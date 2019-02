Dha Yurt Bülteni-20

FİLM KARAKTERLERİNİN MASKELERİYLE HIRSIZLIĞA 2 TUTUKLAMAAYDIN'ın Efeler ilçesinde, film karakterlerinin maskeleriyle 4 okuldan toplam 5 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları belirlenip polis tarafından yakalanan 3'ü lise öğrencisi 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden yaşı büyük olan 2'si tutuklanırken, diğer 2'si adli kortrol şartıyla serbest bırakıldı. Umurlu Mahallesi'nde, 11 -12 şubat tarihleri arasında, 4 ayrı okulda hırsızlık meydana geldi. Okullardan birinden, bir gün arayla iki kez hırsızlık yapıldı. Okulardaki bu hırsızlık olayları Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerini harekete geçirdi. Çalışma başlatan polis, hırsızlık yaşanan okullardaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Polis , görüntülerden tanınmamak için film karakterlerine ait maskeler takan şüphelilerin D.Y. (17), D.K. (19), S.K. (16) ve A.Z. (19) olduğunu belirledi.3'ü lise öğrencisi 4 şüpheli, dün düzenlenen eş zamanlı operasyonlarla yakalandı. Şüphelilerin evlerindeki aramalarda, okullardan çaldıkları belirlenen bilgisayar kasası, hard disk, ses ve görüntüleme sistemi parçaları, bilgisayar malzemeleri ve müdür odasındaki çekmeceden aldıkları bir miktar para ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden D.K. ve A.Z. tutuklanırken, yaşları küçük olan S.K. ve D.Y. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Küçük çocuğun bayrak sevgisi (2)KARS VALİSİ ALİ KEREM VE AİLESİNİ MİSAFİR ETTİ Valisi Türker Öksüz, makam aracındaki Türk Bayrağı'nı öpen çocuğun basına yansıyan görüntülerinden sonra görevlilere ailenin bulunması talimatını verdi. Yapılan inceleme sonrası bayrağı öpen çocuğun Kadir Talip - Yeliz Öztürk çiftinin 3,5 yaşındaki çocukları Ali Kerem olduğu belirlendi. Vali Öksüz, Ali Kerem ve ailesini makam odasında misafir etti. Vali Öksüz, Kadir Talip Yeliz Öztürk ile Ali Kerem ve 2,5 yaşındaki kardeşi Buğra Alp'le yakından ilgilendi. Bayrak hassasiyeti sebebiyle önce aileyi sonra Ali Kerem'i tebrik ederek hediye veren Vali Türker Öksüz , "Bugün Ali Kerem Valiliğin önünden geçerken aracın bayrağını öptüğü anlar bütün hepimizi çok duygulandırdı. Biz bu görüntüleri paylaştık. Öncelikle bu vatan sevgisini bayrak sevgisini Ali Kerem'e öğrettikleri için ailesine çok teşekkür ederim. Bu önemli duygudur. Ali Kerem, ülkemizin serhat şehrinden gazi odlmuş şehrinden şu mesajı veriyor; Devletimizin bağımsızlığı, ülkemizin geleceği emin ellerdedir. Vatanın bölünmez bütünlüğünü hepimiz kanımızıhn son damlasına kadar koruyacağız. Hiç kimse tereddüt etmesin. Vatanımızı, ülkemizi canımız pahasına koruyacağız' bu mesajı verdi. Kendisine teşekkür ediyorum. Helal olsun. kendisi her türlü övgüyü haketti. Ailesine teşekkür ediyorum. Bu çocuğumuzun umuyorum geleceği, bahtı açık olsun, Allah yolunu açık etsin. Bundan sonra Ali Kerem'i koruyacağız, kollayacağız, her zaman yanında olacağız" diye konuştu. Kars Belediyesi 'nde işçi olarak görev yapan baba Kadir Talip Öztürk , Ali Kerem'in yatak odasında da bayrak bulunduğunu söyledi. Her zaman valilik önünden geçtiklerinde Ali Kerem'in bayrağı öptüğünü belirten Kadir Talip Öztürk, " Araç olmadığı zaman gönderdeki bayrağı selamlardı. Biz de elimizden geldiği kadar çocuklarımızı milli manevi yönü baskın bir şekilde yetiştirkeye çalışıyoruz. Bayrak bizim herşeyimiz. Ali Kerem'ler yetişecek ve bu ülke ilelebat payidar kalacak" dedi. Vali Türker Öksüz, makamında misafir ettiği aileyle bir süre sohbet etti. Valilikten ayrılan Ali Kerem, çıkışta yine makam aracındaki bayrağı öperek evinin yolunu tuttu.

Ahmet Erdal : 2018'de 517 bin 177 tüketici şikayet çağrısı cevapladıkTİCARET Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, tüketici şikayetlerini dikkate aldıklarını belirterek, "2018 yılında 517 bin 177 adet çağrıyı cevapladık" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 'İkinci 100 Günlük Eylem Planı' kapsamında hazırlanan 'İyi Uygulama Örnekleri Çalıştayı', Mardin 'de gerçekleştirildi. Ticaret Bakanlığı , Mardin Valiliği ve Mardin Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen çalıştaya Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Ahmet Erdal, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman, Ticaret Bakanlığı daire başkanları ve 30 büyükşehir belediyesinin zabıta daire başkanları katıldı.Çalıştayda konuşan Genel Müdür Ahmet Erdal, tüketicilerin haklarının korunması için mücadele ettiklerini belirterek şunları söyledi:"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile tüketicinin daha iyi korunması için tedbirler alıyoruz. Tüketici Hakem Heyetlerimizle, tüketici ve sağlayıcı ve satıcı arasındaki uyuşmazlıkların mahkemeye yansımadan masrafsız ve kolay çözümü için çaba veriyoruz. Tüketicimizin şikayetlerini de dikkate alıyoruz. Bu bağlamda 2018 yılında 517 bin 177 adet çağrıyı cevapladık. Bunun yanında Bakanlığımız son dönemlerde sıkça konuşulan haksız fiyat artışı ile ilgili mobil uygulamalar kurmuştur. Vatandaşlarımız uygulama vasıtasıyla şikayetlerini anında fotoğraflayarak bizlere aktarmaktadır. Biz de bu durumlara müdahale ederek gereken çalışmaları yapmaktayız. Yapılan çalıştaylarda en önemli paydaşlarımız belediyelerimiz ile koordinasyonumuzu artırmakta, çalışma ortağımız olarak mevzuat ve yasaların öğrenilmesinin yanında yol haritası belirlemede fayda vermektedir."Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman ise Mardin Büyükşehir Belediyesi bünyesinde Tüketici Hakları Zabıta Birimi oluşturulduğunu ifade ederek, "Birimimiz tüketicilerin menfaatine çalışmalar yapacak" diye konuştu.

Çankırı 'da dağda mahsur kalan köpek bulunamadıÇANKIRI'da, kanyonda mahsur kaldığı ihbarı yapılan köpek, AFAD ve AKUT ekiplerinin çalışmasına rağmen bulunamadı. Köpeğin, kendi imkanlarıyla bulunduğu yerden kurtulmuş olabileceği belirtildi.Çankırı Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'nü arayan bir kişi, Deveyolu mevkisinde dağın yamacında köpeğin mahsur kaldığı ihbarında bulundu. Köpeğin, yamaçta mahsur kaldığı bölgede çekildiği ileri sürülen fotoğrafı da sosyal medyada paylaşıldı. Bölgeye giden itfaiye ekipleri, arazinin sarp ve kayalık olması nedeniyle köpeğe yaklaşamadı. Bunun üzerine AFAD ve AKUT ekipleri sevk edildi. Drone ile köpeğin bulunduğu nokta tespit edilmesine rağmen ekipler, zor arazi koşulları nedeniyle köpeğin bulunduğu yere ulaşamadı. 6 kişilik Motorlu Arama Kurtarma ekibi ile 5 kişilik gönüllü dağcı ve Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de aramalara katıldı. Akşam saatlerinde köpeğin görüntülendiği yere ulaşıldı. Ancak köpek bulunamadı. Köpeğin kendi çabasıyla bulunduğu yerden kurtulduğu tahmin edilirken, arama çalışmaları sonlandırıldı.Dayanışma Hayvan Hakları Federasyonu Kurucu Onur Kurulu Başkanı Şebnem Aslan, "Dün akşam 17.30 sıralarında sahada görülen köpeğin bugün ne ölüsüne ne de dirisine rastlayamadık. Bu arada bölgede bulunan evlerden köpeği ilk gören ve ihbar eden bir vatandaşımız bizi aradı ve köpeğin akşam saatlerinde alandan çıktığını gördüğünü söyledi. Bunun üzerine ezan sesini bekledik. Köpek ezan okunurken uluyormuş. Ezanı bekledik köpek çıkmadı. Yetkililerle civar köylere giderek köpeği tespite çalışacağız" dedi.