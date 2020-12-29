DHA YURT BÜLTENİ-2 - Son Dakika

Beytüşşebap'ta kar sonrası buzlanma yaşamı olumsuz etkiliyor

ŞIRNAK'ın Beytüşşebap ilçesinde kar yağışı sonrası sıcaklık, sıfırın altında 17 dereceye kadar düşünce yollarda oluşan buzlanma, ulaşımda aksamalara neden oldu.

Beytüşşebap ilçesinde kar yağışının ardından, gece sıcaklık eksi 17 dereceye kadar düşünce yollarda buzlanma meydana geldi. Kentte cadde ve sokaklar buz pistine döndü. Sabah yollara çıkan araç sürücüleri ve yayalar zor anlar yaşadı. Beytüşşebap Belediyesi'nce oluşturulan karla mücadele ekipleri, kar kalınlığının 20 santimetreyi bulduğu ilçede tuzlama ve temizleme çalışması başlattı. Trafik ekipleri, kaza yaşanmaması için sürücüleri yönlendirdi.