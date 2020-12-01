DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

İzmir'de silahlı kavga: 1 yaralı

İZMİR'in Bornoava ilçesinde Volkan A., kavga ettiği Devran G.'yi tabancayla vurarak ağır yaraladı.

Olay, saat 05.30 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Boş bir arazide bir araya gelen Devran G. ile Volkan A., henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Volkan A. belinden çıkarttığı tabancayı Devran G.'ye peş peşe ateşledi. Vücuduna çok sayıda kurşun isabet eden Devran G., kanlar içerisinde yere yığılırken, Volkan A. ise kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Devran G. gelen ambulansla Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Devran G.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi. Polis, olayın ardından kaçan Volkan A.'yı yakalamak için çalışma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Olay yerinden görüntü-Genel ve detay görüntü Haber - Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR,

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İzmir çiğli'de plastik fabrikasında yangın (2) KONTROL ALTINA ALINDIİzmir'in Çiğli ilçesinde, Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki plastik fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Yangına 17 itfaiye aracı, 10 su tankeri ve çok sayıda personel ile müdahale edildi. Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, bir grup işçinin ekmek teknelerinin kül oluşunu üzüntüyle izlediği anlar dikkat çekti.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

Görüntü dökümü: ----------------İtfaiyenin çalışması-Yanan fabrika-Detaylar

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Edirne'de 9/8'lik kar sevinci

EDİRNE,-BALKANLAR üzerinden gelen soğuk ve yağışlı hava dün gece, Hamzebeyli Sınırkapısı'ndan Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Kurak geçen yılın ardından kar yağışına sevinen Edirneliler 9/8'lik ritimde çalan müzikle göbek atarak kar yağışı sevinci yaşadılar. Balkanlardan gelen soğuk ve yağışlı hava dün Bulgaristan'a açılan Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan dün gece, Edirne'den ülkeye giriş yaptı. Bölgede kurak geçen yılın ardından kar yağışı sevinçle karşılandı. Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çalışan bir grup Edirneli vatandaşlar kar yağışını vardiya değişimi sırasında 9/8'lik ritimle çalan müzikte göbek atarak kutladı. Yerlerin beyaz olmasıyla göbek atan Edirneliler çalan müziğe eşlik ederek gönüllerince eğlendiler. Kar yağışına sevinen Edirneliler cep telefonuna çektikleri kamera görüntülerini sosyal medya hesaplarından paylaşarak binlerce beğeni aldılar. Hava sıcaklığının eksi-3 dereceye kadar düştüğü kentte, Meteoroloji yetkilileri kar yağışının gün içinde ve hafta içinde beklenmediğini belirtti.

Görüntü dökümü: ------------Kar yağışı altında göbek atan vatandaşlar-Detaylar

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Akrabalarını yaralayan husumetlisini tüfekle öldürdü ANKARA'da, taksi şoförü Berkay G., akrabalarını silahla yaralayan husumetlisi Sedat Ergin'i pompalı tüfekle vurarak öldürdü. Şüpheli ile olaya karıştığı öğrenilen iki kuzeni gözaltına alındı.Olay, saat 22.00 sıralarında Keçiören ilçesi Yayla Mahallesi Şehit Mustafa Erciyes Caddesi'nde meydana geldi. Berkay G., iddiaya göre daha önceden bir silahlı yaralama olayından dolayı husumetli olduğu Sedat Ergin'i elinde pompalı tüfekle beklemeye başladı. Berkay G., karşılaştığı Sedat Ergin'e çıkan tartışmanın ardından pompalı tüfekle ateş açtı. Ergin başına isabet eden saçmalarla hayatını kaybederken, Berkay G. ise olay yerinden kaçtı.

ŞÜPHELİ KISA SÜREDE YAKALANDI, KUZENLERİ DE GÖZALTINA ALINDIÇevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri kaçan şüpheli Berkay G.'yi kısa sürede yakalarken, cinayetle ilişkisi olduğu düşünülen kuzenleri Çağatay G. ile Muhammed G.'yi de gözaltına aldı. Hayatını kaybeden Sedat Ergin ile Berkay G.'nin aileleri arasında birçok kez kavga çıktığı, en son Ergin'in, Berkay G.'nin bazı akrabalarını silahla yaraladığı belirlendi.

Ayrıca, taksi şoförlüğü yapan Berkay G.'nin şubat ayında çalıştığı taksi durağında yapılan bir silahlı saldırıda, saldırgan Ulaş A.'yı engellemek isterken bacağına isabet eden kurşunla yaralandığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ANKARA,

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Polisin 'dur' ihtarına uymayan kamyonetin sürücüsü kaza yaptı; kovalamaca anları kamerada

Bursa'da, kardeşinden izinsiz aldığı kamyonetle polisten kaçan E.K. (27), 5 kişilik bir ailenin olduğu çekiciye çarpıp kaza yapınca yakalandı. Polis, E.K.'yı yakalamak için defalarca havaya ateş açarken, kovalamaca anı ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde merkez Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde meydana geldi. 34 AF 0508 plakalı kamyonetin sürücüsü, polisin 'dur' ihtarına uymayarak, kaçmaya başladı. Polis ekipleri sürücüyü yakalamak için kamyoneti takibe başladı. Plaka sorgusunda çalıntı olduğu tespit edilen kamyonet, zaman zaman ters yönde ilerleyerek, tehlike yarattı. Bölgeye yakın bulunan 4 polis ekibi de kamyoneti yakalamak için takibe katıldı. Ara sokaklarda hızlı bir şekilde ilerleyen kamyonet, ekiplerin havaya ateş açmasına rağmen kaçmaya devam etti. Bir süre sonra sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyonet, seyir halinde olan 16 DL 855 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Çekicinin içindeki 3'ü çocuk 5 kişilik aile hafif şekilde yaralanırken, büyük korku yaşadı. Kazanın ardından yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, polis ekiplerinin tekrar havaya ateş açmasıyla yakalandı. Kazanın ardından kimliğinin E.K. olduğu tespit edilen sürücünün kardeşi M.K.'ya (23) ait kamyoneti çaldığı öğrenildi. Hafif şekilde yaralanan E.K., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Öte yandan şüpheli ile polis ekipleri arasında yaşanan 20 dakikalık kovalamaca, zaman zaman diğer sürücülerin cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.