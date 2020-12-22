DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ- 2

22.12.2020 08:34
DHA YURT BÜLTENİ- 2, System.String[]

Pınar Gültekin cinayetinde, bugün olay yerinde keşif yapılacak MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp, cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılandığı davada, bugün olay yerinde keşif yapılacak.

Pınar Gültekin cinayetinde, bugün olay yerinde keşif yapılacak

MUĞLA'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i (27) öldürüp, cesedini varil içinde yaktıktan sonra üzerine beton döken Cemal Metin Avcı (32) ile kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) yargılandığı davada, bugün olay yerinde keşif yapılacak. Keşfe mahkeme heyeti, bilirkişi, olay yeri inceleme uzmanı ile tutuklu sanık 2 kardeş ve davanın tarafları katılacak.

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin, 16 Temmuz günü kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine jandarma ve polis ekipleri, arama çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sırasında gözaltına alınan genç kızın eski sevgilisi Cemal Metin Avcı, Pınar'ı çıkan kavgada boğarak öldürdüğünü, cesedini bağ evindeki varile koyup yaktığını, üzerine de beton döktüğünü itiraf etti. Avcı'nın gösterdiği yerde bulunan varilde, Pınar'ın kısmen yanmış cesedine ulaşıldı. Pınar, memleketi Bitlis'in Hizan ilçesinde toprağa verildi.

Adliyeye sevk edilen Cemal Metin Avcı, çıkarıldığı mahkemece 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek adam öldürmek' suçundan tutuklandı. Muğla Jandarma Komutanlığı ve Akyaka Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, yaklaşık 3 ay süren çalışma sonunda, HTS kayıtlarından, tutuklu şüpheli Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı'nın telefon sinyallerinden, ağabeyiyle aynı zamanda bağ evinde olduğunu tespit etti. Gözaltına alınan Mertcan Avcı da sevk edildiği adliyede tutuklandı. Soruşturma sonunda, evli ve 1 çocuk babası Cemal Metin Avcı hakkında 'canavarca hisle adam öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeş Mertcan Avcı hakkında da 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle dava açıldı.

DURUŞMADA KEŞİF KARARI ALINDIMuğla 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 9 Aralık günü görülen duruşmada, Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, olay  yerinde keşif yapılması talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, talebi yerinde buldu. Heyet, katil zanlısı Cemal Metin Avcı'nın akıl sağlığının yerinde olup olmadığı yönünde rapor alınması ile bugün olay yerinde olay yeri inceleme uzmanı ve bilirkişi marifeti ile keşif yapılmasına karar verdi. Karar doğrultusunda, keşif anında olayda kullanılan varil ile benzer ölçülerde bir varil ve sanığın kullandığını belirttiği özellikte palet bulundurulması için İl Emniyet Müdürlüğü'ne müzekkere yazıldı.

Bugün yapılacak keşifte mahkeme heyeti ile davanın tarafları ve sanıklar da hazır bulunacak.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

MUĞLA, -

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Eski dernek binasında kumar oynayanlara 78 bin 750 lira ceza

TEKİRDAĞ'ın Malkara İlçesinde eski dernek binasında kumar oynarken yakalanan 25 kişiye, toplam 78 bin 750 lira para cezası uygulandı.

Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne ilçede daha önceden dernek binası olarak kullanılan adreste kumar oynandığı yönünde ihbar yapıldı. Polis, adrese düzenlediği operasyonda içeride 5'i 65 yaş üzeri olmak üzere 25 kişinin bulunduğunu belirledi. Bazılarının kurulan masa üzerine iskambil kağıdı oynadıkları,  maske takmayan ve sigara içtikleri görülen 25 kişi hakkında koronavirüs tedbirleri kapsamında işlem yapıldı.

Polis, 25 kişiye toplam 78 bin 750 para cezası uyguladı. Ayrıca adresin sahibi 2 kişi hakkında da yer temin etmek ve kapalı alanda sigara içtirdiği gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

Pınar Gültekin, Üniversite, Metin Avcı, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ- 2 - Son Dakika


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