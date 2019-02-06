Dha Yurt Bülteni-20

Atıl durumdaki okul deposunda yaşam mücadelesi veren Cevdet dedeye, devlet eli uzandıBURSA'nın İnegöl ilçesinin kırsal Hasanpaşa Mahallesinde harabe durumdaki okul tuvaletinde yaşam mücadelesi veren 88 yaşındaki Cevdet Acar'a devlet yardım elini uzattı.

Atıl durumdaki okul deposunda yaşam mücadelesi veren Cevdet dedeye, devlet eli uzandı



BURSA'nın İnegöl ilçesinin kırsal Hasanpaşa Mahallesinde harabe durumdaki okul tuvaletinde yaşam mücadelesi veren 88 yaşındaki Cevdet Acar'a devlet yardım elini uzattı.



25 sene önce eşini kaybeden ve İnegöl'e bağlı Hasanpaşa Mahallesinde ikamet eden 88 yaşındaki Cevdet Acar, 4 çocuğu tarafından bakılmadı. Mahalle Muhtarı Suat Karakaya, atıl vaziyetteki okul binasının bir kısmında yer oluşturdu. Başvurulara rağmen daha önce huzurevine alınmadığı iddia edilen yaşlı adam 3 yıl boyunca barakada yaşam mücadelesi verdi.



İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, beraberindeki Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin ve T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İnegöl Hizmet Müdürü Serpil Noyan ile birlikte giderek yaşlı adamı ziyaret etti. Yaşlı adamın yaşadığı yeri de gören Kaymakam Şükrü Görücü, yaşlı adamın huzurevine yatırılması için talimat verdi.



Ziyaretin ardından konuşan İnegöl Kaymakamı Şükrü Görücü, "Dedemizi ziyaret ettik. İlçemizde fakir, garip, öksüz, yetim hepsinin yanındayız. Devlet olarak bakma sorumluluğumuz var üzerimizde. Biz nerede yardıma muhtaç varsa ulaşmak durumundayız. Bu günde dedemizi ziyaret ettik. İnşallah en kısa zamanda dedemizi rahata kavuşturacağız" dedi.



Görüntü dökümü.



------------------



-genel görüntü



-evin görüntüsü



-yaşlı adam açıklama



-Kaymakam açıklama



-detaylar



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



==================



Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı: 4 yaralı



BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kaza da lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı, biri çocuk 4 kişi yaralandı. Ankara istikametinden İnegöl'e seyir halinde olan Yazgan Gül(26) yönetimindeki 26 E 8769 plakalı özel otomobil Kınık mahallesi mevkiinde lastiğinin patlaması sonucunda kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yoldan çıkarak şarampole yuvarlanıp ters durdu. Kaza sonucunda sürücü ile otomobilde bulunan Mustafa Gözütok(33), Hülya Tunçel(32) ile Elif Tunçel(4) yaralandı. 4 yaralı da kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulanslarında görevli sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi Acil servisine götürülerek tedavi altına alındılar.Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.Kaza ile alakalı tahkikat sürüyor.



Görüntü dökümü:



-----------------



-genel görüntü



-yaralıların görüntüsü



-detaylar



HABER-KAMERA : Yavuz YILMAZ/İNEGÖL,



=================



Devrilerek sürüklenen TIR, viyadükte asılı kaldı



OSMANİYE'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklenen TIR, viyadükte asılı kaldı. Hafif yaralanan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. TIR da çekici yardımıyla asılı kaldığı viyadükten kurtarıldı.



Kaza, saat 14.30 sıralarında Osmaniye- Gaziantep E 90 Otoyolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Bahçe yönünden Adana yönüne seyir halinde olan Ünal Kara yönetimindeki 01 CMK 91 plakalı çekici ve buna bağlı 01 KN 281 plakalı dorse, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen araç, Şekerdere Viyadüğü'nde asılı kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.



Viyadükte asılı kalan çekicinin içindeki sürücü Ünal Kara, AFAD ve Belediye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden alındı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan sürücü, daha sonra kontrol amaçlı Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda ulaşım kontrollü sağlanırken, TIR da çekici yardımıyla asılı kaldığı viyadükten kurtarıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------------------



-TIR'ın köprüde asılı görüntüsü



-Kurtarma vinçleri araca halat bağlanırken



-Olay yerinden genel detay



-Aracın Dorse kısmına vinç bağlayan işçiler



-Farklı açıdan TIR'ın viyadükte asılı hali



-Yolda ulaşımı sağlayan trafik görevlileri



-TIR'ın vinçle bulunduğu yerden kaldırılma anı



-TIR'ın asılı durduğu yerden çıkartılıp yola alınması



-Cep telefonu kaydı



-TIR sürücüsünün kurtarma ekiplerince bulunduğu yerden ip bağlanarak çıkartılıp çekilmesi



BOYUT: 102 MB SÜRE: 03'17"



Haber-Kamera: İbrahim EMÜL/OSMANİYE,



====================



Bucak Kaymakamı Sezgin: Şehir şebekesinde bulunan bakterilerle mücadele ediyoruz (2)



HASTANEYE MÜRACAAT EDEN KİŞİ SAYISI SAYI 2213 OLDU



Burdur Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada Bucak ilçesinde pazar gecesinden bugün saat 15.00'a kadar bulantı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye müracaat eden kişi sayısının 2213 olduğu belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:



"Bucak ilçe merkezinde 3 Şubat Pazar gecesinden itibaren vatandaşlarımızı etkileyen, çeşitli yakınmalarla hastanelere başvurmalarına neden olan etkenin tespit edilmesi üzerine alınan tedbirler sonucunda 5 Şubat Salı gece saatlerinden bu yana vaka sayılarında azalma gerçekleşmiştir. Bundan sonraki süreçte, daha önce içilmiş olan sudan kaynaklanan rahatsızlıklar görülebilmektedir. 6 Şubat Çarşamba günü saat 15.00 itibariyle hastaneye başvuran kişi sayısı 2213, yatarak tedavi altına alınan kişi sayısı ise 21 olup, bunlardan hiç birisinde hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Rahatsızlıkları hafif düzeyde görülmektedir. Valiliğimizin koordinasyonu altında ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından içme suyu sondaj kuyuları ve su depolarında alınan tedbirler etkili sonuç vermiştir. Başta klorlama çalışması olmak üzere tedbirlerin hassasiyetle uygulanmasına devam edilmektedir. Ayrıca hastanelere başvuran vatandaşlarımıza bilgilendirme broşürü verilmektedir. Bucak ilçe merkezinde yaşayan vatandaşlarımızın şebeke suyunun kullanımı konusunda daha önce yaptığımız uyarıları dikkate almaları, şebeke suyunu kaynatarak kullanmaları, özellikle el yıkama ve tuvalet hijyeni konusunda duyarlı olmaları, sokaklarda bulunan çeşmelerden su içmemeleri önem taşımaktadır. Rahatsızlık geçiren bütün vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun diyor, Allah'tan acil şifalar diliyoruz."



Mesut MADAN/BURDUR,



======================



Burdur'da 'Yaya Öncelikli Trafik' projesi uygulandı



BURDUR'da 'Yaya Öncelikli Trafik' projesi kapsamında sürücülere broşür dağıtılarak, uygulama yapıldı.



Burdur'da 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 'Yaya Öncelikli Trafik' projesi kapsamında bir dizi etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda Armağan İlci Bulvarı ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki geçitlerde sürücülere Vali Hasan Şıldak ve protokol üyeleri tarafından uyarıcı broşür dağıtıldı.



Vali Hasan Şıldak, projenin amacının ülkede yaya güvenliğinin önemini anlatmak, farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi. Vali Şıldak, Dünya Sağlık Örgütü'nün 2015 yılı yol güvenliği küresel durum raporuna göre her yıl dünya ölçeğinde çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini belirtti. Şıldak, "Bu rapora göre trafik kazası kaynaklı ölümlerin yüzde 49'unu trafik sisteminin en savunmasız bölümü olan yayaların oluşturduğu tespit edilmiştir. Bahse konu rapor trafik kazalarında yayaların risk unsurunun ne kadar yüksek olduğunu ortaya koymaktadır" dedi.



2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 74'üncü maddesinde yapılan değişiklikle "Sürücüler görevli bir kişi veya ışıklı trafik işareti bulunmayan ancak trafik işareti veya levhalarıyla belirlenmiş kavşak giriş ve çıkışlarıyla yaya ve okul geçitlerine yaklaşırken yavaşlamak, varsa buralardan geçen veya geçmek üzere bulunan yayalara durarak ilk geçiş hakkını vermek zorundadır" hükmünün yasa maddesine eklendiğini hatırlatan Vali Şıldak, "Bu çok önemli bir düzenleme. Trafik kazalarında her yıl yaya olarak yürüyen yaklaşık 1700 vatandaşımızı kaybediyoruz. Bizzat İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun talimatıyla 'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla 2019 yılı yaya öncelikli trafik yılı olarak ilan edilmiş ve ülke genelinde farkındalık faaliyeti planlandı" diye konuştu.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



--------------



Ellerinde pankartlarla öğrenciler



Vali ve protokol üyelerini broşür datıması



Valinin açıklamaları



Detay



Polislerin broşür dağıtmaları



HABER- KAMERA: Mesut MADAN/BURDUR,



=========================



Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 96'ncı yıl dönümü kutlandı



CUMHURİYET'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Balıkesir'e gelişinin 96'ncı yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı.



Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, Balıkesir'e gelişinin 96'ncı yılı dolayısıyla düzenlenen program Tren Garı'nda başladı. Tren Garı'nda Atatürk gelen tren ile temsili olarak karşılanırken, trenden inen bir gazi Türk bayrağını Vali Ersin Yazıcı'ya teslim etti. Vali Yazıcı'nın bayrağı öperek alması ardından İstiklal Marşı okundu. Saygı Duruşu'nda bulunuldu. Vali Ersin Yazıcı, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Turan, Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti'li Zekai Kafaoğlu, Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Karesi Belediye Başkanı AK Parti'li Yücel Yılmaz, çeşitli kamu kurum ve kuruluşların yöneticileri, askeri erkan, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı programda 15 Temmuz Şehitler Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları gösterileri sundu. Törenlerde Büyükşehir Belediye Başkanı Kafaoğlu günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yaptı.



'ATATÜRK KURULMAMIŞ CUMHURİYET'TEN BAHSETTİ'



Mustafa Kemal Atatürk'ün 7 kez Balıkesir'i ziyaret ettiğini söyleyen Başkan Kafaoğlu, "Bu ziyaretlerinin ilki bugün birlikte yıldönümünü kutladığımız 6 Şubat 1923'te gerçekleşmiştir. Gazi'nin Balıkesir'de bir gece kaldığı bu ziyaretin unutulmaz yanı ise ertesi gün yani 7 Şubat'ta Zağanospaşa Camii'nde halka seslenişiydi. Cami'de okunan mevlidin ardından minberde 'Ey Millet Allah birdir, şanı büyüktür, Allah'ın şanı ve selamı üzerinize olsun' diye başladığı konuşmasında yüce dinimizin birleştirici gücünden, Balıkesir'in dindar insanlarından, henüz kurulmamış olan Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberliğinden bahsetmişti" dedi.



Başkan Kafaoğlu, Kuvayi Milli'ye ateşinin 15 Mayıs 1919'da mevlit okuma bahanesi ile Alaca Mescid'de toplanan 41 bayrak adam tarafından Balıkesir'de yakıldığını söyledi.



Kafaoğlu'nun konuşması ardından Tren Garı önünden Vasıfçınar Caddesi'nde Atatürk Anıtı'na kadar yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüş sonrası anıta çelenkler sunularak Saygı Duruşunda bulunuldu. Kutlamalar kapsamında Balıkesir Valiliği'nde sergi açıldı. Balıkesir Garnizon Komutanlığı Bandosu da Valilik önünde konser verdi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Tren Garı'ndan görüntüler.



Atatürk'ün karşılanması, alandan görüntüler



Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu konuşması



Halkoyunları gösterileri ve yürüyüşten görüntüler.



Haber-Kamera: Devrim DERİN/BALIKESİR,



====================================

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Son Dakika! İki Bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Talimatıyla Kartal'daki Binanın Çöktüğü Yere Gidiyor

Son Dakika! İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan Çöken Binayla İlgili Dehşete Düşüren Açıklama

Son Dakika! İşte Kartal'daki 8 Katlı Binanın Çökme Anı

Nazire Dedeman İçin Cenaze Töreni Düzenlendi