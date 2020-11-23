DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

Başkan Aksoy'un da aralarında olduğu 26 şüpheli, adliyeye sevk edildi

MENEMEN Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile yardımcılarının da bulunduğu toplam 26 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, Menemen Adliyesi'ne sevk edildi.

Menemen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, CHP Genel Merkezi tarafından ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edilen ve daha sonra partisinden istifa eden Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ve aralarında yardımcılarının da bulunduğu kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Menemen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile birlikte 26 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 'İhaleye fesat karıştırma ve tehdit' suçlarından başlatılan soruşturma kapsamında, şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bugün saat 07.30'da emniyetten çıkartılan 26 şüpheli, Menemen Adliyesi'ne sevk edildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelilerin emniyetten çıkartılışı-Genel ve detay görüntü Haber: Halil İbrahim KARABIYIK - Kamera: Fırat AKAY/İZMİR,

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Adana'da 3 milyon 60 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Adana'da polis tarafından düzenlenen operasyonda, 3 milyon 60 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışma kapsamında, Yüreğir ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın yaptı. Aramalarda 3 milyon 60 bin adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.