DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Erzincan'ın yüksekleri beyaza büründü

ERZİNCAN'da, dün akşam saatlerinden itibaren etkisini gösteren yağmurla birlikte hava sıcaklığı düşerken, Keşiş ve Munzur Dağları'na kar yağdı.

Kent genelinde yağmur nedeni ile hava sıcaklığı düştü, gece yarısından sonra da yüksek kesimlere kar yağmaya başladı. Kentin kuzey kısmında bulunan deniz seviyesinden 3 bin 549 metre yükseklikteki Keşiş Dağları ile güneyinde yer alan ve 3 bin 200 metre yüksekliğindeki Munzur Dağları'nın zirvesi kar yağışının ardından beyaz örtüye büründü. Sabah erken saatlerde karlı manzara ile uyanan vatandaşlar, mevsim itibariyle kış hazırlıklarını yapmaya başladıklarını belirterek, havaların bundan sonra daha da soğumasını beklediklerini söyledi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------------------

-Karlı dağ zirvesinden genel detay görüntü

Haber-Kamera: Coşkun MENEK/ ERZİNCAN,

===================================

Kız kaçırma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

ADANA'da iki aile arasında kız kaçırma nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 6 şüpheliden 2'si tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest kaldı.Olay 17 Ekim'de merkez Seyhan ilçesine bağlı Gülbahçesi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Eroğlu (19), olaydan bir gün önce aralarında ilişki olduğu öğrenilen 16 yaşındaki E.D.'yi kaçırarak evlerine götürdü. Eroğlu, ailesinin baskısı üzerine E.D.'yi geri bıraktı. Kızın yakınları ile Eroğlu arasında kaçırma olayı nedeniyle gerginlik başladı. Kızın ailesinden Mehmet Şerif (25), Kenan (32), Bekir (48), Fadıl (50), Osman (42) ve Ferdi Demirkıran (24), Hüseyin Eroğlu ile Feyyaz Dündar'ı (28) tabancayla vurıp, otomobille olay yerinden uzaklaştı. Yaralılar ise bölgeye sevk edilen ambulanslarla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptığı çalışma sonucu 6 şüpheliyi evlerinde yakalayıp, gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ruhsatsız 2 tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Osman ile Mehmet Şerif Demirkıran, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, Kenan, Bekir, Fadıl ve Ferdi Demirkıran ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.