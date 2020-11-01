DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 2
01.11.2020 10:07
Rıza Bey apartmanı'ndan üzücü haber İZMİR'deki depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey apartmanı'nda 40 yaşlarında erkek olduğu belirlenen kişinin enkaz altındaki cansız bedenini çıkarıldı.
Rıza Bey apartmanı'ndan üzücü haber
İZMİR'deki depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey apartmanı'nda 40 yaşlarında erkek olduğu belirlenen kişinin enkaz altındaki cansız bedenini çıkarıldı.
Seferihisar'da geçen cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde onlarca bina zarar gördü, bazıları tamamen yıkıldı. Depremde tamamen yıkılan 8 katlı Rıza Bey apartmanı'nda arama kurtarma ekipleri, bu sabah bir vatandaşa ulaştı. Yapılan çalışmada enkaz altıdan 40 yaşlarında erkek olduğu belirlenen bir vatandaşın cansız bedeni çıkarıldı.
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