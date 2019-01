Dha Yurt Bülteni-20

Trafikte sürücüsüyle tartıştığı halk otobüsüne, tabancayla ateş ettiKAYSERİ'de, trafikte sürücüsüyle tartıştığı halk otobüsüne tabanca ile ateş ettiği ileri sürülen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, yolcular büyük panik yaşadı.Olay, Melikgazi ilçesi ile aynı adı taşıyan mahallesinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü A.A.B., iddiaya göre, kırmızı ışıkta yanında durduğu özel halk otobüsünün şoförü ile tartıştı. Tartışmanın ardından hareket eden halk otobüsünün peşinden giden A.A.B., içinde yolcuların da bulunduğu aracın lastik ve jantlarına tabancayla 5 el ateş etti. Otobüsteki yolcular büyük panik yaşarken, olayda ölen ve yaralanan olmadı. Aracıyla kaçan A.A.B., polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.Görüntü Dökümü:Halk otobüsünden görüntülerPolisin inceleme yapmasıDetaylarSüre: 1.41 Boyut: 198 MBHaber-Kamera: Cafer ZENGİN/KAYSERİ, DHA=========== Çanakkale 'de sahile yüzlerce ölü gümüş balığı vurduÇANAKKALE'nin Lapseki ilçesinde yüzlerce ölü gümüş balığı sahile vurdu. Balıkların ölümü ile ilgili inceleme başlatıldı.Lapseki ilçesi Çardak beldesindeki Kum Adası sahiline bugün yüzlerce gümüş balığı vurdu. Sahili kaplayan ölü gümüş balıklarını gören amatör balıkçılar ve vatandaşlar, şaşkına döndü. Kum Adası sahilinde balık tutan amatör balıkçı Sermin Bayraktar (50), "Dün akşam saat 17.00 sıralarında burada balık tutuyordum. Kıyıya vurmuş bu balıklar yoktu. Soğuk ve sıcak su dalgalanması neden olmuş olabilir. Hani balıkların kulağına kar suyu kaçtı derler ya, bu balıklar da sersemlediği için karaya vurmuş olabilir. Kıyıya vurmuş bir sürü balık var" dedi. Gümüş balıklarının ölü olarak sahile vurmasının sebebinin, deniz suyu sıcaklığındaki ani değişiklik ya da büyük bir balığın gümüş sürüsünü sıkıştırması olabileceği düşünülüyor.Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, Kum Adası'nda kıyıya vuran ölü gümüş balıklarıyla ilgili inceleme başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-Sahile vuran balıklardan genel ve detay görüntü.-Sermin Bayraktar açıklama görüntüsü.Haber-Kamera: Orhan AKTUĞ/LAPSEKİ (Çanakkale),========================= Mardin 'de evler ve tarım arazileri yağmur suyu altında kaldıMardin'in merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde etkili olan aşırı yağmur nedeniyle bazı ev ve tarım arazilerini su bastı.Mardin'de sabah saatlerinden itibaren etkili olan aşırı yağmur, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Merkez Artuklu ile Kızıltepe ve Nusaybin ilçelerinde etkisini artıran yağış nedeniyle zemin katlardaki birçok evde su baskını meydana geldi. Su basan evlerde bulunan eşyalar kullanılamaz hale gelirken, vatandaşları zor anlar yaşadı. Evlerinde mahsur kalan bazı kişiler ise itfaiye ekiplerince iş makineleri yardımıyla kurtarıldı. Aşırı yağmurla birlikte bazı tarım arazisi ise su altında kaldı. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı su baskınlarında büyük çapta hasar meydana geldiği belirtildi.Görüntü Dökümü-----------------------Su altında kalan evlerSu altındaki yoldan görüntüSu altında kalan tarlalarGenel ve detay görüntülerGÖRÜNTÜ BOYUTU: 100 MBHaber-Kamera: Nezir GÜNEŞ/MARDİN,===========================İntihara kalkışan kişiyi Emniyet Müdürü ikna ettiKAYSERİ'de, 5 katlı binanın çatısına çıkarak intihara kalkışan Mesut Y'yi (44) İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ikna etti. Kayseri 'de işsiz olan Mesut Y. iş için görüştüğü yetkililerden olumlu yanıt alamadığını öne sürerek merkez Kocasinan ilçesi Ahmetpaşa Caddesinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ekipleri ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri Mesut Y'nin atlama olasılığına karşı hava yastığı açtı. Polis ekipleri ise güvenlik önlemi aldı. Mesut Y. işsiz olması nedeniyle sıkıntılar yaşadığını belirterek, cebinden çıkardığı 20 TL ve cüzdanı yere attı. Vatandaşlarda olay yerine toplanarak meraklı gözlerle Mesut Y'yi izledi. Görevliler tarafından ikna edilememesi üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular geldi. Apartmanın çatı kısmına çıkan Müdür Kulular, burada Mesut Y. ile konuştu. Müdür Kulalar, yaklaşık 10 dakika süren çabasının ardından Mesut Y.'yi bulunduğu yerden indirdi. Emniyet Müdürü Kulular, ikna ettiği Mesut Y.'yi sıkıntılarını anlatması için daha sonra Vali Şehmus Günaydın ile görüştürdü.Görüntü Dökümü:İntihara teşebbüs eden Mesut Y'nin görüntüsüMesut Y'nin cebinden çıkardığı para ve cüzdanı atmasıMesut Y'nin Emniyet Müdürü İbrahim Kulular tarafından Valiliğe götürülüşüGenel detaySüre: 4.31 Boyut: 522 MBHaber: Olcay DÜZGÜN-Kamera: Samed Aydın SUN/KAYSERİ, DHA=========================== Bodrum 'da uyuşturucuya 1 tutuklamaMUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, uyuşturucu madde sattıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişiden 1'i tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, E.T., A.T. ve M.B. isimli 3 zanlının ilçeye uyuşturucu madde getireceğini öğrendi. Ekipler, 6 Ocak Pazar günü, Aydın'dan Muğla 'nın Bodrum ilçesine gelen 3 şüphelinin içinde bulunduğu otomobili, Torba denetim noktasında durdurdu. Otomobilde yapılan aramada, 9 parça halinde satışa hazır halde bir miktar metamfetamin ve bonzai ele geçirildi. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, 3 şüphelinin irtibatlı olduğu C.T. ile U.Ş.'yi Konacık Sanayi Sitesi'ndeki işyeri olan oto tamirhanesinde, O.R.D. isimli zanlıyı ise Bitez 'de bulunan bir apartta gözaltına aldı. Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda; bir hassas terazi, bir miktar esrar, uyuşturucu hap ve esrar içmekte kullanılan 3 düzenek bulundu. Bugün adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden E.T., tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:Şüphelilerin adliyeye getirilmesiHaber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),==========================Öğrenciler yaptıkları bez ve kagıt poşetleri pazarda dağıttı Bursa 'nın İznik İlçesinde bir ilkokul öğrencileri kullanılmayan bezleri birleştirdi pazar poşeti, eski gazetelerden kese kağıdı yaptı. Minik öğrenciler bez poşetler ve kese kağıtlarını halk pazarında dağıttı. Selçuk İlkokulu 4. sınıf öğrencileri naylon poşete karşı savaş açtı. Sınıf Öğretmeni Ayşe Demircan eşliğinde bir ay öncedir hazırlanan projede sınıf öğrencileri gazete kağıtları ve evde kullanılmayan bez parçaları ile pazar poşeti eske gazetelerden kese yaptılar.Bugün ilçe halk pazarına çıkan öğrenciler ellerinde ki poşetleri pazarcı esnafına ve alışveriş yapan vatandaşlara dağıttılar. Ellerinde "poşete elveda temizliğe merhabaö, "poşet ölüm file ömür " pankartları bulunan öğrencilerin eylemi herkes tarafından takdir ile karşılandı.Sınıf öğretmeni Ayşe Demircan, "Naylon poşeti atıp fileye ve bez çantalara geri dönüşü planladık. Maksadımız daha temiz bir çevre. Çocuklarımız bez ve kağıttan torbalar yapıyor, buda bizi mutlu ediyor" diye konuştu.Görüntü Dökümü:-----------------------------Öğrencilerin pazar alışverişinden detaylar-Kese kağıdı kullanımından detaylar-Genel pazar detaylarıSüre: 02.02 Boyut: 228 MBHaber-Kamera: Mehmet BULDU/İZNİK, (BURSA),