Muş'ta 19 köy yolu kardan kapandı - Son Dakika

MUŞ'ta, iki gündür etkisini gösteren kar yağışı nedeniyle 19 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı bölgelerde, İl Özel İdaresi ekipleri karla mücadele çalışmasını sürdürüyor.

Muş'ta iki gündür etkili olan kar yağışı ve soğuk hava, yaşamı olumsuz yönde etkiliyor. Kenti beyaza bürüyen kar yağışı, merkeze bağlı 19 köyün yolunu kapattı. Köy yollarını açmak için çalışan ekipler, 30 santimetreye ulaşan karı temizlemekte zorlanıyor. 9 köy ve 18 mezranın bağlı bulunduğu Üçevler Grup Köy yolunda, gece gündüz çalışan ekipler, fırtına ve tipinin etkili olduğu bölgede yolları açık tutmak için yoğun mesai harcıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürü Nihat Rençber, "Muş'ta etkili olan kar yağışıyla beraber 19 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerimiz ve 64 adet iş makinesiyle yollarda karla mücadele çalışması yaparak, vatandaşlarımızın ulaşımını sağlamaya çalışıyoruz" dedi.Üçevler Grup Köy yolunda hummalı bir şekilde karla mücadele çalışması yürüttüklerini belirten İl Özel İdaresi ekip şefi Nazım Dinar da, 9 köy ve buna bağlı 18 mezranın yolunu ulaşıma açmaya çalıştıklarını vurguladı.

Öte yandan kar yağışına hazırlıksız yakalanan araç sürücüleri ise İl Özel İdaresi ekiplerinin yardımlarıyla, araçlarına zincir takarak yollarına devam edebildi. Minibüs sürücüsü Refik Aykut, "Üçevler Köyü'ne gidecektim. Kar yağışına hazırlıksız yakalandım. İl Özel İdaresi ekipleri gelip yolu açtı. Ancak tipi ve kar yağışından dolayı aracımla devam edemedim ve zincir takmak zorunda kaldım. Bu şekilde köye doğru devam edeceğim" diye konuştu.