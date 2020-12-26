DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Adana'da tutuklanan DEAŞ üyesinin 2 amcasının cezaevinde, 1'inin ise Suriye'de savaştığı ortaya çıktı

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik 24 Aralık'ta düzenlenen şafak operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheliden Cumali G., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, O.D. adli kontrol şartıyla, E.G. ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı. Cumali G.'nin 2 amcasının DEAŞ'a üye olma suçundan cezaevinde olduğu, diğer amcası Mehmet G.'nin ise örgüt adına Suriye'de savaştığı ortaya çıktı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ adına faaliyet gösteren Yamaçlı ve Meydan gruplarında aktif oldukları öne sürülen 5 kişiyi tespit etti. Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardın TEM ekipleri, 24 Aralık günü adreslere şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel Harekat polislerinin koç başları ile demir kapılarını kırarak girdiği evlerde arama yapan ekipler, haklarında gözaltı kararı verilen Cumali G. (18), O.D. (31) ile E.G.'yi (33) gözaltına aldı.

2 AMCASI CEZEVİNDE, 1 AMCASI SURİYE'DEEmniyete götürülen şüphelilerden Cumali G.'nin, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Türkiye Emiri olan ve cezaevinde bulunan Mahmut Özden'in kurduğu 'Yamaçlı' grubu mensubu olduğu öne sürüldü. Ayrıca Cumali G.'nin amcaları İsmail ile İbrahim G.'nin de DEAŞ'a üye olma suçundan cezaevinde oldukları, Mehmet G. isimli amcasının ise örgüt adına Suriye'de savaştığı ortaya çıktı. Cumali G.'nin evinde yapılan aramalarda terör örgütü liderinin konuşmaları, fotoğraflarının bulunduğu dijital materyaller ele geçirildi.İDEOLOJİLERİ NEDENİYLE AYRILMIŞLARGözaltındaki diğer şüpheliler O.D. ile E.G.'nin ise örgütün toplantı ve sohbetlerine katıldıkları, haklarında ifade olduğu öğrenildi. Bir süre toplantı ve sohbetlere katılan O.D. ile E.G., daha sonra örgütün ideolojilerinin tehlikeli olduğu gerekçesiyle bir daha toplantılara gitmedikleri bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Cumali G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, O.D. adli kontrol şartı, E.G. ise sorgusunun ardından serbest bırakıldı.