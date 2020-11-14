DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

SALDIRIDA POMPALI TÜFEKLE YARALANDI, ŞÜPHELİNİN ANNESİNİ TESELLİ ETMEYE ÇALIŞTI

"GÖZ YAŞINA KIYAMAM ANAM, SENLİK BİR DURUM YOK.ö

BURSA'da Yunus E., daha önceden aralarında husumet bulunan Ahmet K. ile Nuri H.'ye sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saldırıda Nuri H. ve Ahmet K. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Olay yerinden kaçan Yunus E.'nin annesi olay yerinde gözyaşı dökerken saldırıda yaralanan Ahmet K., "Gözyaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.ö diyerek şüphelinin annesini teselli etti.

Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Hocahasan Mahallesi, 12. Çiçek Sokak'ta meydana geldi. Yunus E., daha önce bilinmeyen bir nedenle aralarında husumet bulunduğu öne sürülen Ahmet K. ile Nuri H.'ye sokak ortasında pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği Ahmet K. ve Nuri H. kanlar içinde yere yığılırken şüpheli Yunus E. olay yerinden koşarak uzaklaştı. "BENİ DEĞİL NURİ'Yİ ALINöSilah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken yaralının arkadaşları Ahmet K. ve Nuri H.'ye kıyafetleriyle tampon yaparak vücutlarındaki kanamayı durdurmaya çalıştı. Arkadaşı Nuri K.'yı kanlar içinde yerde gören Ahmet K. kendi yaralarını unutarak arkadaşını kurtarmaya çalıştı. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelmemesine öfkelenen Ahmet K. "Şimdiye yürüyerek gitmiştik. Bir insanın vücudunda 5 litre kan var çocuğun 1 litre kanı gitti bayıldı.ö diye tepki gösterdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine "Beni değil Nuri'yi alınö diyen Ahmet K. yaralı arkadaşının sedyeye taşınmasına da yardım etti."GÖZYAŞINA KIYAMAM ANAM, SENLİK BİR DURUM YOKöOğlunun silahlı saldırıya karıştığını öğrenerek olay yerine gelen şüpheli Yunus E.'nin annesi büyük şok yaşarken yaralı Ahmet K.'ya "Kim vurdu sizi'ö diye sordu. Bunun üzerine durumu anlatan Ahmet K. "Senin oğlun vurdu, üzerinde pompalı tüfekle bıçak vardı annecim. Bir mevzu vardı karşımıza çıktılar. Yaralı arkadaş gidici, katil olacak çocuğun geçmiş olsun. Sende bir anasın yanlış anlama beni ama sıkıntı.ö dedi. Şüphelinin annesi gözyaşı dökerken Ahmet K. kendisini vuran kişinin annesini "Göz yaşına kıyamam anam, senlik bir durum yok.ö diyerek teselli etmeye çalıştı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Çekirge Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı.Tedavi altına alınan Nuri H.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Şüphelinin yakalanması için çalışma başlatan ekipler bölgede bulunan çok sayıda güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYORİsmail Hakkı SEYMEN/BURSA,

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17 yaşındaki ehliyetsiz sürücü, 8 yaşındaki Zeynep'i öldürdü

BURSA'da ekmek almaktan dönen 8 yaşındaki Zeynep Aslan'a ehliyetsiz sürücü M.K.'nin (17) kullandığı kamyonet çarptı. Küçük kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.Kaza, dün Gürsu ilçesi 35'lik Yol'da meydana geldi. Ekmek alıp evine dönen Zeynep Arslan'a yolun karşısına geçmek istediği sırada, aniden yola çıkan 16 ADL 896 plakalı kamyonet çarptı. Ağır yaralanan Zeynep, gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Zeynep, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.17 yaşındaki ehilyetsiz sürücü M.K., polis ekiplerince gözaltına alındı.Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde kaldırımdan koşarak yola inen Zeynep'e kamyonetin çarpması yer alıyor.GERİDE ALDIĞI EKMEKLER İLE TERLİKLERİ KALDI

Öte yandan kazanın ardından yol kenarında kalan küçük kızın terlikleri ile aldığı ekmekler görenleri ağlattı.