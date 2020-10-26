DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 2

26.10.2020 10:03
DHA YURT BÜLTENİ - 2, System.String[]

Sıpayı göle atarak eziyet eden 2 kişiye 947 TL ceza kesildiKARS'ın Digor ilçesinde yavru eşeği göle atarak eziyet eden 2 kişiye 947 TL para cezası kesildi.

Sıpayı göle atarak eziyet eden 2 kişiye 947 TL ceza kesildi

KARS'ın Digor ilçesinde yavru eşeği göle atarak eziyet eden 2 kişiye 947 TL para cezası kesildi.

Olay Digor ilçesine bağlı Alem köyünde iki kişi boynuna ip bağladıkları sıpayı göle atarak eğlendi. Yavru eşeğe eziyet ederek eğlenen 2 kişi cep telefonuyla çektikleri görüntüleri de sosyal medya hesaplarından paylaştı. Tepki çeken görüntüler üzerine harekete geçen Digor Kaymakamlığı 2 kişinin yakalanması talimatı verdi.

İlçe Jandarma Komutanlığı ve Doğa Koruma ve Milli Parkla Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, yavru eşeğe eziyet edenlerin H.Y. ve S.Y. olduğu tespit edildi. Alem köyüne giden ekipler, H.Y. ve S.Y.'ye Hayvan Haklarını Koruma Kanunu gereğince 947 lira idari para cezası uyguladı.

El konulan yavru eşek ise yediemin olarak tayin edilen köy muhtarına teslim edildi.

Türk Lirası, Para Cezası, Digor, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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