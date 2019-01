Dha Yurt Bülteni- 20

Şehit polis Fethi Sekin'in adı Didim'deki polis merkezine verildiAYDIN'ın Didim ilçesindeki Altınkum Polis Merkezi Amirliği'ne, Didimli vatandaşların talepleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına...

Şehit polis Fethi Sekin'in adı Didim'deki polis merkezine verildi



AYDIN'ın Didim ilçesindeki Altınkum Polis Merkezi Amirliği'ne, Didimli vatandaşların talepleri ve Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın kararı doğrultusunda, İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis memuru Fethi Sekin'in adı verildi.



PKK'lı 2 terörist, 5 Ocak 2017 tarihinde, İzmir Adliyesi'ne yönelik bombalı araç ve uzun namlulu silahlarla saldırıda bulundu. Tabancasını çekip, son kurşununa kadar teröristlerle kahramanca çatışan polis memuru Fethi Sekin, vurularak şehit oldu. Ayrıca seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle adliye çalışanı mübaşir Musa Can da şehit düştü. Didimliler, şehit polis Fethi Sekin'i unutmayıp, Altınkum Polis Merkezi Amirliği'ne adının verilmesi için topladıkları imzaları bir süre önce Didim Kaymakamlığı ve Aydın Valiliği'ne sundu. Valilik tarafından Didimliler'in bu talebi Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na iletildi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü'nce geçen 3 Aralık'ta toplanan komisyonda alınan karar doğrultusunda, Altınkum Polis Merkezi Amirliği'ne Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliği isminin verilmesi kabul edildi.



Şehit Polis memuru Fethi Sekin'in isminin verildiği Polis Merkezi Amirliği'nde düzenlenen törene Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger, Şehit Polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Sekin, Didim Kaymakamı Mehmet Türköz, Aydın İl Emniyet Müdürü Dr. Rahmi Baştuğ, Aydın İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Mesut İnan, CHP'li Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, daire müdürleri, siyasi parti ilçe başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tören, saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı ve Kur'an okunmasıyla başladı. Törende konuşan Şehit Polis Fethi Sekin'in babası Mehmet Sekin, oğlunun isminin Didim'de yaşatılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirip, bu kararda emeği olan herkese teşekkür etti.



Didim Kaymakamı Mehmet Türköz de İzmir Adliyesi'ne yönelik terör saldırısını canı pahasına önleyen şehit polis Fethi Sekin'in adının Polis Merkezi Amirliği'ne verilmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.



"MİLLETİMİZİN KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ KAHRAMANLIKTIR"



Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger de Fethi Sekin'in elindeki beylik tabancasıyla terörün karşısında durduğunu ve canını feda ederek büyük bir faciayı önlediğini vurgulayarak, "Bizim milletimizin temel karakteristiği kahraman bir millet olmasıdır. Her kritik eşikte nasıl durması gerekiyorsa bu millet öyle durmuştur. Anadolu'ya gelişimizde, 1071'de, tarihin bütün evrelerinde bu millet nasıl durması gerekiyorsa topyekun durmuştur. Her zaman o karakteristiği yansıtan büyük evlatlar çıkmıştır. Bizim milletimizin karakteristik özelliği kahramanlık olduğu için tarihin kritik eşiklerinde içinden hep kahramanlar çıkarmıştır. Hep Alparslan'lar, hep Fatih Sultan Mehmet'ler, hep Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ler, hep Ömer Halis Demir'ler, hep Fethi Sekin'ler çıkarmıştır" dedi.



Konuşmaların ardından Şehit Fethi Sekin Polis Merkezi Amirliği'nin açılış kurdelesi Valisi Yavuz Selim Köşger, şehit babası Mehmet Sekin ve protokol üyeleri tarafından kesildi. Vali Köşger ve beraberindekiler, ardından Polis Merkezi Amirliği'ni gezdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-Polis Merkezi Amirliği'nin görüntüsü



-Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger'in konuşması



-Protokol üyelerinin kurdeleyi kesmesi



-Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Ediz VERDİOĞLU/ DİDİM (Aydın),



============



MERSİN'in Tarsus ilçesinde sağanak yağış nedeniyle on binlerce tarım arazisi sular altında kaldı.



Bir süredir devam eden sağanak yağış, Tarsus ilçesinde geniş çapta tarım arazisine zarar verdi. Seyhan ve Berdan Irmaklarının geçtiği Alifakı, Mantaş, Akarsu, Halitağa, Zübeyir, Egemen, Yaramış, Çöplü ve Bahşiş Mahalleleri'nde onbinlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı. Seralar, bahçeler ve tarlalar adeta göle dönerken asfalt yolların da kapandığı görüldü. Ekili tarım ürünleri kullanılamaz hale geldi. Bölgedeki çiftçiler ve tüccarlar özellikle kabak, marul, karpuz ve patlıcan ürünlerinde zararlarının büyük olduğunu, mağduriyet yaşadıklarını söyledi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



-----------------------------------



Sular altındaki tarlalardan drone ile genel detaylar



Sular altındaki seralardan drone ile genel detaylar



Sular altındaki yollardan genel detaylar



Çiftçi ve tüccarla röportaj



SÜRE: 03'12" BOYUT: 358 MB



Haber-Kamera: Nuri PİR/ADANA,



===================



Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun yardımcısı Çorum'a geldi



VENEZUELA Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah, bir holdinge ait altın rafinerisinde incelemelerde bulunmak üzere Çorum'a geldi.



Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun Ekonomiden Sorumlu Yardımcısı Tareck Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet Amasya'daki Merzifon Havalimanı'na geldi. Zaidan El Aissami Maddah'ı burada Çorum Valisi Mustafa Çiftçi ve beraberindekiler karşıladı. Zaidan El Aissami Maddah ve beraberindeki heyet ardından karayoluyla Çorum'a gitti. Burada Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir holdinge ait altın rafinerisinde incelememelerde bulundu. Ziyaret sırasında Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Ahlatcı, heyete tesis ve yapılan çalışma ile ilgili bilgi verdi. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleşti.



Görüntü Dökümü:



----------------------



-Tareck Zaidan El Aissami Maddah'ın gelişi



-Detaylar



Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,



==============



Karda mahsur kalan bekçi 22 saat sonra kurtarıldı



Ercan KOLKU/EMET (Kütahya), - KÜTAHYA'nın Emet ilçesindeki maden ocağında bekçilik yapan İsmail Akcan ( 51), yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kaldığı konteynerden 22 saat sonra jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.



Emet'e 13 kilometre uzaklıktaki Küreci köyünde özel firma tarafından işletilen demir ocağında bekçi olarak çalışan İsmail Akcan, yoğun kar yağışı nedeniyle konteynerde mahsur kaldı. Dün, saat 18.00 sıralarında jandarmayı arayarak yardım isteyen Akcan için ekipler seferber oldu. Emet Özel İdaresi'ne ait iş makineleri köye kadar olan ve 1 metreyi bulan karla kaplı yolu açtı. Daha sonra ise Emet Belediyesi'nden iş makinesi desteği istendi. Gelen iş makineleri de jandarma ekipleriyle birlikte maden ocağına giden yolu da açarak, 22 saat sonra, bugün saat 16.00 sıralarında İsmail Akcan'ın bulunduğu bölgeye ulaştı. Akcan, jandarma aracına bindirilerek, köye getirildi.



Soğuk hava ve tipiye rağmen birkaç defa köye inmeye çalıştığını ve her defasında dönerek konteynere sığındığını anlatan İsmail Akcan, "Maden ocağı kış aylarında kapalı. Ben de burada bekçilik yapıyorum. Dünden beri buradayım. Köye inmeye çalıştım, tipiden gelemedim. Gece aşırı soğuk. Ne yapsam ısınamadım. Jandarmamızı aradım. Sağ olsunlar, gelerek beni kurtardılar. Jandarmamızdan da, Belediyemizden de Allah razı olsun" dedi.



Köy sakinlerinden Ahmet Topal ise "Özel İdare ekiplerimiz köye gelerek maden ocağına ulaşmaya çalıştılar. Ancak yoğun kardan greyder genelde askıda kaldı, ileri gidemedi. Bugün de jandarmamız ve Belediye kepçesi gelerek ocağa ulaştılar. Bekçi kardeşimizi kurtardılar" diye konuştu.



Emet Belediye Başkanı Mustafa Koca ise jandarmadan aldıkları ihbar üzerine ilçede karla mücadele veren ekiplerden bir kısmını Küreci köyüne gönderdiklerini ve kurtarılan bekçinin herhangi bir sağlık probleminin olmadığını söyledi.



Görüntü dökümü:



-İş makineleri yolu açarken,



-Jandarma aracının iş makinesiyle çekilmesi,



-İsmail Akcan'ın konuşması,



-Ahmet Topal'ın konuşması,



-İsmail Akcan ve jandarma ekipleri karda yürürken,



-Belediye başkanı Mustafa Koca'nın konuşmasından çekilen görüntüler bulunuyor.)



Haber Kamera: Ercan KOLKU/EMET(KÜTAHYA),



============



93 seçmenli köye 6 muhtar adayı



Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı kırsal Olukman mahallesinde 5 haneye bir muhtar adayı düşüyor. 6 muhtar adayının yarışacağı seçimlerde adayların hepsi birbiriyle akraba. 93 seçmenin bulunduğu mahalle de her bir muhtara 15'er seçmen düşüyor.



2 dönemden bu yana muhtarlık görevini sürdüren Hasan Doğru'nun karşısına bu seçimde akrabaları olan 5 muhtar adayı daha rakip olarak çıktı. 6 adayın birbiriyle akraba olduğu mahallede sadece 93 seçmen bulunuyor. Muhtar adayları Hasan Doğru, Emin Mutlu, Yıldıray Mutlu, Seyfettin Tetik, Ramiz Duman ve Mustafa Koltuklu, birbiriyle akraba.



Mevcut muhtar ve muhtar adayı Hasan Doğru, "1900'lü yıllardan bu yana mahallemiz var. Nüfusumuz git gide azaldı. 32 hane var. 93 seçmenimiz var. 6 muhtar adayımız var. 5'i de can ciğer akrabam olur. Kardeşçe yarışırız, halk kimi seçerse seçer. 15 seçmene bir muhtar adayı düşüyor. Demokratik bir seçim olacak. Kazanan tebrik edilir. Seçmenler de şaşırıyorlar. 2009 yılından bu yana görev yapıyorum. Köyümüzün sorunları var tabi. Gölet projemiz yarım kaldı, o sorunun çözülmesini istiyoruz" dedi.



DHA BARIŞTIRDI



Diğer muhtar adayı Emin Mutlu ise, "Dayıma bir süre önce kızdığım ve tartıştığım için bu seçimlerde muhtar adayı oldum. Demokratik bir seçim olmasını istiyoruz. 30 hanelik bir köyde 6 muhtar adayının olması çok saçma. 93 seçmen var. Muhtarlığı dayım güzel yapıyor. Dayımın işi gücü yok, bu görevi yapabilir, devam ettirebilir." Dedi. Mevcut Muhtar Hasan Doğru'nun el uzatarak "barışalım" demesine kayıtsız kalmayan Emin Mutlu, dayısı Muhtar Hasan Doğru ile barışıp, helalleşti.



Görüntü dökümü:



----------------



-genel görüntü



-muhtar adayı ve mevcut muhtarın açıklaması



-detaylar



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



==============



Şanlıurfa'da 'joker' operasyonu: 20 gözaltı



ŞANLIURFA'da, başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 20 kişi gözaltına alındı.



Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, kentteki bazı sürücü kurslarının, Motorlu Taşıtlar Sürücü Adaylığı Sınavı'na, kursiyerlerin yerine para karşılığında başka kişiler gireceği yönünde bilgi elde edildi. Bunun üzerine sınavların yapıldığı okullarda önlem alan polis, 'joker' olarak başkasının yerine sınava girdikleri öne sürülen 20 kişiyi gözaltına aldı. Emniyette sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-----------------------------------



Asayiş Şube Müdürlüğü



Şüphelilerin Şubeden çıkarılması



Şüphelilerin adliye binasına konulması



Genel ve detay görüntüler



Haber: Kamera: Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA)



==========================



Çocuklar, kamyonlarla getirilen karın keyfini çıkardı



MANİSA'nın Turgutlu Belediyesi ilçe merkezine kar yağmayınca çocuklar kartopu oynasın diye iki kamyon kar örtüsünü yüksek kesimlerden toplayıp merkeze getirdi. Beyaz örtüyü gören çocukların mutlulukları yüzlerine yansırken, çocuklar kartopu oynamanın keyfini çıkardı.



Turgutlu'nun sadece yüksek kesimlerine kar yağdı. Birçok aile kar yağışı olan bölgelere giderek vakit geçirdi. Bu bölgelere gidemeyen çocukların yüzünü da Turgutlu Belediyesi güldürdü. Belediye 2 kamyonla yüksek kesimlerden getirdiği karları, Orta Park Saat Kulesi önü ve 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Meydanı'na döktü. Çocuklar kartopu oynayarak, eğlendi. Çocukların sevinçlerine ortak olan ve onlarla hatıra fotoğrafları çektiren Turgutlu Belediye Başkanı MHP'li Turgay Şirin, "İlçenin yüksek kesimlerinde kar yağışı çok etkili olsa da ilçe merkezine kar yağmadı. Hafta sonu birçok aile, kar topu oynamak için gezintiye çıktı. Kartopu oynama imkanı bulamayan öğrencilerimizin hayalini gerçekleştirmek istedik. Onların sevinçleri bizleri çok mutlu etti" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



İlçe merkezine getirilen karı gören çocukların sevinci ve kar topu oynaması



Haber- Kamera: Doğan ÇİZMECİ/ TURGUTLU (Manisa),



===============



İKA, 2019 mali destek programını tanıttı



GAZİANTEP'te İpekyolu Kalkınma Ajansı 2019 Mali Destek Programları tanıtım toplantısı Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında düzenlendi.



Gaziantep Valiliği amfi solonunda gerçekleştirilen toplantıya Gaziantep Valisi Davut Gül, Kilis Valisi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı Recep Soytürk, Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, ile STK temsilcileri katıldı.



İpekyolu Kalkınma Ajansı'nın yaptığı çalışmalar ve proje destekleri hakkında bilgilendirmenin yapıldığı toplantıda önemli projelere imza attıklarını ifade eden Vali Soytürk, "İpekyolu Kalkınma Ajansı olarak 2010 yılından beri yaşam kalitesi yüksek, beşeri sermayesi güçlü, rekabetçi, yenilikçi, Ortadoğu'nun çekim merkezi İpekyol'unu inşa etme çabası içindeyiz. Nitelikli insan kaynağı, mali enstrümanları ve yatırım danışmanlık hizmetleri ile bölgemizin kalkınmasında önemli bir misyon üstlenen ajansımız kurulduğu günden beri destek verdiği 879 proje ile bölgemizde toplam 241,5 milyon liralık yatırım yapmıştır" dedi.



2019 yılı içersinde bölgenin kalkınmasına katkı sağlayacak projeleri destekleyeceklerini ifade eden İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Burhan Akyılmaz ise, şöyle dedi:



Ajansımız 2019 yılı içerisinde; Mali destek programları, fizibilite desteği programı, teknik destek programı, güdümlü projeler programı ve cazibe merkezlerini destekleme programı aracılığıyla bölgemizin kalkınmasına katkı sağlayacak projelere destek vermeye devam edecektir. Ülkemizdeki tüm kalkınma ajansları 2018 yılına kadar kalkınma perspektifli birçok alanda çalışma yaparken, 2018 yılı itibariyle kalkınma ajanslarımız bölge kalkınma planlarındaki gelişme eksenlerine uygun stratejik kalkınma hedeflerini yakalamak üzere belirli bir sektör, tema veya mekanda kalkınma sonuçları elde etmek amacı taşıyan alt program, tedbir, proje ve faaliyetleri içeren, nitelikli analize dayanan, ilgili kurumlarla işbirliği halinde hazırlanan, bölge planları ile uyumlu olan, ölçülebilir sonuç ve çıktı hedefleri olan, orta vadeli olarak oluşturulan sonuç odaklı programlar üzerinden çalışmalarını yürütmeye başlamıştır."



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



----------------------------------



Toplantıya katılanlar



Recep Soytürk'ün konuşması



Burhan Akyılmaz'ın konuşması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Mustafa KANLI-GAZİANTEP-DHA)



==========================

