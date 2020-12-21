DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 2

21.12.2020 09:27
DHA YURT BÜLTENİ- 2, System.String[]

Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı.

Sobadan çıkan yangında evdeki 5 kişiyi itfaiye kurtardı

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, iddiaya göre müstakil evde sobadan sıçrayan kıvılcımdan yangın çıktı. Polis ekipleri evde yaşayan 5 kişiyi tahliye ederken, itfaiye kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı.

Yangın, saat 06.00 sıralarında Gazi Mahallesi 3884 sokakta bulunan Abdülhakim Ecevit'e ait tek katlı müstakil evde çıktı. İddiaya göre, sobadan çıkan kıvılcımlar kısa süre içerisinde tüm evi etkisi altına aldı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın sırasında evde bulunan Ecevit ailesinden 5 kişi, polis ekipleri tarafından çıkarıldı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa süre içerisinde yangını kontrol altına aldı. Çıkan yangında ev kullanılmaz hale geldi.

Karabağlar, İtfaiye, Yangın, Polis, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Hasöksüz: Türkiye'de koronavirüs mutasyonu saptanmadı Meteoroloji uyardı! 3 bölgeye sağanak, 1 bölgeye kar geliyor Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti Hastaneden evine gönderilen 14 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti İzmir'de orantısız güç kullanan polis memuru açığa alındı Fransa'yı üzen olay! Maç sonrası üzerine projektör düşen çim görevlisi feci şekilde can verdi Oktay Kaynarca'nın sevgilisi olduğu konuşulan Gizem Acar'ın fotoğrafları dikkat çekiyor Mönchengladbach'tan rakibine tüküren Marcus Thuram'a rekor ceza
ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor ABD'de geliştirilen ve 70 dolara satılan elektrikli maske koronavirüsü tamamen engelliyor         
09:20
Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü Tecavüze uğradıklarını söyleyen 5 kadın terörist, üzerlerine el bombası atılarak öldürüldü         
08:49
Tedbirlere uyulan Gaziantep'te haftalık test sayısı 2000'den 800'lere geriledi Tedbirlere uyulan Gaziantep'te haftalık test sayısı 2000'den 800'lere geriledi         
08:15
Ev ev iz sürerek koronayla mücadele eden filyasyon ekipleri: Virüs en çok ziyaretlerden yayılıyor Ev ev iz sürerek koronayla mücadele eden filyasyon ekipleri: Virüs en çok ziyaretlerden yayılıyor         
07:54
Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı Virüsün mutasyona uğradığı İngiltere'den gelen yolcular PCR testi tapılarak Türkiye'ye alındı         
03:45
MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu MasterChef Türkiye'de bu hafta elenen isim Eray oldu         
00:21
Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı Mutasyona uğrayan koronavirüs İtalya'ya da sıçradı         
23:44
Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti Bir Annenin Günahı dizisi, final bile yapamadan ekrana veda etti         
22:47
Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor Dünyanın en yakışıklı 100 erkeği açıklandı! Listede 8 Türk oyuncu da yer alıyor         
21:17
Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı Koronavirüs taşıyan havadaki damlacıkların maskeler tarafından durdurulamayacak kadar küçük olduğu ortaya çıktı         
20:32
Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var Dünyanın en güzel 100 kadını belli oldu! Hande Erçel'in birinci olduğu listede 5 Türk daha var         
20:13
Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor Türk doktorlardan müthiş buluş! Sağlık çalışanları filtre sistemiyle koronavirüse karşı korunuyor         
20:01
Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü Yolcular birbirine girdi! Amerikan uçağında koronavirüslü hasta öldü         
19:51
İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu İbo Show'a damga vuran Zara'nın yıllar içindeki değişimi olay oldu         
17:58
İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi İzin belgesi soran polise 'WhatsApp' grubunu gösteren vatandaş, kısıtlama ihlalinden ceza yedi         
14:53
DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı DHKP-C terör örgütünün kirli oyunu bozuldu: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın evini ve çevresini fotoğraflarken yakalandı         
13:51
ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası ABD'de sağlık çalışanlarına yapılan aşının videosu kriz yarattı! Sahte aşılama iddiası         
10:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2020 09:37:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei