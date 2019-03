Dha Yurt Bülteni - 20

Muş'ta karayoluna çığ düştüMUŞ'ta yol açma çalışması yapan karayollarına ait iş makinasının üzerine çığ düştü.

Muş'ta karayoluna çığ düştü



MUŞ'ta yol açma çalışması yapan karayollarına ait iş makinasının üzerine çığ düştü. Tonlarca karın altında kalan kalan bir kar savurma aracı diğer iş makineleri tarafından bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.



Muş'un Hasköy ve Bitlis'in Mutki ilçesi arasında yol açma çalışması yapan Muş Karayolları 113'ncü Şube Şefliğine ait 4 iş makinesinin bulunduğu bölgeye çığ düştü. Çığ altında kalan bir iş makinesi diğer iş makinelerinin yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. Olayda yara almadan çıkarılan operatörün durumumun iyi olduğu öğrenildi. Yaklaşık 4 saatten bu yana kapalı olan yolda vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Çığın düştüğü bölgeyi yeniden açmak için çalışma yapan ekipler, saat 20.00 civarında yolu yeniden ulaşıma açmayı hedefliyor. Bu sırada yolun açılmasını bekleyen vatandaşlar, ailelerine cep telefonları ile arayarak yola çığ düştüğünü ve evlerine geç ulaşacaklarını haber verdi. Uzun süreli bekleyen vatandaşlar, ibadetlerini de kar üzerinde yaptı.



Çığ düştüğü anda bölgede yol açma çalışmayı yapan operatörlerden Fikret Gökarslan, "Saat 09.00'dan bu yana yol açma çalışması yapıyoruz. Önümüzde savurma giderek yolu genişletiyordu. Birden çığ geldi ve savurma aracımız çığın altında kaldı. Savurmayı kurtardık. Şu anda 50-60 metrelik bölgede yolumuz kapalı. Mutki-Hasköy yolunda çalışma yapıyoruz" diye konuştu.



Yaklaşık 5 saatten bu yana yolun açılmasını beklediklerini ifade eden vatandaş Abdurrahman Selçuk da, "Beş saatten bu yana buradayız. Hasköy'den gelip İkizler köyüne gidiyoruz. Yola çığ geldi. Can kaybının olmaması sevindiri. Geç kalamız önemli değil. Sağsalim gidelim yeter" diye konuştu.



Karayollarında saha formeni olan Bülent Dikmen ise, "Burada 1 savurma 2 greyderimiz kaldı. Şu an çalışmalarımız devam ediyor. Bitlis ekibine de durumu bildirdik yardıma gelecekler. Çığ altında şu anda bir araç yok. 1 aracımız vardı o kurtarıldı" dedi.



Adıyaman'da yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu







ADIYAMAN'da, 3 çocuk babası Abdurrahman Aka (68) yalnız yaşadığı evde ölü bulundu.



Olay, akşam saatlerinde Yeni Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Yalnız yaşayan Abdurrahman Aka'ya yemek götüren akrabaları kapıyı açan olmayınca durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis, çilingir yardımı ile girdiği evde Aka'nın hareketsiz halde yattığını görünce sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Aka'nın hayatını kaybettiğini belirledi. 35 yıldır yalnız yaşadığı öğrenilen Aka'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.



Hayvanları korumada emsal karar, ömür boyu hayvan sahiplenemeyecek







ANTALYA'da, 'hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak suçu'ndan 1 yıl 8 ay hapis cezasına mahkum edilen Sokak Hayvanlarını Koruma ve Yaşatma Derneği (ASKODER) Başkanı Mehmet Orhan'a, ömür boyu hayvan bulundurmama cezası verildi. Can Dost Sokak Hayvanları'nı Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, kararın emsal niteliğinde olduğunu söyledi.



ASKODER Başkanı Mehmet Orhan hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, sosyal medya hesaplarından dernek adı altında usulsüz olarak ayni ve nakdi yardım topladığı, kedi köyündeki hayvanlar için toplandığı iddia edilen bu yardım paralarının tamamının nereye sarf edildiğinin belirlenemediği ve toplanan yardımlara ilişkin makbuz verilmediği gerekçesiyle iddianamede hazırlandı. İddianamede bu gerekçelerle Orhan'ın, 'Dernekler Kanunu'na muhalefet' ile 'hayvanlara uygun olmayan şartlarda bakmak ve hayvanlardan maddi çıkar sağlamak' suçlamalarıyla cezalandırılması talep edildi.



5'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen dava sonunda Mehmet Orhan, 'hizmet nedeniyle görevini kötü kullanmak' suçundan önce 2 yıl hapis ve 300 gün adli para cezasına mahkum edildi. 'İyi hal' indirimi uygulanan Orhan'ın cezası, 1 yıl 8 ay hapis ile 250 gün adli para cezasına düşürüldü. Adli para cezası da 5 bin TL'ye çevrildi.



ÖMÜR BOYU HAYVAN BULUNDURAMACAK



Mahkeme kararının ardından Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü de Mehmet Orhan'ın, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24. maddesi uyarınca hayvan bulundurmasının yasaklanmasına karar verdi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ayrıca Orhan'ı, aynı kanunun 14. Maddesinin 'A' bendine muhalefetten, 28. Maddenin 'K' bendine göre 773 TL idari para cezasıyla cezalandırıldı. Mehmet Orhan'ın hayvanları koruma derneği üyesi olmasından dolayı ise bu ceza iki kat arttırılarak 1546 TL olarak idari para cezası olarak belirlendi.



Konyaaltı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü Mehmet Orhan hakkında aldığı kararı Basın İlan Kurumu (BİK) aracılığıyla bazı gazetelerde yayımladı. Kararda şu ifadelere yer verildi:



"Söz konusu para cezası ilgilisine tebliğ edilemediğinden ilanen tebliğ olunur. İlanen tebliğ, ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra yapılmış sayılır. Kararın tebliği itibaren 15 gün içinde yetkili Sulh Ceza Hakimliğine itiraz edebilir. İdari para cezasının; tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içinde peşin ödenmesi halinde 4'te 1 oranında peşin ödeme indirimi uygulanır, 30 gün içinde Konyaaltı Mal Müdürlüğüne ödenmesi, taksitle ödenmesi durumunda müdürlüğümüze başvurulması gerekmektedir. Ödeme yapıldıktan sonra ödenti makbuzunun müdürlüğümüze ibraz edilmesi gerekmektedir. İbraz edilmemesi durumunda ödeme yapılmamış sayılacaktır. Belirlenen süreler içerisinde ödenmeyen cezaların kesinleşmesi halinde takip ve tahsil işlemleri 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun kapsamında yerine getirilecektir."



EMSAL KARAR



Can Dost Sokak Hayvanları'nı Koruma Derneği Başkanı Arife Yanık, adaletin yerini bulduğunu vurgulayarak, "Şahsın hayvanları kullanarak para topladığı adli makamlarca ispatlandı. Paraları kendi şahsi harcamalarında kullandığı 24 sayfalık bilirkişi raporu ile onaylandı. Mahkeme de gereğini yaptı. Türkiye'de hayvan haklarını koruma adına alınmış örnek bir karardır. Ömür boyu artık hayvan bulunduramayacak. Bundan sonra hayvanlara eziyet edenler için bu karar emsal oluşturacak" dedi.



5199 SAYILI HAYVANLARI KORUMA KANUNU'NUN 24. MADDESİ



Hayvanları Koruma Kanunu'nun 24. maddesinde şu ifadelere yer veriliyor:



"Bu Kanunun hayvanları korumaya yönelik hükümlerine aykırı hareket eden ve bu suretle bulundurduğu hayvanların bakımını ciddi şekilde ihmal eden ya da onlara ağrı, acı veya zarar veren kişilerin denetimle yetkili merci tarafından hayvan bulundurması yasaklanır ve hayvanlarına el konulur. Söz konusu hayvan yeniden sahiplendirilir ya da koruma altına alınır."



Bakan Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları da 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (4)



CHP'YE UZAK AJANSI TEPKİSİ



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye Uzay Ajansının kuruluş kararnamesinin iptali için CHP'nin Anayasa Mahkemesine başvurmasına tepki gösterdi. Varank, önce sosyal medya hesabından açıklama yaparak "Türkiye'nin 20 yıllık hayali olan, büyük bir heyecanla çalışmalarını yürüttüğümüz Türkiye Uzay Ajansı'nın kuruluş kararnamesinin iptali için CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. Bilime ve teknolojiye karşı olan CHP'nin bu girişimi çalışmalarımızı durduramayacakö ifadelerini kullandı.



Eskişehir'de iş insanlarıyla bir araya geldiği toplantı da da bu konuya değinen Bakan Varank şunları söyledi:



"Bir saat kadar önce arkadaşlarımız bana bir haber getirdi. Biliyorsunuz Türkiye'nin 20 yıllık hayali, bir Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulması hayali vardı. Biz Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla Türkiye Uzay Ajansımızı kurduk. Çalışmalarımıza büyük bir şevkle başladık. Hatta Türkiye'nin milli uzay programını oluşturmak üzere çok başarılı bir çalıştay gerçekleştirdik. Bugün öğrendik ki CHP Anayasa Mahkemesi'ne başvurarak Türkiye Uzay Ajansı kurulum kararnamesini iptal ettirmek istiyor. Ben tabi bunun takdirini siz değerli misafirlerimize bırakmak istiyorum. Biz bilim diyoruz, teknoloji diyoruz, onlar hala eskileri karıştırmak istiyorlar. Bizim önümüze set çekmek istiyorlar. Ama biz buna müsaade etmeyeceğiz, bildiğimiz yolda emin adımlarla inşallah ilerleyeceğiz."



Bakan Varank: 25 dekarlık seracılık yatırımları da 'yatırım teşviki'nden faydalanacak (5)



'YABANCI YATIRIMCI GİRİŞİ YÜZDE 13 ARTTI'



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bir otelde iş insanlarıyla bir araya geldi. Uygulanan tüm politikalarda üretimi merkeze aldıklarını ifade eden Bakan Varank, geçen yıla oranda yabancı yatırımcı girişinin yüzde 13 arttığına dikkat çekerek, "Ağustos ayında yaşadığımız dış şoktan sonra, hızla toparlanma yoluna girdik. Üretimin öncü göstergelerinde olumlu gelişmeler var. Reel kesimde ve ekonominin genelinde güven artıyor. Yabancı yatırımcıların da güveni artıyor. 2018'de 13 milyar dolarlık doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Yani bir önceki seneye göre yüzde 13'lük bir artış gerçekleşti. Yerli ve milli üretimin payını sanayinin tüm alt sektörlerinde artırmak istiyoruz. Ancak bu sayede tam bağımsız bir ekonomiye kavuşabilir ve kur hareketlerinin ekonomiye etkisini en aza indirebiliriz. Yerlileşme alanında birden çok cephede ilerliyoruz. İlk cephemiz yerlileştirme ürün programı. Sektör ve ürün bazlı teknik çalışmalarımız devam ediyorö dedi.



Destek ve teşvikleri sonuç odaklı bir şekilde tasarlayacaklarını anlatan Bakan Varank, iş insanlarına yerli üretim üsleri oluşturmayı hedeflediklerini anlatarak, "Üretim kabiliyetlerimiz, küresel talep ve rekabet gücümüz gibi bir dizi değişkeni dikkate alıyor ve ürün önceliklendirmesi yapıyoruz. Programla birlikte, destek ve teşviklerimizi uçtan uça ve sonuç odaklı şekilde tasarlayacağız. İkinci cephe, kamuda yerli malı alımının daha güçlü teşvik edilmesi. Son cephe de endüstri bölgeleriyle hayata geçireceğimiz mega yatırımlar boyutu. Örneğin Ceyhan'da cari açık verdiğimiz petrokimya benzeri hammadde ihtiyaçlarımız için yerli üretim üsleri oluşturmayı hedefliyoruz. Tabi şunu akılda tutmamız gerekiyor. Bu bir takım oyunu. Yani, yerli katma değeri artırmak için bizim önceliklerimiz kadar, sizlerin bu işteki iştiyakı da önemli. Üreticisi, tüketicisi ve kamu sektörüyle birlikte ortak amaç doğrultusunda topyekün hareket etmemiz önemli. Ben şuna yürekten inanıyorum. Ülkemize çağ atlatacak olan bu yapısal dönüşümü, inşallah hep birlikte başaracağız" diye konuştu.



İYİ Parti Gölbaşı yönetimi görevden alındı







İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Yasin Biçerler ve yönetim kurulu üyeleri, İYİ Parti Başkanlık Divanı kararıyla görevden alındı. Divan kararında, yönetimin görevde kalmasında ciddi sakıncalar bulunduğu ibaresi yer aldı.



İYİ Parti Gölbaşı İlçe Başkanı Yasin Biçerler ve yönetim kurulu üyeleri, parti başkanlık divanı kararı ile görevden alındı. Görevden alma gerekçesinin yer aldığı karar yazısında, "Adıyaman ili Gölbaşı İlçe Başkanı ve İlçe Yönetim Kurulu üyeleri partimizin ilke ve kararlarına aykırı davranış ve faaliyetler gösterdiği, parti amaç ve politikalarını yeterince özümseyemediği ve mahalli seçimler sürecine girildiği bu dönemde görevde kalmalarında ciddi sakıncalar bulunduğu anlaşıldığından İYİ Parti tüzüğünün 49. maddesinin son fıkrası 16.08.2018 tarih ve 2018/7 sayılı Genel İdare Kurulu toplantısında alınan 3 no'lu karar uyarınca Adıyaman ili Gölbaşı İlçe Başkanı Yasin Biçerler ve ilçe Yönetim Kurulu üyelerinin tamamının görevden el çektirilmesine oy birliğiyle karar verilmiştirö denildi.



Genel Başkan Danışmanı Hikmet Çıra'nın isteği doğrultusunda görevlerine son verildiğini ifade eden Yasin Biçerler, karara tepki göstererek, "Yargısız infaz yapıldı. Türkiye'yi yönetmeye talip İYİ Parti Başkanlık Divanı bizi dinlemeden, yargısız infaz yaparak bizi görevden aldı. Acınacak bir durum, yanlış bir karar. Kınıyoruz" dedi.



