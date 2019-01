Dha Yurt Bülteni - 20

Bakan Varank: TÜBİTAK ve KOSGEB'e 5.6 milyar destekSANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlığımız, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini bu sene toplamda 5.6 milyar olarak, sanayicilerimizle, üreticilerimizle, araştırmacılarımızla paylaşacak.

Bakan Varank: TÜBİTAK ve KOSGEB'e 5.6 milyar destek



SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bakanlığımız, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini bu sene toplamda 5.6 milyar olarak, sanayicilerimizle, üreticilerimizle, araştırmacılarımızla paylaşacak. Bu tutarı, milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonunu esas alarak, araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle buluşturacağız." dedi.



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Konya'da MÜSİAD Konya Şubesi tarafından Selçuklu Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'MÜSİAD 23'üncü Olağan Genel Kurul Gala' programına katıldı. Programda iş adamlarına seslenen Bakan Varank, istihdam ve yatırıma ile üretimde sürekliliğin sağlanmasına önem verilmesi gerektiğini belirtti.



ASGARİ ÜCRET DESTEĞİ



Bakan Varank, bu yıl ve önümüzdeki yıl ilk defa işe alınacak her işçinin asgari ücret üzerinden tüm sigorta ve vergi giderlerinin devlet tarafından karşılanacağını kaydetti. Bu sistemin geçen yıl sadece ilk 9 ay için uygulandığını hatırlatan Varank, şöyle konuştu:



"9,5 milyon vatandaşımız bu destekten faydalandı ve 7,5 milyar ödemeyi devletimizin kasasından sanayicilerimizi yaptık. Asgari ücret desteğini bu sene tüm yıl uygulayacağız. Yine geçen yıl tüm işletmelerin sigorta prim teşvikleri kapsamında 5 puan indiriminden faydalandığını biliyorsunuz. Böylelikle 10 milyon işçiye ulaştık ve toplamda 14.7 milyar lirayla işverenlerimize destek olduk. 51 ilimizde 5 puan indirime artı 1 puan bölgesel istihdam teşvikini ekleyerek 1.5 milyon vatandaşımız için 1.5 milyar destek sağladık. Bu destekler 2019 yılında da devam edecek."



Bakan Varank, KOBİ ve ticarethanelerde kullanılan doğalgaz fiyatlarında yüzde 10 indirim sağladıklarını ifade etti. Varank, "İmalat sanayinde yatırım teşvik belgesi aranmaksınız bu yıl, araştırma geliştirme faaliyetlerinde ise süre sınırı olmaksızın, yeni makina ve teçhizat alımında KDV almayacağız."dedi.



TÜBİKAT VE KOSGEB DESTEĞİ



Varank, TÜBİTAK ve KOSGEB'e desteklerinin süreceğini belirterek, "Bakanlığımız, TÜBİTAK ve KOSGEB desteklerini bu sene toplamda 5.6 milyar olarak, sanayicilerimizle, üreticilerimizle, araştırmacılarımızla paylaşacak. Bu tutarı, milli teknoloji, güçlü sanayi vizyonunu esas alarak, araştırmacılarımızla, girişimcilerimizle buluşturacağız." diye konuştu.



İthalata bağımlılık sorunu çözmeyi planladıklarını ifade eden Bakan Varank, "Bu kapsamda yatırım ÜR-GE ve AR-GE teşviklerimizi yerlileşme alanındaki önceliklerimizde koordineli bir şekilde kullandıracağız. Böylelikle ödemeler dengesi pozisyonumuzu güçlendirip, dış finansman kaynaklı kırılganlıkları da azaltmış olacağız."dedi.



KOBİ'LERE 10 MİLYON LİRAYA KADAR DESTEK



Bakan Varank. KOBİ'lere 10 milyon liraya kadar destek olacaklarını ifade ederek, şunları söyledi:



"KOSGEB, büyümeyi ve istihdamı odağına alarak, katma değerli yatırımlara öncelik verecek. İşbirliği destek programıyla ilk kez teknoloji düzeyi yüksek KOBİ'leri büyük işletmelerle işbirliği yapmaları halinde 10 milyon liraya kadar destekleyeceğiz. Bu rakam daha önce 1,5 milyon liraydı. Bu rakamı iki KOBİ bir araya gelerek, büyüklerle işbirliği yaparak alabilecekler. "



Görüntü Dökümü



----------------------



Bakan Varank'dan detay



Toplantıdan detay



Bakan Varank'ın konuşması



Haber- Kamera: İsmail AKKAYA- Tolga YANIK/ KONYA



================================================



MALATYA'DA YOLCU OTOBÜSÜNÜN MOTORU ALEV ALDI, DURUMU FARK EDEN ŞOFÖR, FACİAYI ÖNLEDİ







MALATYA'da, seyir halindeki şehirlerarası yolcu otobüsünün motor kısmı alev aldı. Şoförün motor kısmındaki dumanı fark edip, otobüsteki 20 yolcuyu tahliye etmesiyle olası facianın önüne geçildi. Otobüs ise yanarak kullanılmaz hale geldi.



Olay, akşam saatlerinde Malatya- Elazığ yolu Kapıkaya mevkiinde meydana geldi. Muş'tan Malatya'ya yönünde giden, içerisinde 20 yolcunun bulunduğu 19 AAB 701 plakalı otobüsün motoru, bilinmeyen nedenle alev aldı. Motor kısmından duman çıktığını fark eden şoför, otobüsü yol kenarına çekerek, yolcuları tahliye etti. Bu sırada büyüyen yangın otobüsü sardı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma yolda güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiyenin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü. Ekipler soğutma çalışmasının ardından yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------------



Olay yerinden görüntü



Alevlerin arasında olan otobüs



Yolcuların konuşması



İtfaiyenin çalışması



Genel ve detay görüntüler



Haber-Kamera: Taha AYHAN-MALATYA-DHA



===================================



POLİS, KAÇAN ŞÜPHELİLERİN YOLA ATTIĞI UYUŞTURUCUYU ARADI



BOLU'da, polisin uygulama noktasından kaçan otomobilden yola atılan uyuşturucu madde, polisin aramaları sonucu bulunurken, yakalanan 3 şüpheli gözaltına alındı.



Bolu Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, saat 21.30 sıralarında TEM Otoyolu'nda yol uygulaması yaptı. Uygulama sırasında durdurulmak istenen bir otomobilin sürücüsü 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya başladı. Polis, Ankara istikametine doğru kaçan otomobili yaklaşık 10 kilometre boyunca kovaladı. Kaçan otomobilin içindekiler, camdan yola uyuşturucu maddeyi attıktan sonra durdu. TEM Otoyolu'nun Bolu Batı mevkiinde duran otomobildeki 3 kişi polis tarafından kelepçelenerek yol kenarında bekletildi. Bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Trafik polisleri yolda güvenlik önlemi alırken, çok sayıda polis yaklaşık 5 kilometrelik güzergah üzerinde yol kenarına atılan uyuşturucu maddeyi aradı. Yaklaşık 1 saat süren aramalar sonucu bir miktar skunk adı verilen uyuşturucu madde bulundu. Araçta bulunan T.B., M.Ö. ve Ç.T. gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı araç detaylı arama yapılması için Bolu Emniyet Müdürlüğü otoparkına götürüldü. Olayla ilgili polisin çalışması sürüyor.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Polisin yolda uyuşturucu araması



-Yakalanan şüphelilerin yol kenarında kelepçeli şekilde beklemesi



-Yakalanan otomobil



-Bulunan uyuşturucu madde



-Şüphelilerin emniyete getirilmesi



-Detaylar



Haber-Kamera: Murat KÜÇÜK/BOLU,



=================================



AK Parti'li Elvan: Uluslararası norm ve standartların dikkate alınmadığı bir dünya izliyoruz







AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin'de düzenlenen MESİAD'ın 12'nci Yılın İş İnsanı Ödül Töreni'nde konuştu. Elvan, "Uluslararası norm ve standartların dikkate alınmadığı bir dünya izliyoruz. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte başarılı olmak kolay değil. Çok çalışırsak, çok emek sarfedersek, başarmamız çok daha kolay olacaktır" dedi.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan, Mersin Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nce (MESİAD) Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen MESİAD 12'nci Yılın İş İnsanı Ödül Töreni'ne katıldı. Dünyanın büyük bir değişim ve dönüşüm içerisinde olduğunu ifade ederek, belirsizliklerin her geçen gün arttığını dile getiren Elvan, şöyle konuştu:



"Özellikle Ortadoğu'da yaşanan sıkıntılar, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanan ticari sıkıntılar ve korumacılık eğilimlerinin her geçen gün artması, uluslararası kuruluşların, uluslararası norm ve standartların dikkate alınmadığı bir dünya izliyoruz. Bu kadar sıkıntılı bir süreçte başarılı olmak kolay değil. Çok çalışırsak, çok emek sarfedersek, başarmamız çok daha kolay olacaktır. Aramızda çok sayıda gencimiz var. Eğer bu gençlerimizi çok iyi hazırlarsak, biz bu gençlerimizi dünyada rekabet edebilecek konuma getirebilirsek bir taraftan Mersinimizin önü açılacak, diğer taraftan Türkiye'mizin de önü daha da açılacaktır."



HAVALİMANI MÜJDESİNİ YİNELEDİ



Çukurova Bölgesel Havalimanı ile ilgili geçtiğimiz günlerde verdiği müjdeyi yineleyen Elvan, "Çukurova Havaalanı'nda 3 ay yaşanan aksamayı tamamı ile giderdik ve inşallah Mart sonu ve Nisan ayı içerisinde pisti bitmiş olacak, ilk uçağı indireceğiz" diye konuştu.



MESİAD Başkanı Hasan Engin ise derneğin başta Mersin olmak üzere Doğu Akdeniz Bölgesi'nde, sosyal ve kültürel alanlarda projeler yürüten bir yapı olduğunu söyledi.



Konuşmaların ardından ödüle layık görülen işletmelerin sahiplerine ödülleri protokol üyelerince teslim verilirken, Elvan da Mersin'e Katkı Ödülü'ne layık görüldü.



Görüntü Dökümü:



------------------------



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması



MESİAD tanıtım filminin izlenmesi



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Lütfi Elvan'ın konuşması



MESİAD Başkanı Hasan Engin'in konuşması



Elvan'ın ödül vermesi



Hatıra fotoğrafı çekilmesi



Haber-Kamera: Adnan AÇIKGÖZ/ MERSİN,



=======================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Merkez Bankası Karının Yüzde 90'ını Avans Olarak Dağıtacak

MEB'in Sistemini Hackleyip Notlarını Değiştiren Öğrenci Gözaltına Alındı

Tarım ve Orman Bakanlığı: Yağışlar Barajları Doldurdu

Milli Savunma Bakanı Akar, ABD'li Senatör Graham'a Münbiç'te Verilen Sözlerin Tutulmadığını Söyledi