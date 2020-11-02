DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-2

02.11.2020 09:27
DHA YURT BÜLTENİ-2, System.String[]

Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı.

Annesi ve ikiz ablalarının ardından Elif de 65 saat sonra kurtarıldı

İZMİR'in Seferihisar ilçesi açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı'da yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında mahsur kalan 3 yaşındaki Elif Perinçek, 65 saat sonra yaralı olarak kurtarıldı. Küçük Elif'in annesi Seher Dereli Perinçek ile ikiz ablaları 10 yaşındaki Elzem ve Ezel de depremden 23 saat sonra sağ kurtarılmış, ağabeyi 7 yaşındaki Umut'un ise cansız bedenine ulaşılmıştı. Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremde Doğanlar Apartmanı yıkıldı. Depremde Ege Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olan Seher Dereli Perinçek ile çocukları ikizler Elzem ve Ezel, Umut ve Elif Perinçek de enkaz altında kaldı. Seher Dereli Perinçek ile 16 saat sonra irtibat kuruldu. Ekiplerin yoğun çabası sonucu depremden yaklaşık 23 saat sonra, Seher Dereli Perinçek ile ikizleri Elzem ve Elif Perinçek yaralı olarak kurtarıldı. Umut Perinçek'in ise cansız bedenine ulaşıldı. BİLİNCİ AÇIK, SAĞLIK DURUMU İYİAnne ve ikizlerinin sağ kurtarılması, minik Elif için de umutları yeşertti. Yakınları, enkaz bölgesinde umutlu bekleyişini sürdürürken, ekipler zamana karşı yürüttüğü arama kurtarma çalışmalarında 65 saat sonra küçük Elif'e ulaştı. Binanın kolonuyla evin penceresi arasına sıkıştığı belirlenen Elif Perinçek, kurtarıldı. Bilinci açık olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Elif Perinçek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ekiplerin, Doğanlar Apartmanı'nın enkazındaki arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Kurtarma görüntüleri -Elifin dayı ve dedesinin konuşması -Alkışlar -Detaylar

İZMİR

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İzmir'de depremden 58 saat sonra köpek kurtarıldı

İZMİR'deki depremde yıkılan Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'ndaki enkaz çalışmalarında bir mucize gerçekleşti. Enkazdan sağ kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği Ares 58 saat sonra kurtarıldı. İzmir'deki depremden 7 saat sonra ailesiyle birlikte kurtarılan Gizem İleri'nin köpeği Ares, arama kurtarma çalışmalarının sonucunda tam 58 saat sonra kurtarıldı. Depremin 65'inci saatinde ekiplerin hummalı çalışmaları sonucunda canlı çıkarılan Ares, mutluluk yarattı. Ekipler, Ares'e ilk müdahaleyi yaptı. Enkaz alanına gelen Gizem İleri, köpeğine kavuşmanın heyecanını yaşadı. GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:  -Ares'in kurtarıldıktan sonra çekilmiş video  görüntüsü

Haber: Melis KARAKUZULU - Kamera: Mücait BEKTAŞ/ İZMİR,

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Motosiklet üzerindeyken silahlı saldırıya uğrayıp, yaralandı

ADANA'da motosiklet ile işe gitmek için yola çıkan İsa Ü. (41), yanına yaklaşan başka bir motosikletteki husumetlisi A.K. ve M.K.'nın tabancalı saldırısına uğrayıp, yaralandı. Olay, saat 07.15 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi Süleyman Vahit Caddesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek evinden çıkan İsa Ü., 01 DSL 21 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, yanına husumetlisi A.K. ve M.K.'nın bulunduğu motosiklet yaklaştı. A.K. ve M.K.'nın tabancayla 5 el ateş ettiği İsa Ü., bacağına isabet eden 3 kurşunla yaralanıp, motosikletiyle yola devrildi. Saldırganlar, motosiklet ile hızla olay yerinden kaçarken, bölgede devriye görevinde bulunan polisler, yaralıyı fark edip, durumu 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılan İsa Ü., ameliyata alındı.DAVAYA KARŞILIK İSTEDİKLERİ PARAYI VERMEYİNCE SALDIRMIŞLARİsa Ü.'nün, saldırganlarla henüz bilinmeyen bir nedenle davalık olduğu, şüphelilerin davaya karşılık para istediği, olumsuz yanıt alınca da saldırıyı gerçekleştirdikleri iddia edildi.

Şüphelileri yakalamak için çalışma başlatan polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Seferihisar, Motosiklet, Bayraklı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika


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