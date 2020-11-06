DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Depremde taşıyıcı kolonu patlayıp kısmen yıkılan binaya uzmandan açıklama

İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, İzmir'deki 6,6 büyüklüğündeki depremde taşıyıcı kolonlarından birinin patlaması sonucu kısmen yıkılan 7 katlı karagül Apartmanı'nın betonunda dayanımsızlığı söz konusu olabileceğini belirtip, "Bu betondan örnekler alınıp, incelenecek. Projesine bakılacak. Projedeki beton ölçüsü yerinde uygulanmış mı demir donatısı içinde var mı bakılacak. Bu, yapılacak testlerle anlaşılır. Dışarıdan bakarak buna karar vermek mümkün değil" dedi.

İzmir'e geçen 30 Ekim'de meydana gelen Seferihisar ilçesi açıkları merkez üssü olan depremde 17 bina yıkıldı, çok sayıda binada da hasar meydana geldi. Yıkılan binalardan biri de Bayraklı'daki 7 katlı, 7 bloktan oluşan ortak girişe sahip Karagül Apartmanı oldu. Apartmanın kolonlarından biri depremde yükü taşıyamayıp, patladı. Kolonun patladığı blokta kısmen çökme meydana gelirken, diğer 3 blok ayakta kaldı.

Depremin ardından Karagül apartmanın çöken bloğunda kontrollü olarak yıkım yapıldı. Kontrollü yıkım öncesi AFAD ve polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yıkımda binaya getirilen vince bağlı yıkım makası kullanıldı. Yıkım sırasında toz bulutu oluştu. İtfaiye ekipleri su tutarak tozu azaltmaya çalıştı. Çıkan molozlar ertesi gün yapılan incelenin ardından kaldırıldı. Apartmanın ayakta kalan diğer bölümlerinde ise yıkım çalışmaları sürüyor.

'TAŞIYICI KOLON PATLAMASINDA BETON DAYANIMSIZLIĞI SÖZ KONUSU OLABİLİR'İzmir Ekonomi Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Celalettin Kozanoğlu, Karagül Apartmanı'ndaki taşıyıcı kolonun patlaması ile ilgili açıklama yaptı. Kozanoğlu, "Duyumlarımıza göre Karagül Apartmanı'ndaki bu hasar, bir kolonun patlamasından dolayı kısmi bir göçme şeklinde ortaya çıkmıştır. Kolon, düşey yükler etkisinde patlayabilir, deprem etkisinden de patlayabilir. Betonun dayanımsızlığı söz konusu olabilir. Bu betondan örnekler alınıp, incelenecek. Projesine bakılacak. Projedeki beton ölçüsü yerinde uygulanmış mı demir donatısı içinde var mı bakılacak. Bu, yapılacak testlerle anlaşılır. Dışarıdan bakarak buna karar vermek mümkün değil" dedi.