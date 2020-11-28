DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle transit gemi geçişlerine kapatıldı

ÇANAKKALE Boğazı, etkili olan sis nedeniyle transit gemi geçişlerine çift yönlü olarak kapatıldı.

Çanakkale'de saat 05.00'den itibaren etkili olmaya başlayan sis, özellikle deniz üzerinde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi Müdürlüğü, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapattı. Yetkililer, güney ve kuzeyden Çanakkale Boğazı'na giriş yapma hazırlığındaki gemilerin kaptanlarını telsiz ile bilgilendirdi.

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Burak GEZEN/ÇANAKKALE,

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Marketten çelik kasa ve çikolata çalan 4 şüpheli gözaltına alındı

Bursa'da girdikleri marketten, içinde 5 bin lira olan çelik kasa, çikolata ve çeşitli malzemeler çalan 4 kişi yakalandı. Şüphelilerin çaldıkları kasayı ve çikolataları evlerine taşıdıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün saat 03.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi bağlı Görükle Dumlupınar Mahallesi Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. Hırsızlık için markete giren 4 kişi, içinde 5 bin lira bulunan çelik kasa, 1 laptop, 1 akü bataryası, 250 çikolata, 46 çakmak, 1 hoparlörü çalarak kaçtı. Marketin müdürü F.A., sabah iş yerine geldiğinde hırsızlık olayını fark edip polise bildirdi. İhbar üzerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.Yapılan arama çalışmalarıyla şüphelilerin, 15 suç kaydı olan İ.F. (30), 13 suç kaydı olan M.K (32), 17 suç kaydı olan C.E. (37) ve 2 suç kaydı olan H.K. (32) olduğu belirlendi. Ekipler 4 şüphelinin kaldığı evi tespit ederek eve baskın düzenledi. Şüpheliler evlerine yapılan baskınla gözaltına alınırken çaldıkları para ve malzemeler ise markete teslim edildi.

Bu arada, şüphelilerin çaldıkları malzemeleri evlerine taşıdıkları anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı