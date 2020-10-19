DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Interpol ararken yakalanan DEAŞ'lıya ev temin eden şüpheli: Suriyeli sandım, yardım etmek için ev ayarladım

Fransa'da kırmızı bültenle aranan DEAŞ üyesi Soumaya Raissi'ye (30), Adana'da kalacak ev temin ettiği öne sürülen Feyzullah Y. (23) gözaltına alındı. Feyzullah Y.'nin ifadesinde suçlamaları kabul etmediği ve Raissi'yi Suriyeli sanıp, yardım etmek için ev ayarladığını öne sürdüğü öğrenildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu gerekçesiyle Fransa'da hakkında tutuklama kararı çıkarılan ve Interpol tarafından kırmızı bültenle aranan Tunus kökenli Fransız vatandaşı Soumaya Raissi'nin sahte Suriye kimliğiyle Adana'nın merkez Seyhan ilçesi Namık Kemal Mahallesi'nde saklandığını saptadı. Polis,14 Ekim'de düzenlediği operasyonla Raissi'yi kaldığı hücre evinde gözaltına aldı. Sorgulanmak üzere emniyete götürülen Raissi'nin Interpol tarafından "çok tehlikeli, eylem yapabilir, gördüğü yerde tutuklanmalıdır" notuyla arandığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Raissi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'SURİYELİ SANDIM YARDIM ETMEK İÇİN EV AYARLADIM'

Soumaya Raissi'ye Adana'da kalması için ev temin ettiği öne sürülen Feyzullah Y., polis ekiplerince gözaltına alındı. DEAŞ'ın sözde Türkiye emiri Mahmut Özden ile bağlantılı olduğu iddia edilen Feyzullah Y.'nin ifadesinde ise hakkındaki suçlamaları kabul etmediği, "Kadını Suriyeli sandım. Yardım etmek için ev ayarladım" dediği öğrenildi. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Feyzullah Y., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Feyzullah Y.'nin daha önce de yapılan DEAŞ operasyonunda 2 kez gözaltına alınıp, serbest bırakıldığı öğrenildi.