Dha Yurt Bülteni - 20

DATÇA AÇIKLARINDA 4.5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMMUĞLA'nın Datça ilçesi açıklarında AFAD verilerine göre gece saatlerinde Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan alınan bilgiye göre saat 23.12'de merkez üssü Muğla 'nın Datça ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Gökova Körfezi'nde yerin 65.88 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Datça'nın yanı sıra Muğla merkez ve çevre ilçelerden de hafif şekilde hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere göre can ve mal kaybı olmadı.Bu arada Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ilk olarak 4.4 büyüklüğünde açıkladığı depremi, ardından 4.1 büyüklüğünde revize etti.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Muğla merkez Menteşe ilçesinden görüntülerHaber-Kamera: Cavit AKGÜN/ MUĞLA,GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ========================SİLVAN EMNİYET MÜDÜRÜ İLE BİRLİKTE 8 KİŞİ TUTUKLANDIDİYARBAKIR Silvan ilçesinde Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 10 şüpheliden, aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi tutuklandı, 2 kişi serbest bırakıldı. Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen pazar günü Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik Silvan ilçesinde operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında Silvan İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, gündüz saatlerinde Silvan Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından mahkemeye çıkarılan 10 şüpheliden aralarında İlçe Emniyet Müdürü Ömer Öztürk'ün de bulunduğu 8 kişi, 'Kültür Varlıklarını Bulma Amacıyla İzinsiz Olarak Kazı ve Sondaj Yapmak' suçundan tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:-------------------------------Adliye binasında görüntüAdliye inaısnın önünde bekleyenler Polis araçlarıTutuklananların minibüsle cezaevine götürülmesiPolis eşinin kucağındaki bebekle adliyeden ayrılmasıGenel ve detay görüntülerHaber-Kamera: İhsan YILMAZ/ SİLVAN( Diyarbakır ),================================İZMİR'DE OTELDE KORKUTAN YANGINİZMİR'in Konak ilçesinde, bir otelin çatı katındaki çamaşırhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.Tarihi Kemeraltı Çarşısı Anafartalar Caddesi üzerindeki bir otelde saat 00.15 sıralarında yangın çıktı. Otelin teras katında bulunan çamaşırhanede henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler hızla yayıldı. Otelden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Konaklayanın olmadığı, sadece 1 personelin çalıştığı belirtilen oteldeki yangın ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü. Yangında, ölen ya da yaralanan olmazken, çatı katında maddi hasar meydana geldi.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Otelin çatısından görüntü-Ekiplerden görüntü-Vatandaşlardan görüntüHaber-Kamera: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,================================ARIZALANAN OTOMOBİLE ÇARPTI: 1 ÖLÜ, 3 YARALIBARTIN'da arızalanıp sürücünün arkadaşı tarafından itilen otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kazada aracı iten Tanju Kalaycı (31) yaşamını yitirirken, ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü ile arızalanan otomobile çarpıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.Kaza, gece saatlerinde, Bartın Polisevi kavşağında meydana geldi. Bir otelde çalışan Mustafa Akkabak (42) ve Tanju Kalaycı, Çeştepe Köyü'ndeki evlerine gitmek üzere yola çıktı. Mustafa Akkabak idaresindeki 74 DF 831 plakalı otomobil arızalandı. Tanju Kalaycı'nın aracı ittiği sırada Recep Bayrak (31) idaresindeki 74 AAD 252 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazada Tanju Kalaycı olay yerinde feci şekilde hayatını kaybederken, ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Mustafa Akkabak yaralandı. Arızalanan otomobile çarparak takla atan otomobilin sürücüsü Recep Bayrak ve aynı araçta bulunan Yusuf Kaynak (50) ise yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Tanju Kalaycı'nın cenazesi de savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Kaza yerinden detay-Ağlayanlardan detay-Ambulansa bindirilen yaralı-Otomobilden görüntü-Vatandaşlardan detay-Cenazeden detayHaber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,===================================DOLANDIRDIĞINI İDDİA ETTİĞİ KIZINI 3 YERİNDEN BIÇAKLADIBURSA'da akli dengesi yerinde olmayan Mehmet Adnan Soydemir (61), bankadan kredi çektirerek kendisini dolandırdığını öne sürdüğü kızı Yasemin Soydemir'i (33), çıkan tartışma sonucu 3 yerinden bıçaklayarak yaraladı.Olay, gece saatlerinde merkez Yıldırım ilçesi Yeşil Mahallesi Şible Caddesi meydana geldi. Akli dengesinin yerinde olmadığı iddia edilen Mehmet Adnan Soydemir ile beraber yaşadığı kızı Ayşe Yasemin Soydemir, bir bankadan çekilen kredi nedeniyle tartışma yaşandı. İddiaya göre baba Soydemir, kızının kendisine kredi çektirerek borçlandığını öne sürdü. Baba- kız arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Adnan Soydemir, evde bulunan bıçakla Yasemin Soydemir'i göğsünden, boynundan ve sırtından yaraladı.Çevredeki komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Ayşe Yasemin Soydemir'i Muradiye Devlet Hastanesi 'ne kaldırdı. Ayşe Yasemin Soydemir'in akciğerlerindeki kanama nedeniyle ameliyata alındığı ve hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Baba Mehmet Adnan Soydemir ise polis tarafından gözaltına alındı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:--------------------------------Bıçaklanan Yasemin Soydemir'in hastaneye getirilmesinden görüntü-Bıçaklayan Adnan Soydemir'in sağlık kontrolü için hastanete getirilmesinden görüntü-Olayın olduğu ikametten detaylar-DetaylarSüre: 1.27 - Boyut: 162 MBHaber-Kamera: Muammer İRTEM/ BURSA,====================================== Dışişleri Bakanlığı 'ndan Kerç Boğazı açıklaması: 4 ölü, 4 kayıpDIŞİŞLERİ Bakanlığı açıklamasında, Kerç Boğazı'nda Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın faciasında yaşamını yitiren 14 kişiden 4'ünün Türk olduğu ve 4 Türk mürettebatın da kayıplar arasında bulunduğu belirtildi. Açıklamada 8 Türk mürettebatın ise kurtarıldığı ifade edildi.Kerç Boğazı'ndaki facia ile ilgili Dışişleri Bakanlığı, Türk mürettebatın durumu hakkında açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan bilgilendirmede kazada 8 Türk mürettebatın kurtarıldığı ifade edilerek şöyle denildi:"Kerç Boğazı yakınlarında 21 Ocak 2019 tarihinde, Maestro ve Candy adlı Tanzanya bayraklı iki gemide meydana gelen yangın felaketinde, aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu her iki gemi mürettebatından hayatını kaybedenler olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir.Kazanın haber alındığı ilk andan itibaren, yakından takip edilen olayda, ilk belirlemelere göre toplam 16 Türk mürettebattan 8'i kurtarılmış, 4'ü ise vefat etmiştir. Kayıp olan 4 vatandaşımız için ise arama-kurtarma çalışmaları devam etmektedir.Bu elim kazada vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyoruz.Diğer taraftan, müteveffaların cenazelerinin en kısa sürede ülkemize getirilmesi için gerekli çalışmaları sürdürüyoruz."Haber: ANKARA,=========================Apartmanda yayılan kötü kokudan zemin kattaki komşunun öldüğü anlaşıldıİZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, apartman sakinlerinin kokudan şüphelenmesi üzerine binaya gelen polis ekipleri, zemin katta oturan Ertuğrul Tekin'in (57) cansız bedenini buldu. Yaklaşık 5 gün önce yaşamını yitirdiği tahmin edilen Tekin'in şüpheli ölümü için soruşturma başlatıldı.Olay, akşam saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 1849/8 Sokak'taki 4 katlı apartmanda meydana geldi. Apartman sakinleri, yaklaşık 5 gündür binada yayılan kötü kokudan şüphelenerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Apartman sakinleri gelen polis ekiplerine zemin katta oturan Ertuğrul Tekin'den de bir süredir haber alamadıklarını söyledi. Bunun üzerine polis ekipleri, Tekin'in kapısını çaldı. Açan olmayınca, polis kapıyı çilingir yardımı ile açtı. Daireye giren polis ekipleri, yatak odasında Tekin'in cansız bedeni ile karşılaştı. Vücudunda herhangi bir darp izi bulunmayan Tekin'in şüpheli ölümü nedeniyle soruşturma başlatıldı. Yaklaşık 5 gün önce öldüğü tahmin edilen Ertuğrul Tekin'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Tekin'in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek.Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,====================================Ters yöne giren halk otobüsü yayalara çarptı: 1 ölü, 1 yaralıMARDİN'in Kızıltepe ilçesinde sürücüsünün ters yöne girdiği özel halk otobüsünün çarptığı Şemse Sarı (21) hayatını kaybederken, Gülbahar Ökmen (23) ise yaralandı. Otobüs sürücüsü kazanın ardından kaçtı.Kaza, gece saatlerinde Mardin-Kızıltepe karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 47 H 0243 plakalı özel halk otobüsü, bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra ters yöne girdi. Ters yönde seyreden otobüs, yolda yürüyen tekstil fabrikası işçilerin Şemse Sarı ve Gülbahar Ökmen'e çarptı. Kazada Şemse Sarı olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan Gülbahar Ökmen ise sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye götürülerek tedaviye alındı.OTOBÜSÜ BIRAKIP KAÇTIKazanın ardından özel halk otobüsü şoförü, aracı olay yerinde bırakarak yaya olarak kaçtı. polis ekipleri kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.Haber: KIZILTEPE(Mardin),==========================