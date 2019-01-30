Dha Yurt Bülteni - 20

Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (ek)TOPRAĞA VERİLDİAydın'ın Karacasu ilçesinde, cinnet getirmesi sonucu önce yaşadığı evi yakan, daha sonra da intihar eden Aybars Ö. (37), Palamutçuk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.

Önce yaşadığı barakayı yaktı, sonra da intihar etti (ek)



TOPRAĞA VERİLDİ



Aydın'ın Karacasu ilçesinde, cinnet getirmesi sonucu önce yaşadığı evi yakan, daha sonra da intihar eden Aybars Ö. (37), Palamutçuk Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi. Olayda yanarak hayatını kaybeden Gökhan Ö.'nün (11) cenazesinin ise İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak olan DNA testinin ardından yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



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-Palamutçut Camisinde cenaze namazının kılınması



-Cami Hovasının vatandaşlardan helallik istemesi



-Baba Ayvaz Özkan 1 km. mesafe olan Camiden mezarlığa kadar omuzlar üzerinde götürüldü



-Baba Ayvaz Özkan sevenleri tarafından mezarlıkta toprağa verildi



Haber-Kamera: Bahattin ALBAYRAK/ KARACASU(Aydın),



GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ



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Dizi ve sinema sektörünün desteklenmesine ilişkin kanun Resmi Gazete'de







DİZİ filmlerin desteklenmesi ile sinema sektörünün rekabet gücünün artırılmasına ilişkin kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Sinema Filmlerinin Değerlendirilmesi ve Sınıflandırılması ile Desteklenmesi Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Buna göre, ilk uzun metrajlı kurgu film yapım, uzun metrajlı sinema film yapım, ortak yapım, senaryo ve diyalog yazım, animasyon film yapım, kısa film yapım, belgesel film yapım, çekim sonrası, dağıtım ve tanıtım ile yerli film gösterim destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere destekleme kurulları oluşturulacak.



Dizi film ile yabancı film yapım destek türlerinde yapılan başvuruları değerlendirmek ve desteklenecek olanları belirlemek üzere sekiz üyeden oluşan Dizi ve Yabancı Filmleri Destekleme Komisyonu oluşturulacak. Sekiz üyeden oluşacak komisyon, ülke içinde üretilen veya ithal edilen sinema filmlerinin, ticari dolaşıma veya gösterime sunulmasından önce değerlendirilmesi ve sınıflandırılmasını yapılacak. Uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamayacak.



Değerlendirme ve sınıflandırması yapılmamış olan sinema filmleri; festival, özel gösterim ve benzeri kültürel ve sanatsal etkinliklerde ancak '18+' yaş işareti ile gösterilecek. Daha önce Bakanlıkça değerlendirme ve sınıflandırması yapılan filmler, ilgili etkinliklerde aldıkları işaret ve ibarelere uygun olarak gösterilecek. Söz konusu etkinliklerde gösterimi yapılacak filmlerin taşımaları gereken işaret ve ibarelerin her türlü tanıtım ve gösterim alanında kullanılması zorunlu tutulacak.



İHTİYAÇ SAHİBİ SİNEMA SANATÇI VE ÇALIŞANLARINA MADDİ DESTEK



Kanunla birlikte Bakanlık, sinema alanındaki etkinlik, proje ve faaliyetleri destekleyecek, etkinlikler düzenleyecek ve bu alanda ödüller verecek. Uluslararası festivallere ve yarışmalara katılım ile bunlara ilişkin tanıtım faaliyetlerini de destekleyecek. Bakanlık, kamu kurum, kuruluş ve kamu tüzel kişilerine sinema donanım desteği sağlayacak, ihtiyaç sahibi sinema sanatçılarına veya sinema sektörü çalışanlarına maddi destek verecek.



FİLM ÖNCESİ REKLAMLAR 10 DAKİKAYI GEÇMEYECEK



Sinema filmi öncesinde gösterilen reklamların süresi 10 dakika ile sınırlı tutulacak. Fragman gösterim süresi en az üç, en fazla beş dakika olacak. Kamu spotları ve sosyal sorumluluk projelerine ilişkin gösterimler belirtilen sürelere dahil edilmeyecek. Sinema filmi gösterim arası 15 dakikayı aşmayacak.



Haber: Caner ÜNVER/ANKARA,



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İzmir'de elektrik akımına kapılan genç, öldü







İZMİR'in Konak ilçesinde, ablasının çalıştığı üroloji merkezindeki arızalanan cihazı tamir etmek isteyen Ahmetcan Yiğit (26), elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.



Olay, saat 20.00 sıralarında Kahramanlar Mahallesi 1420 Sokak'taki üroloji merkezinde meydana geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi Eşrefpaşa Hastanesi'nde güvenlik olarak çalıştığı öğrenilen Ahmetcan Yiğit, ablasının çalıştığı üroloji merkezinde arızalanan bir cihazı tamir etmek istedi. Cihazı tamir etmeye başlayan Yiğit, elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Yiğit, ablasının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından Alsancak Nevvar Salik Devlet Hastanesi kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yiğit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yiğit'in cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.







Haber: Halil İbrahim KARABIYIK/ İZMİR,



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