DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 2

19.12.2020 09:41
DHA YURT BÜLTENİ - 2, System.String[]

Gaziantep'te özel hastanede oksijen tüpü patladı: 8 ölü (1) GAZİANTEP'te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patladı.

Gaziantep'te özel hastanede oksijen tüpü patladı: 8 ölü (1)

GAZİANTEP'te özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte çıkan yangında, 8 hasta hayatını kaybetti.

Mücahitler Mahallesi'ndeki özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde sabahın erken saatlerinde oksijen tüpü patladı. Patlamayla birlikte yangın çıktı.  İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek söndürdü. Yangında yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 8 hasta yaşamını yitirdi. Yoğun bakım ünitesindeki kurtarılan 14 hasta diğer hastanelere sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

Hasan KIRMIZITAŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, -

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Büfe sahibini haraç vermediği için silahla yaralayan şüpheli yakalandı

ADANA'da büfe sahibini haraç vermesi için silahla tehdit edip, ardından bacağından yaralayan şüphelilerden Mehmet Y., polis ekiplerince yakalandı.Olay, 22 Ekim'de akşam saatlerinde merkez Seyhan ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'ndeki Barış Parkı'nda meydana geldi. İddiaya göre, park içerisindeki büfeye gelen 2 kişi, büfe sahibi Cemil Yenigün'ü haraç vermesi için tehdit etti. Yenigün'ün haraç vermeyi kabul etmemesi üzerine şüpheliler, büfe sahibini bacağından yaralayarak, olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yenigün'ü yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye götürdü.

Olay yerine gelen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin kimliklerini ve adreslerini belirleyen polis ekiplerince Kasım ayında gözaltına alınan Mete Hüseyin Y., sevk edildiği adliyede tutuklandı. Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmasını sürdüren polis, Mehmet Y.'yi de geçtiğimiz hafta yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Gaziantep, Yangın, Polis, ihbar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Son Dakika


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