tarafında büyükbaş hayvanların ayak izlerine rastlanıyor.KUYUCUK KUŞ CENNETİ Türkiye'nin, Ramsar Sözleşmesi kapsamında koruma altına alınan 13'üncü alanı olan Kuyucuk Gölü, Kars kent merkezinin yaklaşık 40 kilometre kuzeydoğusundaki Arpaçay sınırlarında yer alıyor. Yaklaşık 245 hektarlık göl ve 416 hektarlık Ramsar alanına sahip kuş cenneti, deniz seviyesinden bin 627 metre yükseklikte bulunuyor. Adını da bitişiğindeki köyden alan Kuyucuk Gölü, angut, sakarmeke, yeşilbaş ördek, kara boyunlu batağan, sığırcık ve boz kaz gibi 232 farklı kuş türünü barındırıyordu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gölden genel ve detaylar

Gazetecilerin gezmesi

İneklerin otlaması

Haber-Kamera: Bedir ALTUNOK/ KARS,

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Adana'da kurallara uymayan yayalara ceza kesildi

ADANA'da trafik polisleri ana arterlerde yaptığı uygulamalarda, yolun karşısına geçiş kurallarına uymayan yayalara cezai işlem uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, trafikte en çok risk altında olan yayaların yolun karşısına geçişlerini alt ve üst geçitler, trafik ışıkları, okul geçitleri ve yaya geçitlerinden sağlamaları amacıyla işlek cadde ve bulvarlarda uygulama gerçekleştirdi. Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, geçiş kurallarına uymayan yayalara 'Karayolları Trafik Kanunu'nun 68'inci maddesi kapsamında işlem uygulandı.