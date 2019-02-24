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Dha Yurt Bülteni -20

1 saat önce

TRABZON'DA, ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇLARDA 13 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI TRABZON'da polisin, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araç ve yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi...

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TRABZON'DA, ŞÜPHE ÜZERİNE DURDURULAN ARAÇLARDA 13 RUHSATSIZ TABANCA ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI

 

TRABZON'da polisin, kaçakçılara yönelik düzenlediği operasyonda, şüphe üzerine durdurulan hafif ticari araç ve yolcu otobüsünün bagajında yapılan aramada, 13 ruhsatsız tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında, şüphe üzerine uygulama noktasında durdurduğu hafif ticari araçta arama yaptı. Aramada, aracın bagaj kısmında oluşturulan ve 'zula' diye bilinen yerde, 11 el yapımı 9 milimetre ruhsatsız tabanca ile 11 şarjör ele geçirdi.

Öte yandan, bir firmaya ait yolcu otobüsünün bagaj kısmında yapılan aramada ise bir yolcuya ait 2 ruhsatsız tabanca ile 26 mermi ele geçirildi. Olayla ilgili 3 şüpheli, 'Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefetten gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Operasyonda yapılan arama

Silahların bulunması

Silahların görüntüsü

HABER:   Fatih TURAN KAMERA: TRABZON, -

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GELİBOLU'DA MAHSUR KALANLARA KUMANYA VERİLDİ, KONAKLAMA SAĞLANDI

Gelibolu ilçesinde bugün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran fırtına ve tipi nedeniyle deniz ulaşımda aksama yaşandı. Olumsuz hava şartları nedeniyle, Gestaş Deniz Ulaşım A.Ş.'ye ait Gelibolu- Lapseki feribot seferleri ile Gelibolu- Çardak özel feribot seferleri de iptal edildi. Gelibolu'dan Lapseki ve Çardak'a geçmek isteyen yüzlerce yolcu mahsur kaldı.

Gelibolu Kaymakamlığı, Gelibolu Belediyesi, Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Gelibolu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, kent merkezi ile otobüs terminalinde beklemek zorunda kalanların mağdur olmaması için 600 kişilik kumanya hazırlattı. Yahya Çavuş Görme Engelliler Kapalı Spor Salonu, Endüstri Meslek Lisesi Yurdu ve Kapalı Spor Salonu, mahsur kalanların konaklaması için hazırlandı. Geceyi ilçede bekleyerek geçirecek olanlar bu konaklama yerlerine yerleştirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Gelibolu'da feribot iskelesindeki araç kuyruklarından görüntü.

-İlçede bekleyen vatandaşlardan görüntü.

-Mahsur kalan vatandaşlar için çorba hazırlanmasından görüntü.

-Spor salonunda konaklayan ve kumanya ile çorba dağıtılan vatandaşlardan görüntü.

Haber-Kamera: Doğan ZELOVA/GELİBOLU(Çanakkale),

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»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 01:43 Kaynak: DHA

Gelibolu, Güncel
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