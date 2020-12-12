DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalandı; gazetecileri tehdit etti

BURSA'da sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında denetim yapan polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan otomobil sürücüsü yaklaşık 5 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı. Otomobildeki 4 şüphelinin cezaevinden 15 gün izinle çıktığı ve şehir turu atmak için sokağa çıktığı öğrenilirken şüphelilerden Engin K. (26) kendisini görüntüleyen gazetecileri, "Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çek" diyerek tehdit etti.Olay, saat 23.30 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine Gökhan B.(28) yönetimindeki 16 ALJ 749 plakalı otomobili durdurmak istedi. Ancak ihtara uymayan sürücü, aracını polis ekiplerinin üzerine sürerek hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen polisler de şüphelinin peşine düştü. Şüphelinin Nilüfer ilçesi Dumlupınar Mahallesi'ne girmesi üzerine bölgeye giriş ve çıkışlar polis ekipleri tarafından kapatıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik kovalamacanın ardından Kırlangıç Sokak'a giren sürücü Gökhan B. ile araçta bulunan Engin K. Batuhan Y.(23), Selcan A.(18) sokağı kapatan polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.2 GÜNDE 2'NCİ KEZ POLİSE YAKALANDI, GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİŞüphelilerin üzerinde ve otomobilde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi. Yapılan GBT sorgusunda şüphelilerin cinayet suçundan hapis cezasının olduğu ve 15 günlük izinle dışarı çıktıkları öğrenildi. Şüphelilerden Engin K. kendisini görüntüleyen basın mensuplarını "Anam avradım olsun göreceğim seni, benim anam bunu görsün bana sorsun göreceğim, sen çekö diye tehdit ederek saldırmaya çalışırken polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. 27 BİN TL CEZA KESİLDİŞüphelilere sokağa çıkma kısıtlaması ve maske kuralını ihlal, trafiği tehlikeye düşürmek, hız sınırı ihlali, polisin 'dur' ihtarına uymamak suçlarından toplam 27 bin TL ceza kesildi. Otomobil çekiciyle emniyet otoparkına çekilirken, şüphelilerin polisteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ--------------------------------Engin K.'nın basın mensubunu tehdit etmesi ve saldırması-Polis ekiplerinin araya girerek saldırıyı engellemesi-Şüphelilerle polis ekipleri arasında çıkan arbede-Şüpheliler ve polis ekipleri detay-Şüpheli Selcan A.'nın polis otosuna bindirilmesi-Olay yeri ve otomobil detay

Haber: İsmail Hakkı SEYMEN - Kamera: Mehmet İNAN/BURSA,

=============================

Sokağa çıkma kısıtlamasında fırıncıların mesaisi devam ediyor

ADANA'da hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla fırıncılar, vatandaşlara ekmek ulaştırabilmek için sabahın erken saatlerinde mesaiye başladı. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında ülke genelinde dün saat 21.00'de başlayıp, pazartesi günü saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlamasında Adana'da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. 81 ilin valiliklerine gönderilen 'Sokağa Çıkma Kısıtlamaları' ve 'Yeni Kısıtlama ve Tedbirler' başlıklı genelgeler kapsamında, hafta sonu boyunca ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve unlu mamul ruhsatlı iş yerlerinin sadece ekmek satan bayilerinin açık olacağı bildirildi.

Adana'daki fırınlar da kısıtlamanın uygulandığı hafta sonunun ilk saatlerinde ekmek üretimine başladı. Evlerine yürüme mesafesindeki fırınlara giden vatandaşlar, ihtiyaçlarını karşıladı. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Hanedan Mahallesi Karacaoğlan Caddesi'ndeki fırında ekmek üretimi yapan Hamdullah Bozçalı (56), sokağa çıkma kısıtlamasında sabahın ilk saatlerinde fırına gelerek vatandaşların ihtiyaç duyduğu ekmeği pişirdiklerini söyledi. Günde üç parti ekmek üretimi yaptıklarını anlatan Bozçalı, servislerle ekmekleri bakkalara ulaştırdıklarını, bununla birlikte kısıtlama süresince evi yakın olan vatandaşların da fırına gelerek ekmek aldıklarını kaydetti. Saat 05.00'da fırında ekmek üretimine başladıklarını aktaran Bozçalı, vatandaşlara ihtiyaç duydukları ekmeği kesintisiz olarak ulaştırmaya devam edeceklerini dile getirdi.