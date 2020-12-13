DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 2

13.12.2020 10:11
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Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı1915 Çanakkale Köprüsü ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolunun montaj çalışmaları nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı, köprü çalışmaları için gemi geçişlerine kapatıldı

1915 Çanakkale Köprüsü ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak kedi yolunun montaj çalışmaları nedeniyle, Çanakkale Boğazı çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Köprüdeki çalışmalar ise, sağanak yağmur altında yapıldı.

Temeli Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 18 Mart 2017 tarihinde atılan ve tamamlandığında, Çanakkale Boğazı'nda Avrupa ile Asya kıtalarını ilk kez birbirine bağlayacak olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımı hızla devam ediyor. 318 metre yüksekliğindeki köprü kulelerinin yapılmasının ardından, Çimtaş firması tarafından Gemlik ve Gölcük'teki fabrikalarında üretilen her biri 45 metre genişliğinde, 48 metre uzunluğunda ve 700 ton ağırlığındaki tabliye blokları da Gelibolu Sütlüce'deki şantiye alanına gelmeye devam ediyor. Biryandan da 1915 Çanakkale Köprüsü'nün havai servis platformu olan kedi yolunun montajı sürüyor.

Sağanak yağmur altında bugün yapılan kedi yolu montaj faaliyetleri nedeniyle Çanakkale Boğazı Güney'den Kuzey'e saat 06.30'da, Kuzey'den Güneye ise saat 09.15'te çift yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı. Boğaz, Güney'den Kuzey'e saat 14.30'da, Kuzey'den Güney'e ise saat 16.00'da yeniden gemi geçişlerine açılacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün ana halatlarının çekilmesi sırasında çalışma platformu olarak kullanılacak olan kedi yolu tamamlandıktan sonra, ana halatlar ile askı halatlarının montajı yapılacak ve tabliye blokları yüzer vinç ve kaldırma vinci yardımıyla kaldırılarak askı halatlarına bağlanacak. Böylece  tabliye teşkil edilmiş olacak.

TASARIMDA İNCE DETAYLAR

1915 Çanakkale Köprüsü, tasarımındaki inceliklerle de dünyada ilk olmaya aday. Cumhuriyetin 100'üncü kuruluş yıl dönümünü temsil eden 2023 metrelik orta açıklığıyla tamamlandığında 'dünyanın en büyük orta açıklığına sahip asma köprüsü' unvanına sahip olacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kule bağlantıları ve bağlantı unsurları, Türk bayrağının renkleri olan kırmızı-beyaza boyanacak. 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'ni simgeleyecek kulelerin üst kısmı da Seyit Onbaşı'nın Çanakkale Savaşları'nda namluya sürdüğü top mermisini temsil edecek şekilde olacak. Köprünün 770'er metre yan açıklıklar ile toplam 3 bin 563 metre uzunluğunda olması planlanırken, 365 ve 680 metrelik yaklaşım viyadükleri ile toplam geçiş uzunluğu ise 4 bin 608 metre olacak. 2x3 trafik şeritli olacak köprünün, yaklaşık 45,06 metre genişlikte olması öngörülüyor. Köprü tabliyesinin iki tarafında bakım onarım amacıyla kullanılacak yürüme yolları olacak.

18 MART 2022'DE HİZMETE AÇILACAKProje kapsamında 1 asma köprü, 2 yaklaşım viyadüğü, 4 betonarme viyadük, 6 alt geçit köprüsü, 38 üst geçit köprüsü, 5 köprü, 43 alt geçit, 115 çeşitli boyutlarda menfez, 12 kavşak (devlet yolu üzerindeki kavşaklar dahil), 4 otoyol hizmet tesisi, 2 bakım işletme merkezi, 6 ücret toplama istasyonu inşa edilecek. 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart 2022'de tamamlanarak, hizmete açılacak. Çanakkale Boğazı, köprü sayesinde 6 dakikada geçilebilecek.

1915 Çanakkale Köprüsü, Çanakkale Boğazı, Çanakkale, Gemi, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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