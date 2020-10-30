DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Trafodaki arızayı gidermek isteyen 2 işçi, akıma kapılıp yaralandı

KOCAELİ'nin Darıca ilçesinde, trafodaki arızayı gidermeye çalışırken akıma kapılan elektrik dağıtım şirketinin 2 çalışanı yaralandı.

Olay gece saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Aşık Veysel Caddesi'nde meydana geldi. Trafodaki arızayı gidermeye çalışan elektrik dağıtım şirketi çalışanları Salih D. ve Sedat K. akıma kapılarak yaralandı. İhbar üzerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralanan 2 işçiyi Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. El ve yüzlerinde yanıklar oluşan Salih D. ve Sedat K. tedavi altına alındı.

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Van'da PKK'nın silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi

VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan Yıldırım-10 operasyonunda örgüte ait silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildi.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Başkale ilçesi kırsalında düzenlenen 'Yıldırım-10' operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında terör örgütü PKK'ya ait 1 Zagros keskin nişancı tüfeği, PK makineli tüfeğine ait 105 fişek, 30 elektrikli fünye ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar ise devam ediyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemesinden detaylar

Behçet DALMAZ/VAN,

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Eski eşi konuşmak istemeyince, not bırakıp camide kendini astı

Bursa'da, Ertan S. (35), sokakta karşılaştığı eski eşi, kendisiyle konuşmayı reddedince, camide kendini asarak, yaşamına son verdi. Seviç'in ölmeden önce yazdığı notta, "Bir konuşmayı bile çok gördün bana. Oysaki ben senin için canımı vermeye razıyım ve vereceğim de. Sen olmayınca hayat bana boş geliyor" yazdığı görüldü.Olay, dün merkez Osmangazi ilçesi Ebu İshak Mahallesi Acem Reis Camii'nde meydana geldi. Ertan S., ocak ayında boşandığı eşi ile dün öğle saatlerinde sokakta karşılaştı. Ertan S.'nin konuşmak için yanına gittiği eşi, koşarak uzaklaşıp, çarşı bölgesindeki bir dükkana sığınarak polise haber verdi. Bunun üzerine olay yerinden ayrılan Ertan S., evinden ip alarak Acem Reis Camii'ne gitti. Caminin ikinci katına çıkan Ertan S., avizeye bağladığı iple kendini astı.Akşam namazı öncesi camiye gelen görevliler, Ertan S.yi asılı halde bulup, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı incelemede, Ertan S.'nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Ertan S.'nin cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.'SENİN İÇİN CANIMI VERECEĞİM'

Ertan S.'nin intihar öncesi eşine hitaben not bıraktığı belirlendi. Orhan S.'nin notunda, "Bir konuşmayı bile çok gördün bana. Oysaki ben senin için canımı vermeye razıyım ve vereceğim de. Bir kere dinleseydin beni. Ama sen önyargı yapıp dinlemedin. Yine de ben seni çok sevdim. Hiç anlamadım. Ama ben seni çok ama çok sevmişim. Sen olmayınca bana hayat boş geliyor. Yaşamak ne dersen de bana ama seni ben çok sevmişim. Geçiremiyorum günümü, olmuyor. Seni çok seviyorum" yazdığı görüldü.