Dha Yurt Bülteni -20

Tokat'ta 2 TIR çarpıştı, sürücüler yaralandı

TOKAT'ta buzlanma nedeniyle 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

TOKAT'ta buzlanma nedeniyle 2 TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.



Kaza, saat 16.00 sıralarında Tokat-Sivas karayolu Çamlıbel beldesi yakınlarında meydana geldi. Sivas'tan Tokat istikametine gitmekte olan Sedat Özdil'in(23) kullandığı 31 ASV 98 plakalı TIR, buzlanma nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, karşı yönden gelen Murat Çelik (39) idaresindeki 60 VD 009 plakalı buğday yüklü TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Murat Çelik yönetimindeki TIR yoldan çıkarak, şarampole devrildi. TIR'ın devrilmesi sonucu dorsesindeki buğdaylar yolun yanında bulunan tarlaya saçıldı. Bu arada Sivas istikametine gitmekte olan Nazmi Erdemir(53) idaresindeki 34 VS 7814 plakalı kapalı kasa transit ise yoldan çıktı. Şarampole girerek duran araçta yaralanan olmadı. Yaralı TIR şoförleri Murat Çelik ve Sedat Özdil, ambulansla kaldırıldıkları Tokat Devlet Hastanesinde tedaviye alındı. Kazayla ilgili polis ve jandarma ekipleri inceleme başlattı.



Haber-Kamera: Fatih YILMAZ-Halil İbrahim YEL/TOKAT



Fırıncı çırağı Seydi ortadan kayboldu (2)



İSTANBUL'DA BULUNDU



Adıyaman'ın Besni ilçesinde dün sabah ayrıldığı eve dönmeyerek kaybolan ve her yerde aranan Seydi Taşdemir, yapılan çalışma sonunda İstanbul'da bulundu.



Ailesinin kayıp başvurusunun ardından çalışma başlatan polis, Taşdemir'in resimlerini Türkiye genelindeki polis merkezlerine bildirdi. Yapılan çalışmalar sonunda Seydi Taşdemir, İstanbul Bayrampaşa'da polis ekipleri tarafından bulundu.



Bayrampaşa Çocuk Büro Amirliği ekipleri, Taşdemir'in bulunduğunu Besni Emniyet Müdürlüğüne bildirdikten sonra, ekipler kaybolan Seydi Taşdemir'in evine giderek çocuklarının bulunduğuna dair müjdeli haberi ulaştırdı. Aile fertleri aldıkları haberin ardından sevinç gözyaşı dökerek, polislere teşekkür etti.



Baba İbrahim Taşdemir'in oğluyla konuşması



Baba Taşdemir'in İstanbul polisiyle telefonda konuşması



Anne Lilay Taşdemir açıklama



Anne Lilay'ın mutluluk gözyaşları



Besni polisinin aileye Seydi'nin bulunduğunu bildirmesi



Besni polisinin İstanbul polisiyle telefon görüşmesi



-Baba İbrahim Taşdemir'in yakınlarıyla telefon görüşmesi



Kaybolan Seydi Taşdemir'in yakınları



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa ÖNDOĞAN-ADIYAMAN-DHA



Gazetecilerden buzla kaplı gölde kutlama



Ardahan'da basın mensupları 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü yüzeyi buzla kaplı Çıldır Gölü'nde kutladı. Atlı kızaklarla taşınan gazetecilere gölün meşhur aynalı sazanı ikram edildi.



Çıldır Gölü kenarında kurduğu kıl çadır restoranda hizmet veren İlimdar Senem, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yüzeyi buzla kaplı gölde kutlama düzenledi. Ardahan'daki gazetecileri göle davet eden Senem, restoranında kokteyl verdi. Kıl çadırdan yapılan restorana gelen gazeteciler, gölün orta noktalarına kadar atlı kızaklarla taşındı. Gazeteciler, atlı kızaklardan birinin devrilmesi sonucu buzla kaplı göle savruldu. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı etkinlik sonunda gazetecilere, gölün meşhur aynalı sazanı ikram edildi.



-Çıldır Gölünde ki atlı kızaklardan



-Atlı kızaklarla gezinti



-Atlı kızağın devrilmesi



-Göl yüzeyinde ki kokteylden



-Röportajlar



-Genel, detay görüntüler



Haber-Kamera: Dinçer AKTEMUR/ARDAHAN



Dere yatağına uçan otomobilden yaralı çıktı, 6 saat sonra sürünerek yardım istedi



Zonguldak'ta 15 metre yükseklikten dereye uçan otomobilin sürücüsü Özlem Ündar(44), yaralı kurtulduğu kazadan tam 6 saat sonra sürünerek ana yola çıkıp, yardım istedi. Azmiyle hayatta kalan Özlem Ündar için ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı.



Kaza, sabah saatlerinde Zonguldak-İstanbul Karayolu'nun Uzungüney Köyü mevkiinde meydana geldi. Ereğli'den Kozlu yönüne giden Özlem Ündar'ın kullandığı 67 AAK 116 plakalı otomobil, gizli buzlanma nedeniyle kontrolden, çıkarak dereye uçtu. 15 metre yükseklikten uçan otomobilin sürücüsü Özlem Ündar, araçtan çıkmayı başardı. Ancak yaralı haldeki kadın dere yatağında bayıldı. Burada tam 6 saat kalan Özlem Ündar, kendine geldikten sonra ise sürünerek ana yola çıkmayı başardı. Yoldan geçen sürücüler tarafından fark edilen Özlem Ündar için sağlık ve jandarma ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen jandarma ekibi, üşüyen Özlem Ündar'ı ısıtmak için üzerine mont örttü. Ardından gelen sağlık ekibi ise kadına ilk müdahaleyi yaptı. Ündar daha sonra ambulansla Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne kaldırılarak, tedavi altına alındı.



Özlem Ündar'ın ailesinin, sabah saatlerinde Soğuksu Polis Merkezi'ne giderek kızlarına ulaşamadıkları için kayıp başvurusunda bulunduğu ortaya çıktı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



-Bülent Ecevit Üniversitesi hastanesinden arşiv görüntüler



-Fotoğraflar



Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK



Nazilli'de Tarım Fuarı kapılarını açtı



Aydın'ın Nazilli ilçesinde bu yıl 2'incisi düzenlenen Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı, törenle açıldı.



Eşref Özel Çok Amaçlı Kapalı Alanı'ndaki, 96 firma ve yaklaşık 450 markanın katıldığı, 3 gün sürecek fuarın açlış törenine, Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, MHP'li Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, fuarın organizasyonunu yapan şirketin (Elit Fuarcılık Hizmetleri) Yönetim Kurulu Başkanı Kudret Çiçekçi, Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler, Aydın Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Altan Bilgen, çevre il ve ilçelerin birlik, oda, dernek ve kooperatif başkanları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda Nazillili katıldı.



Nazilli Belediyesi Mehteran Takımı'nın gösterisi ile başlayan açılış töreninde konuşan Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, ilçenin tarımın anavatanı olduğunu söyledi. Başkan Alıcık, "Burası Mevla'nın cennetidir, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de bahsi geçen incirin ve zeytinin başkentidir. İşte sadece bu bahsettiğimiz konular bile düşünüldüğünde bu kentte bir tarım fuarı daha önce düzenlenmeliydi. Fuarımızı bugün burada gerçekleştiriyor olmaktan dolayı hem çok büyük bir mutluluk duyuyorum hem de bunun gururunu yaşıyorum" dedi.



Başkan Alıcık, Türkiye'de üretilen 73 bin ton incirin ihraç edildiğini, bunun da 51 bin tonunun Nazilli Borsası'nda işlem gördüğünü belirtip, ürünlerin daha iyi pazarlanabilmesi için fuarların çok önemli olduğuna dikkati çekti.



Törende konuşan Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük, 2. Exponaz Agro Nazilli Tarım Fuarı'nın başta Ege Bölgesi olmak üzere Aydın, Nazilli ve çiftçiler için hayırlı olmasını dileyerek, "Nazilli hem bir tarım kenti hem de tarıma dayalı sanayinin gelişmekte olduğu bir kent. Tarladan soframıza, marketlerimize, uluslararası piyasalara sunulan tarım ürünlerinin ve bu ürünler için üretilmiş makine ve teknolojilerinin sergilendiği bir fuar gerçekleştiriyoruz. Bu fuar, Aydın'a, Nazilli'ye ve en nihayetinde de üreticilerimize büyük katkı sağlayacaktır" diye konuştu.



Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü, Nazilli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Arslan, Nazilli Tarım İlçe Müdürü Sunay Güler de birer konuşma yaparak, Fuar'ın Nazilli'ye hayırlı olmasını diledi. Konuşmaların ardından protokol üyeleri, fuarın açılış kurdelesini birlikte kesip, stantları gezerek bilgi aldı.



-Fuar alanından ve stantlardan görüntü



-Nazilli Ziraat Odası Başkanı Necdet İzgü'nun konuşması



-Nazilli Ticaret Odası Başkanı Nuri Arslan'ın konuşması



-Nazilli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Sunay Güler'in konuşması



-Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık'ın konuşması



-Nazilli Kaymakamı İbrahim Küçük'ün konuşması



-Fuarın açılış kurdelesinin kesilmesi



-Protokol üyelerinin fuar alanını ve stantları gezmeleri



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ NAZİLLİ (Aydın)



Junioshow'da cocuk mankenler podyuma çıktı



Bursa'da 0-12 yaş arası bebe-çocuk hazır giyimi İlkbahar-Yaz kreasyonlarından oluşan Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı 'Junioshow"da çocuk mankenler, sahneye çıktı.



Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) ile TÜYAP Bursa Fuarcılık tarafından, Bebe Çocuk Konfeksiyonu Sanayici ve İşadamları Derneği (BEKSİAD) işbirliğiyle gerçekleştirilen Bursa Uluslararası Bebe, Çocuk Hazır Giyim ve Çocuk İhtiyaçları Fuarı 'Junioshow'da hazırlanan kreaksiyonları çocuk mankenler sergiledi. 200'e yakın üretici firmanın katıldığı Jonioshow Fuarı'nda İlkbahar-Yaz dönemine ait 10 binden fazla ürün yerli ve yabancı katılımcıların beğenisine sunuldu. 60 ülkeden gelen firma sahiplerinin ziyaret ettiği fuar 12 Ocak'a kadar ziyaretçilerini ağırlıyacak.



Fuarın Defile Koordinatörü Büşra Azizoğlu, etkinliğe ilgini yoğun olduğunu ifade edip, "Bu sene 8 firmamız Junioshow Fuarı'na defilemize katılıyor. Firmaların konseptlerine göre, ürün gruplarına göre biz konseptler geliştiriyoruz. ve uygun müzikler ile bunu seyircilere sunuyoruz. Yaklaşık 8 firmamız var, ilk gün 2 firmamızın defilesi daha kapsamlı oldu. Defileye ilgi çok büyük insanlar çok beğeniyor. Defide sonrasında da hem firmalardan hemde seyircilerden olumlu yorumlar aldık" dedi.



TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Erssözlü de, fuara üretici firmaların ilgisinin her geçen sene arttığının altını çizip, "Uluslararası Bebe Çocuk Hazır Giyim Fuarı dün itibari ile ziyaretlere açıldı. Dün ilk gün olmasına rağmen geçtiğimiz seneye göre yüzde 50'lik bir ziyaretçi artışı ile karşılaştık. Fuara 200 civarında firma katılıyor. Fuar ilkbahar, yaz bebe ve çocuk hazır giyimine yönelik hazırlandı. Şu anda 10 bin civarında model sergileniyor. Fuara katılan firmalar yurt dışından gelen 60'ın üzerinde ticari heyetler ile sipariş yazdırarak iş görüşmelerine devam ediyor. İlk gün için gayet olumlu bir geri dönüş oldu. Bu gün 2. gün yine yoğun bir katılım var. Şuanda da bir defilemiz var. Fuara katılan bazı önemli firmalarımızın ilkbahar yaz kreasyonlarını canlı performanslar ile çocuk mankenlerin üzerinde deneterek burada bulunan izleyiclere sunuyor" diye konuştu.



-çocuk mankenlerin kıyafetler ile yürümesi



-çocuklardan yakın detay



-izleyiciler detay



-Defile koordinatörü Büşra Azizoğlu



-TÜYAP Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Erssözlü röportaj



Haber-Kamera: Muammer İRTEM/BURSA



Haber: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl)



Karlıova'da okullar yarın da tatil



Bingöl'ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe merkezi ve köylerde yarın da eğitime ara verildi.



Karlıova ilçesinde uzun süredir etkili olan kar yağışı nedeniyle 9 gündür eğitim verilemiyor. Kar yağışının sürdüğü ilçede, Karlıova Kaymakamlığı tarafından yarın da ilçe merkezi ve köylerdeki okullarda eğitime ara verildiği bildirildi.



Haber: Serkan BİNGÖL/KARLIOVA (Bingöl), -



130 sanıklı davada 6 kişiye hapis cezası



Aydın'nın Nazilli ilçesinde, 'ihaleye fesat karıştırmak', 'rüşvet almak ve vermek' suçlarından, aralarında çok sayıda belediye başkanının da bulunduğu 130 kişinin yargılandığı davada karar verildi. Mahkeme, 6 sanık hakkında temyiz yolu açık olmak üzere 3 ila 160 yıl arasında değişen hapis cezası verirken, 124 sanık ise beraat etti.



Nazilli Ağır Ceza Mahkemesi'nde, aralarında eski ve yeni çok sayıda ilçe belediye başkanının da bulunduğu 130 kişi hakkında, 'ihaleye fesat karıştırmak', 'rüşvet almak ve vermek' suçlarından 2 yıl önce açılan açılan davanın karar duruşması bugün yapıldı. Duruşmaya sanıkların avukatları katıldı. Duruşma, heyet değişikliği nedeniyle önceki zabıtların okunmasıyla başladı. Ardından sanık avukatları, savcının daha önce verdiği mütalaasına ilişkin görüşlerini dile getirip, müvekkilleriyle ilgili savunma yaptı.



Mahkeme heyeti, avukatların savunma yapmalarının ardından kararını açıkladı. Heyet, sanıklardan Nazilli Belediyespor Kulübü Başkanı iş adamı Özgen Türker'e toplam 160 yıl, Mustafa Ali Uçar'a toplam 81 yıl, Tekin Aykaç'a toplam 33 yıl, Ali Vasfi Yıldırım'a toplam 33 yıl, Cemil Akbulut'a toplam 12 yıl, Süleyman Akdeniz'e ise 3 yıl hapis cezası verip, temyiz yolunun açık olduğunu belirtti. Aralarında eski ve yeni belediye başkanlarının da bulunduğu diğer 124 sanık ise beraat etti.



Haber: Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın)

