Dha Yurt Bülteni -20

BURSA'DA OTOMOBİL BABASULTAN BARAJINA DÜŞTÜ: 2 ÖLÜ, 3 YARALI (2) - YENİDENBURSA'nın İnegöl ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına düştü. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. 2 kişinin yaşamını yitirdiği kazada yaralanan 3 kişi de itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak tedavi altına alındı.Olay saat 21.30 sıralarında İnegöl'ün Kozluören Mevkinde meydana geldi. İnegöl'den Kestel istikametine giden Burak Çakır yönetimdeki otomobil, kontroldan çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, Babasultan Barajına yuvarlandı. Suya gömülen otomobili fark eden diğer sürücüler jandarma, itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bilgi verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen İnegöl Belediyesi İtfaiye ekipleri ile AFAD ekipleri, suya gömülen otomobilden fiziksel engelli Bilge Çakır ile Burak Çakır'ın (26) cesedini çıkarırken, 3 kişiyi ise yaralı kurtardı.Yaralılar Başak Çakır (18), Hüseyin Çakır (54) ve Sevim Çakır (51), sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi 'ne sevk edilerek tedavi altına alındılar. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilerken, jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ------------------------------Gölün içine kadar giren itfaiye aracıOtomobilden çıkarılan yaralılarYaralı kadının sedye ile taşınmasıYaralı gencin kurtarma çalışmasına katılan bir kişi tarafından sırtta taşınmasıKalp masajı yapılmasıSuyun içindeki kurtarma çalışmalarından detayÇevrede toplanan ve yardım eden vatandaşlarİş makinesiSağlık ve jandarma ekipleriGenel ve detayHaber-Kamera: Yavuz YILMAZ/İNEGÖL( Bursa ),==================== AK Parti 'li Ünal: 'Millet İttifakı' ismini hak etmiyorlar (2)"BİZİM TARLADA İZİMİZ VAR, BUNLARIN NEYİ VAR"Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal , partisinin Karabük Belediye Başkan Adayı Burhanettin Uysal 'ın proje tanıtım toplantısına katıldı. Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda partililere hitap eden Ünal, "Bugüne kadar Gezi ile geldiler, 17-25 yargı darbesiyle geldiler. Daha da beteri 15 Temmuz ile geldiler. Biz bunların hepsini bu kadrolarla beraber liderimizin önderliğinde bertaraf ettik. Bizim çözemeyeceğimiz sorun var mı? AK Partili kadrolar ve Recep Tayyip Erdoğan 'ın çözemeyeceği sorun var mı? Biz ne karlardan, ne fırtınalardan geldik. 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Karşımızda konuşanların bu ülkenin derdine derman olabilmek adına yaptıkları bir şey var mı? Tarlada izi olmayanın harmanda yüzü olmaz. Bizim tarlada izimiz var bunların neyi var? Hiçbir şeyi yok.ö dedi.31 Mart seçimlerinin sadece yerel bir şeçim olmadığını ifade eden Ünal, "Bu seçim sadece yerel bir seçim değil. Bu seçim aynı zamanda bir memleket meselesi. Aynı zamanda Recep Tayyip Erdoğan 'ın uluslararası alanda dimdik ayakta durmasını sağlayan her bir oyun verildiği, her bir iradenin onaya dönüştüğü bir seçim. Cumhurbaşkanımız görüşmelerini yaparken neden bu kadar rahat ve dimdik? Çünkü arkasında milletinin desteğini hissediyor. Biz 31 Mart'a kadar bu bilinçle durmak yok yola devam diyeceğiz. En ufak bir küslük, en ufak bir kaygı, şüphe taşımaksızın 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışacağız.ö diye konuştu.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------------Mahir Ünal salona girerken-Salondan detay-Mahir Ünal'ın konuşmasıHaber-Kamera: Bülent DİKTEPE/KARABÜK,====================DÜZCE BEYAZA BÜRÜNDÜDÜZCE şehir merkezinde gece saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oldu. Düzce , gece saatlerinde yoğun kar yağışı etkisi altına girdi. Kar yağışı kısa sürede kent merkezinde her yeri beyaza bürüdü. Yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler araçlarıyla trafikte ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri karla kaplanan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-----------------------------Kar yağışından görüntüVatandaşlar kar altında yürürken görüntüTrafikten görüntü ve detaylarHABER-KAMERA: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,========================DİYARBAKIR'DA 583 POLİSLE HAVA DESTEKLİ NARKOTİK DENETİMİDİYARBAKIR'da 583 polis ve eğitimli 5 köpeğin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması düzenlendi. Bin 151 kişinin sorgulandığı uygulamada üzerinden bir miktar uyuşturucu ve gümrük kaçağı 16 cep telefonu ele geçirilen 3 kişi ile aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Foto Film Şube müdürlüklerinin desteğiyle Kayapınar Yenişehir ve Sur ilçelerinde 212 ekip, 583 personel ve 5 narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla helikopter destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi. Yapılan uygulamada bin 151 şahsın sorgusu ve araması yapıldı, 255 araç incelendi. Umuma açık 126 iş yerinin de kontrol edildiği uygulamada yoklama kaçağı 3 kişi tespit edildi. Aranan 3 kişinin üzerinde ise bir miktar uyuşturucu ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 16 cep telefonu ele geçirildi. Bu 3 kişi ile arandığı saptanan 1 şüpheli gözaltına alındı.Mesut BUDRAÇ/DİYARBAKIR,