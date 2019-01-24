Dha Yurt Bülteni -20

Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)URFA'DAN AİLESİYLE GELMİŞKumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada hortum oluştu.

Antalya'yı fırtına vurdu; başına sac parçası çarpan Berivan öldü (11)



URFA'DAN AİLESİYLE GELMİŞ



Kumluca'ya bağlı Narenciye Mahallesi'nde ailesiyle birlikte bahçede portakal topladıkları sırada hortum oluştu. Hortumun yakındaki bir apartmanın çatısından uçurduğu sac Berivan Karakeçili'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Berivan Karakeçili için yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Berivan Karakeçili'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Karakeçili'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından Kumluca Devlet Hastanesi morguna konuldu. Berivan Karakeçili'nin Şanlıurfa'dan mevsimlik çalışmak üzere Finike'ye bağlı Hasyurt Mahallesi'ne ailesiyle birlikte geldiği, Kumluca'ya da ailesiyle birlikte portakal toplamaya gittiği belirtildi.



'HORTUMUN GETİRDİĞİ DEMİR KAFASINA ÇARPMIŞ'



Narenciye Mahalle Muhtarı Hasan Salur, "Mahallemizde bugün çok büyük bir afet yaşandı. Allah bir daha bunu göstermesin. Vefat eden bir çocuk var. Portakal toplarken hortumun getirdiği demirden dolayı vefat etmiş, kafasına çarpmış. Burada vefat etti. 112 geldi ama kurtaramadılar" dedi.



'2 BİN DÖNÜME YAKIN ZARARIMIZ VAR'



Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe, "Saat 14.00 sıralarında çıkan hortumdan dolayı portakal toplayan bir işçimiz vefat etti. Hortumun getirdiği parçalarla isabet almış 2 tane de yaralımız var. Kumluca'mızda 2 bin dönüme yakın çok ciddi bir hasar var. Allah beterinden korusun" diye konuştu.



SERİK'TE HORTUM



Serik'te öğle saatlerinde başlayan yağmur ve fırtına Belek- Kadriye turizm yolunda ağaçları ve elektrik direklerini devirirken, bazı ev ve iş yerlerinin camları kırıldı. Evlerin çatılarındaki güneş enerjisiyle ısınmayı sağlayan kazanlar ve güneş panelleriyle bazı eşyaları da uçuran hortumun Kökez, Orta ve Gedik mahallelerinde etkili olduğu belirtildi. İlçede yağmur ve fırtına devam ederken, ara ara dolu yağışı da görüldü. Kadriye ve Çakallık mahallelerinde de hortum nedeniyle plastik seraların zarar gördüğü belirtildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



KUMLUCA



Berivan Karakeçili'nin öldüğü portakal bahçesinden görüntü



Narenciye Mahalle Muhtarı Hasan Salur röportaj



Bahçeden görüntü



Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökçe röportaj



SERİK



Hortumun savurduğu malzemeler



Elektrik direkleri ve ağaçtan görüntü



Evlerden detay



Vatandaşla röportaj



KEMER



Kemer Devlet Hastanesi drone görüntüsü



-Kayıp Buse Acar'ın fotoğrafları



Haber- Kamera: Namık Kemal KILINÇ - Ramazan SARIKAYALI//SERİK - KUMLUCA - KEMER (Antalya),



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Canlı yayına çıkan kişi, kendini ele verdi



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, 1990 yılında cinayetten tutuklandıktan sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılan K.D., ardından birçok suça karıştı. Bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programa çıkarak kızının kaybolduğunu ileri süren K.D., yakalandı.



Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 1990 yılında 17 yaşındaki bir çocuğu öldüren K.D., o tarihte tutuklanarak cezaevine gönderildi. 6 yıl cezaevinde kaldıktan sonra şartlı tahliye ile serbest bırakılan K.D., serbest kaldıktan sonra da suç işledi. Bıçaklama, hırsızlık, yağma, gasp gibi bi çok suça karışan K.D., kızının kaybolduğunu iddia ederek özel bir televizyon kanalında yayınlanan programa katıldı.



EŞKALİ TELEVİZYON PROGRAMINDAN TESPİT EDİLDİ



Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, televizyon programının ekran görüntülerinden K.D.'nin eşkalini tespit etti. Daha sonra sosyal medyada ve Gebze ilçesinde araştırma yapan ekipler, K.D.'nin Gebze Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evini tespit ederek operasyon düzenledi. Şartlı tahliye edildikten sonra işlediği suçlardan dolayı tahliye kararı bozulan K.D., emniyetteki işlemlerinin ardından cinayet suçundan dolayı kalan 15 yıl 3 ay 21 günlük cezasını çekmek üzere cezaevine gönderildi. K.D.'nin şartlı tahliyenin ardından işlediği suçlarla ilgili açılacak davalardan ise ayrıca ceza alması bekleniyor.



Görüntü Dökümü



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-Zanlının asayişten çıkışı



-Detay



Haber: Dinçer AKBİR-Kamera: Alişan KOYUNCU/İZMİT(Kocaeli),



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Tamire getirilen telefonun bataryasının patlama anı kamerada



Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, bir kişinin arızalanan telefon bataryası, tamir için getirdiği iş yerinde patladı. O anlar ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.



Olay, Başiskele'de cep telefonu satışı ve tamiri yapan iş yerinde meydana geldi. Telefonunun bataryası arızalanan müşteri, bataryayı değiştirmek için telefon tamircisine geldi. Tamirci Hulusi Ayman, tezgahın üzerine koyduğu telefonu eline alıp incelediği sırada batarya bir anda patlayarak alev aldı. Ayman, alev alan telefonu tezgahın üzerine fırlattı. Bataryanın patlama anı ve iş yerinde yaşanan panik ise güvenlik kamerasına yansıdı.



Görüntü Dökümü



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-Telefon bataryasının patlaması



-Tamircinin telefonu bırakarak kaçması



HABER: Alişan KOYUNCU/BAŞİSKELE(Kocaeli),



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Söke CHP'de 36 istifa daha



Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Söke İlçe Örgütü'nde eski kadın kolları başkanı Sibel Işık'ın da aralarında bulunduğu 36 üye, partiden istifa ettiklerini açıkladı. İstifa eden üyelerden Mehmet Şahin Işık, "CHP tüm değerlerinden uzaklaştırılarak Özlem Çerçioğlu Partisi haline geldi" eleştirisinde bulundu.



21 Ocak Pazartesi günü 26 üyenin istifa ettiği Söke CHP'den bugün de 36 üye istifa etti. İstifa dilekçelerini ilçe seçim kuruluna veren 36 üye adına basın açıklaması yapan, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu hedef alan Mehmet Şahin Işık, "Bizler genç, yaşlı, kadın, erkek, işçi, köylü, memur, öğrenci ve esnaf olarak CHP'ye gönül verdik. Gönülden sevdiğimiz seçimlerde bir oy daha fazla alabilmek için gece, gündüz, dağ tepe demeden çalıştığımız, il ilçe yönetimlerinde, kadın ve gençlik kollarında başkanlık, yöneticilik mahallelerde mahalle sorumluluğu, delegelik yaptığımız kısacası her biriminde görev alıp emek harcadık. Yeri geldiğinde ailemizden, işimizden, maddi olanaklarımızdan fedakarlıklar yaparak, partimizin bugüne gelmesinde küçükte olsa pay sahibi olduk. CHP'deki tüm görevlerimizden bugün itibari ile istifa ediyoruz. CHP emek partisiydi. CHP ezilenlerin, sömürülenlerin partisiydi. CHP halkın partisiydi. Ancak gelinen aşamada Aydın ve ilçelerinde CHP tüm bu değerlerinden uzaklaştırılarak Özlem Çerçioğlu Partisi haline getirilmeye çalışılmaktadır" dedi.



Haber: Burhan CEYHAN/AYDIN, -



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Akdeniz'de 5.1 büyüklüğünde deprem (2)



'BU BÖLGE DAHA BÜYÜK DEPREMLERE GEBE'



Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremi değerlendiren Deprem Uzmanı, Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof.Dr. Övgün Ahmet Ercan, bundan sonraki depremin 5 ile 7.5 büyüklüğü arasında olmasının şaşırtıcı olmayacağını söyledi. Depremin Türkiye kıyılarına yakın olmasının daha büyük bir deprem için gerildiğini gösterdiğini belirten Prof.Dr. Ercan, Afrika anakarasının Anadolu Yarımadası'nın altına 700 yıldır yaptığı yıllık 2-3 santimlik dalışın, son 10 yılda 4-5 santimetreye çıkarak hız kazandığını dile getirdi. Prof.Dr. Ercan, "Bugünkü deprem Afrika batma kuşağında oluyor. Türkiye'nin en büyük ve en derin depremleri bu bölgede oluyor. Bugünkü deprem Türkiye sınırlarına 80 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen, Türkiye kıyılarını etkiledi. Bu bölge daha büyük depremlere gebe. 7.7 olsa dahi şaşırtıcı olmaz. Özellikle son 10 yıldır Afrika'nın Ege Denizi ve Batı Anadolu altına dalışında 2-3 santim olan yıllık hızı 4-5 santime ulaştı. Daha hızlı kaktırmanın sonucunda Ege Denizi kabuğu ile batı Anadolu Yunanistan kabuğunda büyük gerilmeler oluyor. Bu gerilmeler özellikle Güney Ege dalma-batma kuşağının Yunanistan tarafında son 5-6 yıldır 5 ve 6.2'lik depremler yarattı. Aynı şekilde bugünkü depremin Türkiye kıyılarına yakın olması bu bölgenin daha büyük bir deprem için gerildiğini gösterir" dedi.



'7.5'LİK DEPREM ŞAŞIRTICI OLMAZ'



Prof.Dr. Ercan şöyle devam etti:



"Güney Ege yayının hep batı ucundaki depremlere tanık olduk, ilk kez Türkiye kıyılarında gerildiğini anladık. Bunun bir öncü deprem olduğunu söylemek mümkün değil. Şu açık ki bu bölge daha büyük bir deprem için geriliyor. Afrika karasının dalması sonucunda yer yer deniz içi yanardağ etkinliklerinde de artmalar beklenebilir. Bunların en büyük örneği Santorini'dir. 5-6 yıldır çalıştığımız Marmaris Bozburun'daki Küdür Yanardağı'nda etkinlikler sürmektedir. Bunların beslendiği yer bu dalıştır. Bundan sonraki büyük deprem beklentisi 5 ile 7.5 büyüklüğü arasında şaşırtıcı olmaz. Geçmişte bu depremlerin süprüntü dalgalarını oluşturup adalar ve Ege kıyılarında on binlerce kişinin ölümüne neden olduğu rapor edilmiştir."



Haber: Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın),

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