Dha Yurt Bülteni-20

Bakan Yardımcısı Nebati: Bu ülke, her türlü operasyona set çekecek iradeye sahipHAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye'nin dış ticaret hacminde yeni bir rekor kırdığını belirterek, "Bu ülke, her türlü operasyona set çekebilecek bir iradeye sahip ülkedir" dedi.

HAZİNE ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Türkiye'nin dış ticaret hacminde yeni bir rekor kırdığını belirterek, "Bu ülke, her türlü operasyona set çekebilecek bir iradeye sahip ülkedir" dedi.



Diyarbakır'da iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle istişare toplantısı, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati, Vali Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Milletvekili Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla'nın da katılımıyla düzenlendi. Toplantıda ilk söz alan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, yapılan bütün araştırmalarda bölgede ve özellikle Diyarbakır'da terörün birinci sorun olmaktan çıktığını dile getirerek, kentin birinci sorununun istihdam olduğunu söyledi.



'HİZMETİ İBADET SAYAN BİR ANLAYIŞI TEMSİL EDİYORUZ'



Vali Hasan Basri Güzeloğlu ise Diyarbakır'da huzur ve güvenin temin edildiğini ifade ederek, iş dünyasına şöyle seslendi:



"Öncelik olarak konumuzun ekonomik gelişme ve kalkınma olduğu bir dönemdeyiz. Bu kentin önüne çıkan, bu kentin geride kalan yıllarını ziyan eden, gelişme ve kalkınmasını engelleyen bütün ihanet odakları, iş birlikçileri ve onun uzantıları bu kararlı yürüyüşün ve duruşumuzun karşısında etkisiz kalmış ve kalmaya mahküm olmuşlardır. Biz insanı merkez alan, insana dayalı ekonomik ve sosyal gelişmeyi bir anlamda hizmeti ibadet sayan bir anlayışı temsil ediyoruz. Bu konuda Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bu kararlılıkla Diyarbakır'da da bu dönüşümü gerçekleştiriyoruz."



'DİYARBAKIR HAYALİMDEKİ KENT'



Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati ise sözlerine Diyarbakır'ın hayalindeki kent olduğunu söyleyerek başladı. Diyarbakır'ın barış dolu, üreten, paylaşan ve kazanan taraf olduğunu vurgulayan Bakan Yardımcısı Nebati, "Barış dolu, üreten, kazanan, paylaşan, birlikte olmanın, asla ötekileştirmenin yapılmadığı, Türkü ile Kürdü ile Arabı ile bu coğrafyaya hakim olan kadim dostluğun ve inançlara yapılmış olan hoşgörünün bir de ekonomik anlamda göstermiş olduğu bu performans ile gerçekten keyiflendim. Özellikle ihanet şebekelerine, ucu nerede olursa olsun, bunlara sufle yapan kriz tellallarına açık ve net olarak sesleniyorum; Başaramayacaksınız. Diyarbakır başta olmak üzere bu bölgenin tüm evlatları Türkiye'yi, ülkesini, vatanını seven insanlardan müteşekkildir. Biz her an, her yerde bu ülke için canımızı vermeye hazırız" diye konuştu.



'BU ÜLKE, HER TÜRLÜ OPERASYONA SET ÇEKECEK İRADEYE SAHİP'



Türkiye'nin gelişen ekonomisine de değinen Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, şunları kaydetti:



"14 Mayıs 2013 tarihinde enflasyonun en düşük, faizin en düşük olduğu bir ayı ve IMF ile borcunun son taksitinin ödendiği bir ayı yaşadık. Bu ülke o gün umut verdi, heyecan verdi, müjdeleri verdi. Ortaya konulan performans birileri tarafından adeta operasyonların başlandığı gün olarak tarihe geçti. Gezi olayları, Mayıs sonu itibari ile birkaç ağacın sökülmesi bahane edilerek, başta İstanbul olmak üzere birçok şehirde milleti birbirine düşürmeye gayret eden, Türkiye'de seçilmiş hükümeti indirmek için bir bahane olarak türedi, başaramadılar. Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu performans, milletimizin sağduyusu bu işi kapattı. 17-25 Aralık yargı darbe girişimi, Kobani olayları bütün bunlar bu ülkeye yapılmış operasyonlardı. Kriz tellalları hep sufle çektiler. Bu işin şahikası 15 Temmuz 2016'dır. Bu tarihte tanklar, silahlar, askerlerin bir kısmı, millete karşı operasyona başladı. Birçok ülkenin bu tür operasyonla yıllarca baş edemediği bir harekatı bakın yılbaşı geldi geçti, biz atlattık. Enflasyon düşüyor, ithalat düşüyor, ihracat artıyor. Artan ihracatla rekor kırdık. 168 milyar dolarlık ihracat hacmi, 390 milyar doları aşan dış ticaret hacmi ile Türkiye yeni bir rekor kırmış oldu. Bu ülke, her türlü operasyona set çekebilecek bir iradeye sahip ülkedir."



İzmir'de ördek avında kayık battı: 3 kişi öldü, 1 kişi kurtarıldı (2)



İKİ KARDEŞ TOPRAĞA VERİLDİ



İzmir'in Torbalı ilçesine bağlı Çaybaşı Mahallesi'ndeki Sinektepe Ovası bölgesinde, yağmur sularının birikmesiyle oluşan gölette ördek avlamak isteyen 4 kişinin içinde bulunduğu kayığın alabora olmasıyla hayatını kaybeden 3 kişiden Mustafa Ölmez ve Erkin Ölmez kardeşler için bugün ikindide, Bornova ilçesindeki Yeşilova Ulu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. İki kardeş, bugün ikindide kılınan cenaze namazının ardından, Hacılarkırı Mezarlığı'na toprağa verildi.



Aynı olayda yaşamını yitiren Mesut Yıkılmaz'ın ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.



FETÖ'den gözaltına alınan çiğ köfte işletmeleri sahibi adliyede (2)



TUTUKLANDI



İzmir'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan çiğ köfte zincirinin sahibi Murat Sivrikaya, sevk edildiği adliyede tutuklandı.



Davut CAN/İZMİR,



====================



Otobüste bayılan genç kızı hastaneye yetiştirdi



KAHRAMANMARAŞ'ta, bindiği halk otobüsünde bayılan Ayşenur Yardımumar'ı (19), şoför Oğuz Çolak, otobüsün güzergahını değiştirerek hastaneye ulaştırdı.



Saçaklızade Mahallesi'nden 46 H 346 plakalı halk otobüsüne binen Ayşenur Yardımumar, bir süre sonra baygınlık geçirdi. Şoför Oğuz Çolak da hemen güzergahını değiştiripi otobüsü Necip Fazı Şehir Hastanesi'nin Yörük Selim ek hizmet binasına sürdü. Korna çalarak diğer sürücülerden yol isteyen Çolak'ın hastaneye ulaştırdığı genç kız acil serviste tedavi altına alındı. Genç kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, duyarlılığı ile büyük takdir toplayan Oğuz Çolak, "Araçta seyir halindeyken genç kızın bayıldığını söylediler. Ben de bunun üzerine güzergahı değiştirerek hastanenin acil servisine getirdim" dedi.



Akciğer hastası, helikopter ile hastaneye getirildi



ADIYAMAN'ın Gerger ilçesinde, sağlık ekipleri ruhutsızlanan akciğer hastası Cemal Aslan'a kapanan yol nedeniyle ulaşamadı. Aslan ambulans helikopter ile alınarak hastaneye ulaştırıldı.



Gerger'in Dallar Köyünde oturan akciğer hastası Cemal Aslan (88) rahatsızlanınca yakınları hastaneye ulaştırmak için sağlık ekiplerinden yardım istedi. Kar nedeniyle yolu kapanan köye ambulans ile gidilemeyince sağlık ekipleri durumu yetkililere bildirerek, ambulans helikopter talebinde bulundu. Kısa sürede havalanan ambulans helikopter köye giderek Aslan'ı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı. Aslan burada tedaviye alındı.



FOÇALI BALIKÇININ AĞINA MAYIN TAKILDI



İZMİR'in Foça ilçesinde trol teknesiyle balıkçılık yapan 47 yaşındaki Aykut Akyar'ın ağına, mayın takıldı. Balıkçı barınağına getirilerek yetkililere teslim edilen mayının, Deniz Kuvvetleri'nden gelecek uzman personel tarafından incelendikten sonra gereğinin yapılacağı öğrenildi.



Balıkçı Aykut Akyar, Foça-Karaburun arasındaki avlanma sahasında, 'Babacan Reis' adlı teknesinden, gece trol ağlarını denize bıraktı. Saat 06.00 sıralarında ağırlaşan ağlarını, teknedeki 2 arkadaşıyla birlikte toplayan Akyar, ağında küre şeklindeki bir ağırlığı fark etti. Mayın olabileceğini düşünerek, emniyetli bir şekilde teknesine indirdi. Aykut Akyar durumu telefonla, Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik yetkililerine bildirdi. Daha sonra aldığı talimatla, teknesini Foça Balıkçı Barınağına çekti.



Uzun yıllardır balıkçılık yaptığını ve iş gereği gece çalıştıklarını belirten Akyar, daha önce amcasının teknesinde avlanırken torpido ve mayına rastladıklarını, bu nedenle hiç paniklemediğini kaydetti. Akyar, "Talihimize ağımıza mayın rastgeldi. Kaldırdık. Teknenin kıç tarafına koyduk. Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenliğe haber verdik. Yetkililerin gereğini yapmasını bekliyoruz" dedi. Bu olayın kendisini hiç mi korkutmadığı sorulan Akyar, "Biz Türk milleti olarak böyle şeylerden korkmayız. 15 Temmuz'da da bunu gösterdik" diye yanıt verdi.



Foça Liman Başkanlığı ve Sahil Güvenlik ekiplerince teslim alınan ve mayın olduğu belirlenen cismin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı uzman personelinin incelemesinden sonra gereğinin yapılacağı bildirildi.



TMSF BAŞKANI: BOYDAK HOLDİNG'İN CİROSU 2018'DE 9,8 MİLYAR TL'YE YÜKSELDİ



TASARRUF Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) Başkanı Muhiddin Gülal, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında TMSF'ye geçen Boydak Holding'in cirosunun 2018'de 9,8 milyar TL'ye yükseldiğini söyledi.



Boydak Holding'de düzenlenen basın toplantısına TMSF Başkanı Muhiddin Gülal ve Boydak Holding CEO'su Alpaslan Baki Ertekin katıldı. TMSF olarak yönetilen 955 şirketin bulunduğunu söyleyen Muhiddin Gülal, 2018'in TMSF kayyumunda yönetilen şirketler açısından önemli bir yıl olduğunu söyledi.



'ÖNEMLİ BİR DEĞER'



TMSF kayyumunda yönetilen en büyük şirketin Boydak Holding olduğunu söyleyen Muhiddin Gülal, "Bu holding hem ülkemiz hem de şehir için önemli bir değer. Boydak Holding 8 farklı alanda 31 şirketiyle faaliyet gösteriyor. Ülkemizin ilk 500 sanayi şirketi arasında 7 şirketi bulunuyor. Bunların içinde önemli şirketlerimiz var. Şu an Boydak Holding'de bin 664 mağaza sayısıyla faaliyet gösteriyoruz ve 12 bin 154 çalışanımız var. Boydak Holding'de 2017'de 8,6 milyar TL ciro yaparken, 2018'de bu rakamı 9.8 milyar TL ciro yaparak yüzde 14 artırdık. Vergi öncesi karı yüzde 26,5 artışla 1,06 milyar TL'den 1,34 milyar TL'ye ulaşmıştır. 2018 yılında 856 milyon TL net kar sağladık. Arkadaşlarımız yüzde 25 üzerinde kar sağlamış oldular. 2018'de ödenen vergiler 658 milyon TL'ye ulaşmıştır. 2018'de 391 milyon dolar ihracat gerçekleştirdik. 2019 yılı Boydak Holding için ihracat yılı olacak. 2017 ve 2018'de toplam 419 milyon TL'lik yatırım gerçekleştirdik" dedi.



'BOYDAK HOLDİNG EMİN ELLERDE'



Boydak Holding'in TMSF'ye geçtiğinde 383 milyon dolar banka borcu olduğunu kaydeden Gülal, "Bu borcun 245 milyon dolarını ödedik. 138 milyon dolar seviyesinde borç kaldı. Boydak Holding emin ellerde. Ayrıca Boydak Holding ekonomik konuda bir tehlike yaşamadığı için satışı ile ilgili bir düşüncemiz yok. Mahkeme müsadere kararı verildi. Ancak kesinleşmedi. Kesinleşene kadar görevimizin başında duracağız. Boydak Holding'de kayıt dışında olan her şeyi kayıt altına aldık. Bu da bizim performansımızı artırdı. Liyakatli görevler oluşturmaya çalıştık" diye konuştu. Gülal ayrıca, Kayserispor ile sponsorluk anlaşması yaptıklarını belirterek, takımın adının artık İstikbal Mobilya Kayserispor olacağını duyurdu.



Erken yaşta evlilik mağdurlarına affın gündeme gelmesine kadınlardan tepki



İZMİR'de konuşan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, partiler arasında uzlaşma sağlanırsa erken yaşta evlilik mağdurlarına bir seferliğine af getirilebileceğini söyleyerek tüm kadınlardan bu yasanın çıkmaması adına ne gerekiyorsa yapmalarını istedi.



Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği'nin açtığı Small Grant Programı'na başvurarak destek almaya hak kazanan İzmir İş Kadınları Derneği'nin (İZİKAD) Ege Bölgesi'ndeki iş kadınları derneklerinde kapasite geliştirme ve iş dünyasında kadın hakları ve liderlik gelişimi eğitimlerini kapsayan 'Gelecek İçin Kadın' projesinin kapanış toplantısı İzmir Ticaret Odası'nda (İZTO) gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İZİKAD Başkanı Huriye Serter, fizikte, kültür ve sanatta, tıpta, kadınlarla ilgili sosyal sorumluluk projelerinde başarılar elde ederek gelecek vadeden genç kadın girişimcilerle bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Türkiye'deki ilk kadın hareketinin 1828 yılında İzmir'de gerçekleştiğini anlatan Serter, İzmirli kadınların ekmeğe yapılan zammı protesto ederek üçüncü günün sonunda geri aldırmayı başardığını hatırlattı. Güçlü sivil toplum kuruluşları içindeki güçlü kadınlar olarak, tüm kadınlar için, eşitlikçi politikalar üretilmesi ve uygulanması adına İzmir'den seslerini duyurmayı amaçladıklarını söyleyen Serter, şöyle dedi:



"Kadınların pozitif ayrımcılıktan ziyade, erkeklerle eşit fırsatlardan yararlanmaya ihtiyacı var. Bunun için yasalarımız mevcut. Fakat maalesef uygulamada sorunlar yaşıyoruz. Dünyada bir ülkenin gerçekten demokratik olup olmadığının en temel göstergelerinden biri, iş dünyasında, meclislerde, yerel yönetimlerde, karar mekanizmalarındaki kadınların oranıdır. Toplumsal cinsiyet eşitliği sıralamasında 149 ülkeden maalesef 130'uncu sıradayız. Eşitliği yakalayabilmemiz için 217 yıl gerekiyor. Gördüğünüz gibi eşitlik hedefi ile gerçek durum arasındaki fark o kadar büyük ki kamu, sivil toplum kuruluşları, özel sektör, gönüllüler, kadınlar ve erkekler bir araya gelmeden hep birlikte büyük gayret sarf etmeden, bu hedefe ulaşmamız mümkün görünmüyor."



CİNSİYET EŞİTSİZLİĞİ VE EĞİTİM



24. Dönem CHP İstanbul Milletvekili Şafak Pavey, Dünya Ekonomik Forumu tarafından açıklanan 2018 küresel cinsiyet eşitsizliği raporu hakkında bilgi verdi. Siyaset, ekonomi ve eğitim gibi bir dizi alanda kadın haklarıyla ilgili karamsar bir tablonun ortaya çıktığını savunan Pavey, "Ben kadın hakları tablosu ne kadar karamsarsa çocuk, işçi, yaşlı ve engelli haklarıyla ilgili tabloların daha karamsar olacağına inananlardanım. Raporda her alanda cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesinin 100 yıldan uzun zaman alacağı belirtiliyor. Bu rapor bana arka planda eğitim sorunları için de aynı zamana ihtiyaç duyulduğunu anlatıyor. İkisi birbirine paralel. Oysa aynı raporda küresel ölçekte eğitim alanındaki cinsiyet eşitsizliği 14 yıl gibi bir sürede kapatılabilir ifadesi var. Ben böyle düşünenlerden değilim. Çocuğunuza en güç uzay matematiğini dahi öğretseniz bu bilgi doğal çevresindeki kültürel kodlarla harmanlandığında bir anlam taşır. Cinsiyet eşitsizliği endeksi sıralamasındaki en iyi durumda olan ülke Finlandiya aynı zamanda eğitim de de dünyanın en iyisi. Bu bize eğitim ile eşitlik arasındaki bağlantıyı gösteriyor" dedi.



10 BİN AİLENİN AFFEDİLMESİNE TEPKİ



Erken yaşta evlilik mağduru olarak nitelenen bir grup için af getirileceği konusuyla ilgili bir değerlendirmede bulunan Türkiye Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı Canan Güllü, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel'in de erken yaşta evlilik mağdurları için bir an önce adım atılması gerektiğine yönelik ifadeleri nedeniyle yaşadığı üzüntüyü dile getirerek şunları ifade etti:



"Biz bütün kadın örgütleri olarak bununla ilgili çok mücadele etmiştik. Mücadalenin kazanımı olarak düzenleme rafta bekliyordu. Bir gün önümüze gelecekti. Ama en yakın sandığımız kişilerden bu darbeyi alacağımızı bilemedik. Biz bugün itibariyle Türkiye'de erken yaşta evlilik yapmış, bu nedenle şikayet etmemiş ama bu şikayetinin kamu ayağında ceza almış 10 bin ailenin affedilmesi adına mecliste bir taslak hazırlandığını öğreniyoruz. Lütfen mücadele edin. Bu yasanın çıkmaması adına ne gerekiyorsa yapın. Tecavüz önergesiyle ilgili olarak geçmişte dönemin Adalet Bakanı 300 kişiyi kapsayacağını açıklamıştı. Bugün 10 bin kişiden söz ediliyor. O günden bu güne insanlar 'nasılsa tecavüz ederim cezasını çekmem' dediği için bu sayı artmıştır."



Nusaybin'de terör mağduru ailelere ev ve iş yeri



MARDİN'in Nusaybin ilçesinde PKK'lı teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlar sırasında mağdur olan aileler için TOKİ tarafından yapılan 342 konut ve 36 iş yerinin hak sahipleri, kurayla belirlendi.



Nusaybin ilçesinde 2016 yılında PKK'lı teröristler tarafından kazılan hendek ve oluşturulan barikatların yıkımı için güvenlik güçlerince düzenlenen operasyonlarda, terör mağduru olan aileler yeni konutlarına kavuştu. TOKİ tarafından yapımı tamamlanan 342 konut ve 36 iş yeri için Nusaybin Mitanni Kültür Merkezi'nde noter huzurunda kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Mehmet Balıkçılar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Dairesinde Başkanı Mehmet Aydın, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve terör mağduru aileler katıldı.



Törende konuşan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yaman, konutların hak sahiplerine hayırlı olması temennisinde bulundu. Nusaybin'in inşa ve ihya projesiyle tekrar ayağa kaldırıldığını kaydeden Yaman, "Sayın Cumhurbaşkanımız, hükümetimiz, bakanımız gerekli talimatları verdiler. Hep beraber sizlere sıkıntı yaşatmadan, bu yaşanan travmayı nasıl çözeceğimizi STK başkanlarıyla tartıştık" dedi. AK Parti Mardin Milletvekili Cengiz Demirkaya da Nusaybin'in 3 yıl önce yaşadığı 'çukur siyaseti'nin acısını hep birlikte yaşadıklarını belirtti. Hükümetin ve devletin inşa ve imarda hep Nusaybinlilerin yanında olduğunu bildiren Demirkaya, "Yerel seçimlerde Nusaybin'in oluşan huzur ve güven ortamını, siz değerli Nusaybin halkının hükümetimizin ve devletimizin yanında alacağı kararla AK Parti belediyecilik anlamında kazanacağına inancım tamdır" diye konuştu.



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı Kentsel Dönüşüm Dairesi Başkanı Mehmet Aydın ise Nusaybin'de terör mağdurları için toplam 12 etapta, 5 bin 51 konut, 498 dükkan, 5 cami, 4 taziye evi ve 3 okul inşa edileceğini kaydetti.



Konuşmalardan sonra TOKİ tarafından Fırat Mahallesi 4'üncü etapta yapılan 342 konut ve 36 iş yeri kurasına geçildi. Noter huzurunda yapılan kura hak sahipleri tarafından çekildi. Kurada isimleri çıkan vatandaşlar sevinç yaşadı.



