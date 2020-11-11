Adıyaman'da asayiş ve narkotik uygulaması - Son Dakika

Adıyaman'da asayiş ve narkotik uygulaması

11.11.2020 09:40
Adıyaman'da asayiş ve narkotik uygulaması, System.String[]

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.

ADIYAMAN İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından kent genelinde asayiş ve narkotik uygulaması yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde; Özel Harekat, Terörle Mücadele, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yanı sıra narkotik köpeklerin de katılımıyla denetim gerçekleştirildi. Polis ekipleri tarafından kentin farklı noktalarında oluşturulan uygulama noktalarında araçlar durduruldu. Eğitimi köpeklerin yardımıyla arama yapılan araçlarda bulunanların kimlikleri kontrol edilip, üzerleri arandı.

13 kişiye sosyal mesafeye ve maske kuralına uymadığı için ceza yazılan uygulamaların, süreceği belirtildi.


Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman, Narkotik, Asayiş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Adıyaman'da asayiş ve narkotik uygulaması - Son Dakika


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