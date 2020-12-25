DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Kısıtlamayı ihlal etti bisikletten düşünce yakalandı; "Daha önce 10 bin lira ceza yazdınız"

BURSA'da bekçilerin 'dur' ihtarına uymayan bisiklet sürücüsü Yalçın Ü. (35), 500 metrelik kovalamacanın ardından bisikletten düşünce yakalandı. Para cezasından korktuğu için kaçtığını öne süren Yalçın Ü. ekiplere "Daha önce 10 bin lira ceza yazdınız, o yüzden kaçtım" dedi. Üst aramasında uyuşturucu madde ile motorlu testere ele geçirilen şüpheliye 4 bin 50 TL para cezası kesildi.

Olay, saat 22.30 sıralarında İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi'nde meydana geldi. Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle uygulama yapan mahalle bekçileri, şüphe üzerine bisiklet sürerek ilerleyen Yalçın Ü.'yü durdurmak istedi. Mahalle bekçilerinin 'dur' ihtarına uymayan Yalçın Ü. hızla yoluna devam etti. Bölgeye takviye ekip isteyen mahalle bekçileri şüphelinin peşine düştü. Bölgede ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalışan Yalçın Ü. yaklaşık 500 metre kaçışını sürdürdü. Bir süre sonra dengesini kaybederek bisikletten düşen mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

"DAHA ÖNCE 10 BİN TL CEZA YAZDINIZö

GBT sorgusu yapılan şüphelinin üst aramasında uyuşturucu madde ve elektrikli testere ele geçirildi. Ekiplere, "Daha önceden 10 bin lira ceza yazdınız, o yüzden kaçtım" diyen Yalçın Ü. gözaltına alınırken sokağa çıkma yasağı ve maske kuralına uymadığı için 4 bin 50 TL ceza kesildi. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.