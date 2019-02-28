Dha Yurt Bülteni -20

Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadıİZMİR'in Konak ilçesinde Sertaç Ö., alkol aldığı için kendisiyle tartışan lise öğrencisi oğlu Soykan Ö.'yü kalbinden bıçakladı.

Oğlunu kalbinden bıçaklayıp öldürdü, aldığı alkol nedeniyle hatırlamadı



İZMİR'in Konak ilçesinde Sertaç Ö., alkol aldığı için kendisiyle tartışan lise öğrencisi oğlu Soykan Ö.'yü kalbinden bıçakladı. Yaralı halde kaçmaya çalışan Soykan Ö., merdivenlerde yaşamını yitirirken, aldığı alkol nedeniyle hiçbir şey hatırlamayan Sertaç Ö., oğlunu öldürdüğünü kendisini gözaltına almaya gelen polislerden öğrendi. Soykan Ö. gözyaşları arasında toprağa verildi.



Olay, dün saat 23.30 sıralarında İnönü Caddesi'nde meydana geldi. Fen Bilimleri Temel Lisesi 4'üncü sınıf öğrencisi Soykan Ö., sürekli alkol aldığı öne sürülen babası Sertaç Ö. ile bu nedenle tartışmaya başladı. Yine alkollü olan Sertaç Ö., mutfaktan aldığı bıçakla eşinin gözleri önünde Soykan'ı kalbinden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Soykan, uzaklaşmak için daireden çıkıp merdivenlerden koşarak inerken, birinci katta yere yığıldı. Gürültü üzerine evlerinden dışarı çıkan bina sakinleri, Soykan'ı görüp, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Soykan Ö.'nün yaşamını yitirdiği belirlendi.



Aldığı alkolün etkisiyle olan bitenden habersiz olan Sertaç Ö., kendisini gözaltına almak için kapıyı çalan polis ekiplerinden oğlunu bıçaklayıp, öldürdüğünü öğrendi. Sertaç Ö., Cinayet Büro Amirliği'ne götürüldü.



LİSELİ GENÇ TOPRAĞA VERİLDİ



Ölümüyle ailesini ve arkadaşlarını yasa boğan Soykan Ö. için ikindide Murat Reis Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine talihsiz gencin yakınları, öğretmenleri ve okul arkadaşları katıldı. Talihsiz gencin annesi Sibel Dalgıç'ın feryatları yürekleri dağladı. Sibel Dalgıç'ın, tek çocuğunun babası Sertaç Ö.'den daha önce boşandığı belirtildi. Babasının bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Soykan Ö., kılınan cenaze namazının ardından Karabağlar Paşaköprü Mezarlığı'nda toprağa verildi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:



Cenazeden görüntü



Soykan Ö.'nün tabutunun camiden çıkarılışı



HABER-KAMERA: Taylan YILDIRIM, Onur ATIŞ/ İZMİR,



============



Van'da 12 saatlik hasta kurtarma operasyonu



VAN'ın Gürpınar ilçesinde rahatsızlanan Hasan Sayan (70), yoğun kar altında ekiplerin 12 saatlik çalışmasıyla hastaneye ulaştırıldı.



Gürpınar ilçesinin Dolaylı Mahallesi Binektaş mezrasında yaşayan Hasan Sayan'ın rahatsızlanması üzerine yakınları sağlık ekiplerini arayarak yardım istedi. Tansiyon hastası Sayan için, Van Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ekipleri 1'i paletli 3 ambulansla yola çıktı. Yolun kardan kapalı olması nedeniyle mezraya gidemeyen ekipler, durumu karla mücadele ekiplerine bildirdi. Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Daire Başkanlığı'na bağlı Gürpınar Şube Müdürlüğü ekipleri, kardan kapanan yolu açmak için çalışma başlattı.



2 defa çığ tehlikesi atlatan karla mücadele ekiplerin aracı da kara saplandı. UMKE ekiplerinin de yardımıyla kurtarılan araç daha sonra yol açma çalışmalarını sürdürdü. Yaklaşık 12 saatlik yol açma çalışmasının ardından mezraya ulaşan UMKE ekipleri Sayan'a ilk müdahaleyi evinde yaptıktan sonra ambulansla Van Bölge ve Eğitim Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-------------------------------



-Ekiplerin karlı yollarda gidişi



-Ekiplerin yolda kalması



-Hastanın evine ulaşılması



-Hastaya yapılan müdahle ve götürülüşü



Gülay KUYUCU/ VAN,



=============



'Kaşıkçı cinayeti soruşturması' ile dolandırdı, polis yakaldı



BARTIN'da, 'Kaşıkçı cinayetinde ismin geçiyor', 'FETÖ terör örgütü ile bağlantın var' diyerek soruşturma kapsamında para isteyen telefon dolandırıcısı M.B.(28) yakalandı.



Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 76 yaşındaki S.A.'yı arayarak 56 bin TL'sini alan telefon dolandırıcısını yakalamak için çalışma başlattı. Telefon dolandırıcısı başka kişileri de ararken, dolandırıldıklarını anlayan kişiler polise haber verdi. Polis, vatandaşlarla işbirliği yaparak telefon dolandırıcısı ile irtibat sağladı. Vatandaşları telefonla arayarak, "İsminiz Kaşıkçı cinayetinde geçiyor. Suudi Arabistan Konsolosluğu'nda cinayetle ilgili görüntülerin var" ve "FETÖ terör örgütü ile bağlantın var, örgüt kimliğini kullanıyor" diyerek soruşturma kapsamında para isteyen dolandırıcı Ankara'da yapılan operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan M.B.(28) Bartın'a getirildi.



M.B. ifadesinde vatandaşları telefon ile korkutarak paralarını aldığını itiraf etti. Adliyeye sevk edilen M.B. tutuklandı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Vatandaşları arama görüntüleri



-Şahısların para çekme anları



-Şahsın Emniyetten çıkartılması



-Dolandırdıkları paraların görüntüsü



Haber: Ayhan ACAR/BARTIN,



============



Üst geçitte intihara kalkışan kadının yanına gidip, vazgeçirdi



ANTALYA'da M.U. (23) adlı hamile kadın, yaya üst geçidinin korkuluklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Yoldan geçen bir kişi, genç kadının yanına giderek, intihardan vazgeçirdi.



Olay, öğle saatlerinde Dumlupınar Bulvarı Akdeniz Üniversitesi girişindeki yaya üst geçidinde meydana geldi. Bir kadının köprü üzerinde korkuluklara çıktığını görenler durumu polise bildirdi. Polis ekipleri kadının atlama ihtimaline karşı yolu trafiğe kapatarak, itfaiyeye durumu bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri, köprü altına hava yastığı açtı. Yoldan geçen Abdulgaffur Karakuş, korkulukların arkasına geçerek, M.U.'yu ikna etmeye çalıştı. Güçlükle ikna edilen kadın intihardan vazgeçti.



M.U., kendisine 3 ay önce tecavüz ettiğini öne sürdüğü kişinin serbest kaldığını öne sürerek, bu duruma tepki için intihar etmek istediğini söyledi. M.U.'yu intihardan vazgeçiren Abdulgaffur Karakuş ise, "Hamile olduğunu belirtti. Benim de bir çocuğumun olduğunu söyleyerek, onu ikna etmeye çalıştım. Hayatın her şeye rağmen yaşamaya değer olduğunu söyledim" dedi.



Sağlık ekipleri tarafından ambulansta sağlık kontrolünden geçirilen M.U., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



---------------



M.U.'nun köprüde görüntüsü



Polis detay



Köpren indirildikten sonraki görüntüsü



M.U.'nun konuşması



Ambulansa bindirilmesi



M.U.'yu ikna edenlerden Abdulgaffur Karakuş'un açıklaması



Haber- Kamera: Süleyman EKİN/ANTALYA, -



=====================



Doğu'da bahar beklenirken kar geldi, okullar tatil edildi, yollar kapandı (2)



AĞRI'DA OKULLAR YARIN DA TATİL



Ağrı Valiliği, olumsuz hava şartları nedeniyle Ağrı merkez ve bağlı köylerde, 1 Mart Cuma günü de eğitime gün süre ara verildiği duyuruldu. Valilik, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağını bildirdi.



AĞRI



=======================



Nalburda çıkan yangında piknik tüpleri patladı



KÖRFEZ(Kocaeli),-KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde bir nalburda çıkan yangında dükkandaki piknik tüpleri patlarken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü.



Olay öğleden sonra, Körfez Yeni Yalı Mahalle Cami Sokak'ta Nurettin Gülecan'a ait nalburda meydana geldi. Nurettin Gülecan'ın dükkanın dışında olduğu sırada bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, dükkandaki yanıcı maddelerle etkileşime geçerek kısa sürede büyüdü. Nalburun tamamını saran alevleri gören çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri sevk edildi. Olay yerine itfaiye ekipleri ulaşmadan önce dükkanda bulunan piknik tüplerinden 2 tanesi büyük bir gürültüyle patladı. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevler içerisindeki dükkana müdahalede bulundu. İtfaiyenin yaklaşık 1 saatlik müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, dükkan kullanılamaz hale geldi. İçeride bulunan diğer tüpler çıkarılırken, su tutularak soğutma çalışması yapıldı. İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlattı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ



-Yanan dükkandan görüntü



-İtfaiyenin çalışması



-Patlayan tüplerin görüntüsü



-Dükkanın iç kısmı



-Detay



HABER: Dinçer AKBİR-KAMERA: Alişan KOYUNCU/KÖRFEZ(Kocaeli),

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Alkollü Baba, Tartıştığı Lise Öğrencisi Oğlunu Kalbinden Bıçaklayarak Öldürdü

Çalıştığı Hamamın Sahibini Öldüren Genç Adamın İfadesi Ortaya Çıktı: Patronum Beni Taciz Ediyordu

Çorlu'da 25 Kişinin Öldüğü Tren Kazasında Makinistlere Takipsizlik Kararı Verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Pakistan Başbakanı ile Görüştü