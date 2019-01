Dha Yurt Bülteni-20

İzmir'de kayık alabora oldu: 2 ölü, 1 yaralı ve 1 kayıp

Kayığın alabora olması sonucu meydana gelen olayda boğularak ölen 43 yaşındaki Mustafa Ölmez ile 46 yaşındaki Erkin Ölmez'in kardeş oldukları kesinleşti.

2 KARDEŞ ÖLDÜ



Kayığın alabora olması sonucu meydana gelen olayda boğularak ölen 43 yaşındaki Mustafa Ölmez ile 46 yaşındaki Erkin Ölmez'in kardeş oldukları kesinleşti. Olaydan sonra iki kadeşin yakınları gözyaşlarına boğuldu.



TELEFON İÇİN AYAĞA KALKINCA KAYIK ALABORA OLDU



Olayda yaralı kurtulan ve hastaneye kaldırılan Hüseyin Karakuş'un amcasının oğlu Ali Karakuş "Ava merakı vardı, sürekli çıkardı" dedi. Hüseyin Karakuş'un, Ali Karakuş'a verdiği belirtilen bilgiye göre ise kayıktakilerden birinin cep telefonuyla konuşurken aya kalkmasıyla birlikte dengenin bozularak kayığın alabora olduğu öğrenildi.



KAYIP YIKILMAZ ARANIYOR



Gittikleri ördek avı facia ile sonuçlanan 4 arkadaştan kayıkta bulunan Mesut Yıkılmaz'ın bulunması için çalışmalar sürdürüyor. Arama çalışmaları sırasında sudan bir adet av tüfeği de çıkartıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜM



----------------------------



Olay yerinden detaylar



Halil İbrahim KARABIYIK - İbrahim DANIŞ/TORBALI, (İzmir),



==============================



KAR YOLLARI KAPATTI, YAŞLI KADIN HELİKOPTER İLE HASTANEYE KALDIRILDI







ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde tansiyon hastası Emine Yiğit'in (66) rahatsızlanması üzerine bölgeye hareket eden sağlık ekipleri kar yağışı nedeniyle yolda kalınca durum Sağlık Bakanlığı'na bildirildi. bakanlığın girişi sonucu Yiğit, Skorsky tipi hekotepter ile evinden alınarak hastaneye ulaştırıldı.



Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Demirtaş köyünde meydana geldi. Köyde oturan tansiyon hastası Emine Yiğit rahatsızlanınca, yakınları sağlık ekiplerinden yerdım istedi. Yola çıkan ekipler yoğun kar yağışı sonucu köy yolunun ulaşıma kapanması nedeniyle Yiğit'in yanına ulaşamadı. Bunun üzerine 112 Acil Komuta Merkezi durumu Sağlık Bakanlığı'na, Bakanlık ise Malatya'daki 7'nci Ana Jet Üssü'ne bildirerek yardım istendi. Yapılan görüşmelerin ardından Emine Yiğit, üsten havalanan Skorsky helikopter tarafından köyden alınarak Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Yiğit'in durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Emine Yiğit'in oğlu Selahattin Yiğit ise yetkililere teşekkür etti.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------------



Köyden askerlerin hastayı alması ve helikoptere taşıması



Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi



Helikopter pist alanı



Önlem alınması



Helikopterin inişi



Hastanın helikopterden çıkartılması



Hastanın sedyeye alınması



Hastanın ambulansa alınması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)



==============================



AFYONKARAHİSAR'DA DOLANDIRICILIK OPERASYONU: 12 TUTUKLAMA







AFYONKARAHİSAR'da araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran kişileri karşılıksız çek vererek dolandırdıkları iddia edilen 14 şüpheliden 12'si tutuklandı, 2'si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarını internet siteleri üzerinden satılığa çıkaran kişileri, karşılıksız çek vererek dolandırdıkları ihbarı üzerine, araştırma başlattı. Araştırmada 14 kişi ve bu kişilerin adresleri tespit edildi. Şüpheliler, önceki gün polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı, haklarında 'Suç işlemek için örgüt kurmak, yönetmek, örgüt faaliyeti çerçevesinde nitelikli dolandırıcılık' yapmak suçlarından işlem yapıldı.



12'Sİ TUTUKLANDI



Şüphelilerin resmi kurumların işlerini yaptıklarını söyleyerek mağdurlara güven verdikleri, bu şekilde satın aldıkları araçları ellerinde tutmayarak, kendi aralarında devir yaptıkları, aynı gün veya birkaç gün içerisinde de üçüncü kişilere satış yaptıkları tespit edildi. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.Ç., A.Ç., L.Ç., M.K., A.Y., M.S.E., M.M., H.Y., A.A., O.Ö., A.O.E. ve S.Ş. tutuklanırken, F.M. ile A.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------



Şüphelilerin getirildiği otobüsten detay



Otobüs adliyeden içeri girerken detay



Şüpheliler adliyeye çıkarılırken detay



Adliyeden genel detay



HABER- KAMERA: Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR,



============================



Yunanlı turistler, Kalandar'ı kutladı



TRABZON'un Maçka ilçesinde, Rumi takvime göre yeni yılın ilk ayının adı olan Kalandar için şenlik düzenlendi. Kalandar gecesi için Yunanistan'dan gelen 50 kişilik turist grubu, kendilerine özgü kıyafetlerle horon oynanıp, tiyatro gösterileriyle Kalandar geleneklerini canlandırdı.



Trabzon ve çevresinde Rumi takvime göre yeni yılın ilk günü kabul edilen Kalandar için etkinlik düzenlendi. Her yıl 13 Ocak'ı 14 Ocak'a bağlayan gecede, Maçka ve çevresi başta olmak üzere bölgede çok sayıda köyde yaşatılan Kalandar geleneği bu yıl da sürdü. Maçka ilçesine bağlı Güzelyayla köyünde düzenlenen Kalandar gecesi şenliğine, bölge halkının yanı sıra Yunanistan'dan gelen 50 kişilik turist kafilesi de, yöresel kıyafetleriyle katılarak Kalandar'ı kutladı. Kafilede ayrıca, Kalandar geleneğin özgü, şeytan, ayı, köylü kadın, asker, doktor, köylü ve gelin kıyafeti giyinen kişiler de yer aldı. Kendilerine özgü danslarıyla gösteri sunan, kemençe, tulum ve davul eşliğinde horon oynayan Yunanlı turistleri, köy sakinleri de ilgiyle izledi. Kafiledeki kostüm giymiş turistler de, yörelilerle şakalaştı, tiyatro gösterileri sunup, Kalandar geleneklerini canlandırdı. Köy sakinileri de, renkli görüntülerin yaşandığı etkinliği, cep telefonlarıyla fotoğraflayarak, sosyal medyada paylaşımlarda da bulundu.



'ÖNEMLİ BİR TURİZM AKTİVİTESİ'



Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, Kalandar geleneğinin bölgenin turizm potansiyeli açısından önemli olduğunu belirterek "Kalandar, kültürümüzde Osmanlı'dan günümüze gelen bir etkinliktir. Büyüklerimiz deyimiyle koca karı ayının yılbaşı. İnsanlar burada eğleniyor. Yunan misafirimiz de buradalar. Yunan misafirlerimizin birçoğu Osmanlı döneminde burada bizlerle beraber yaşayan insanların torunlarıdır. Onlar da ata toprakları olan bu bölgelere gelerek kendi kültürlerini yaşayıp özlem gideriyorlar" dedi.



'BURASI BİZİM İÇİN VATAN GİBİ'



Kalandar kutlamaları kapsamında bölgeye gelen Yunan kafilesinden Mirofora Efstathiadou da, Trabzon'u çok sevdiklerini söyledi. Efstathiadou, "Bizim dedelerimiz burada doğdu. Çok mutluyuz. Bundan 100 sene önce hem Müslümanlar hem Hristiyanlar bu etkinlikleri hep birlikte yapıyordular. Ben Trabzon'u çok seviyorum. Trabzon sadece Ayasofya ve Sümela değil. Burada çok iyi insanlar var. Trabzon'un insanı bizim yüreğimizin içerisinde. Burası bizim için vatan gibi. Yunanistan'da da 'bize her yer Trabzon' diyoruzö diye konuştu.



'ONLARLA AYNI KÜLTÜRE SAHİBİZ'



Yunanlı turist grubunun kafile başkanı Kostas Alexandridis ise, yöredekilerle aynı kültüre sahip olduklarını kaydederek, "Buraları ve burada yaşayan insanları seviyoruz. Çünkü burada yaşayan insanlar bizim dedelerimizin arkadaşlarıydı. Onlarla aynı kültüre sahibiz. Burada yaptığımız yılbaşı adeti Müslümanlar ve Hristiyanlar tarafından ortaklaşa yapılan bir kültürdür. Bu kültürde insanlar bir araya gelerek eğlenir ve birbirine yeni yılda mutluluklar dilerö ifadesinde bulundu.



KALANDAR GELENEĞİ



Kalandar, Trabzon ve civarında hem miladi takvime göre 14 Ocak'a denk gelen yılın ilk gününü, hem de mahalli takvimde yılın ilk ayı olan Ocak ayını tanımlamak için kullanılan terimdir. Trabzon'un kendi içindeki yörelerde de Kalandar adetleri değişir. Kalandar sabahı, güneş doğmadan evdekilerden biri kalkar, evin her tarafına su serper, mısır haşlar ve evdeki çocuklara yedirir. Rızık meleklerinin evi ziyaret edeceği inancıyla tüm kapılar açılır. Kalandar gecesi köyün çocukları çeşitli tekerlemeler ve türküler eşliğinde horon oynar, ev ev gezerek kapıya iplere bağlı torbalar bırakır ve kuruyemiş, çikolata, meyve gibi yiyecekler toplar. Ayrıca bazıları korkutucu kıyafetler giyerek gittikleri evdeki çocukları da korkutmayı amaçlar. Kalandar'ın Latince'de takvim anlamına gelen Calandae'den geldiği tahmin edilmektedir ve yüzyıllardır yörede Kalandar gecesi geleneği devam ettirilmektedir. Bazı kaynaklar da Kalandar'ın bölgede yerleşik Hristiyanlardan kalma bir gelenek ve Cadılar Bayramı'nın Anadolu'daki uyarlaması olduğunu belirtmektedir.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------



Kalandar etkinliklerinden görüntüler



Kostümlerden görüntüler



Horon oynanırken görüntüler



Yunan kafileden görüntüler



Koray Koçhan, Kostas Alexandridis, Mirofora Efstathiadou röp.



Detaylar



Haber: Emre KOLTUK - Kamera: Uğur AYDIN/ TRABZON-DHA

