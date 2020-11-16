DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Teknede 85 kaçak göçmen yakalandı

SİNOP'ta, Karadeniz açıklarındaki bir teknede, yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen ve Romanya'ya gitmeye çalışan 85 göçmen yakalandı.

Sinop'ta, Sahil Güvenlik ekiplerince denetimler sırasında, Karadeniz açıklarında bir teknede, yasa dışı yollardan ülkeye giriş yaptıkları belirlenen 85 kaçak göçmen yakalandı. Romanya'ya gitmeye çalışan teknedeki kaçak göçmenler, Sinop Limanı'na getirildi. İsmi açıklanmayan tekne kaptanı gözaltına alınırken, kaçak göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.