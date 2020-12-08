DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ-2

08.12.2020 09:36
DHA YURT BÜLTENİ-2, System.String[]

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı İZMİR merkezli 50 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

İzmir merkezli 50 ilde FETÖ operasyonu: 304 gözaltı kararı

İZMİR merkezli 50 ilde, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 304 kişi hakkında gözaltı kararı olan operasyonda, çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı bildirildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY'nin TSK yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, ankesörlü/ kontörlü sabit hat ile FETÖ imamları ile irtibatlı olduğu belirlenen 304 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, saat 01.00 sıralarında İzmir merkezli 50 ilde operasyon için düğmeye bastı.

Gözaltı kararı verilen şüphelilerin 5'i albay, 1'i yarbay, 1'i binbaşı, 10'u yüzbaşı, 53'ü üsteğmen, 5'i teğmen, 221'i astsubay, 7'si uzman çavuş rütbesinde asker, 1'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı sivil memur olup askerlerden sorumlu mahrem sözde imam olduğu belirtildi. Şüphelilerden 111'i Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na, 193'ü Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na mensup muvazzaf personel olduğu bildirildi.

Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonun devam ettiği bildirildi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR, -

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Diyarbakır'da 648 kilo esrar ele geçirildi (1)

DİYARBAKIR'ın Lice ilçesinde güvenlik güçlerince düzenlenen narko-terör operasyonunda 648 kilo esrar ele geçirildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

DİYARBAKIR,-

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Çiftlik evinde alıkoyup parasını istediler, yakalandılar

Adana'da, Ahmet A.'yı (31) götürdükleri çiftlik evinde alıkoyan ve 15 bin TL vermesi için silah tehdidinde bulundukları öne sürülen Yakup A. (27), Ferhat A. (22), Muhammet K. (19) ve Umut A. (19) yakalandı.

Olay, 3 Aralık'ta saat 00.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesine bağlı Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir çiftlik evinde meydana geldi. İddiaya göre, Yakup A., Ahmet A.'yı telefonla arayarak görüşmek istediğini söyledi. Daha sonra otomobille Ahmet A.'nın evine giden Yakup A. ile arkadaşları Umut A., Muhammet K. ve Ferhat A., Ahemt A.'yı alarak mahalledeki bir çiftlik evine gitti. Burada bir süre sohbet eden gruptan Yakup A., Ahmet A.'ya, "Sende yüklü miktarda para varmış. Cezaevindeki arkadaşlarımıza göndermek için bize 15 bin TL ver" dedi. Ahmet A., parasının olmadığını söyleyince şüpheliler silah gösterip, parayı vermezse kendisini öldüreceklerini söyledi. Bunun üzerine Ahmet A., yanında para olmadığını, eve gidip altın verebileceğini söyledi. Sabah olduğunda Ahmet A., Muhammet K. ve Umut A. ile birlikte otomobile binip, evine gitti. Eve girdiğinde durumu babası Zeynel A.'ya (56) anlattı. Zeynel A.'nın durumu bildirmesi üzerine eve gelen polisleri gören Muhammet K. ile Umut A., otomobille kaçmak istedi. Kısa süreli kovalamacanın ardından şüpheliler yakalanıp, gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin, ifadelerinde yalnız olmadıklarını söylemesi üzerine çiftlik evine de baskın yapan ekipler, Ferhat A. ile Yakup K.'yi de yakalayıp, gözaltına aldı. Yakup K.'nin, emniyetteki ifadesinde, suçlamaları kabul etmeyip, "Bir süre evde oturup, sohbet ettik. Kendisinden yardım istedik, kabul edince de evine gittik. Sonra bizi şikayet etmiş" dediği öğrenildi. Öte yandan, Yakup A.'nın merkez Yüreğir ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'ndeki bir çiftlikteki bekçileri silahla etkisiz hale getirip, ellerini bağladıktan sonra 2 traktör, 1 ton zirai ilaç çalınması olayına karıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yakup A., Ferhat A. Muhammet K. ile Umut A., çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Fetullahçı Terör Örgütü, Operasyon, Gözaltı, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika


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