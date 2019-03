Dha Yurt Bülteni -20

Kayseri Havalimanı'nda polis, mesai arkadaşını yaralayıp intihara kalkıştı (2)VALİ GÜNAYDIN: ARALARINDA HUSUMET OLMADIĞI İFADE EDİLDİKayseri Valisi Şehmus Günaydın, 2 polisin yaralanması ile sonuçlanan olayın meydana geldiği Kayseri Havalimanı'nda inceleme yaptı.

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 2 polisin yaralanması ile sonuçlanan olayın meydana geldiği Kayseri Havalimanı'nda inceleme yaptı. Vali Günaydın, Emniyet Müdürü İbrahim Kulular'dan bilgi aldı. Havalimanı çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Vali Günaydın, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını söyledi. Günaydın, şöyle konuştu:



"İki polis memurumuzun kendi aralarındaki tartışması sonucu polis memurlarımızdan birisi diğer polis memurumuzu vuruyor ve daha sonra da intihara teşebbüs ediyor. Rektörümüz ve başhekimimizle beraber hemen acile geçtik. Polis memurumuz Eyüp B. şu an orada. Doktor arkadaşlarımızın yoğun müdahalesi devam ediyor. Acil olarak ameliyata alacaklar. Emniyet müdürümüz de diğer polis arkadaşımızı Şehir Hastanesinde takip ediyor. Onun da durumu ağır ve doktorlarımız ellerinden geleni yapıyorlar. Konu ile ilgili tahkikat devam ediyor."



Vali Günaydın, iki polisin de tecrübeli oluduğunu belirterek, "Aralarında hiçbir husumetin olmadığı ifade edildi. Az önce görüntülere de baktım. Birkaç dakika görüşüyorlar. Ondan sonra da maalesef üzücü olay meydana geliyor. Doktorlarımız yoğun bir mücadele veriyorlar" dedi.



Vali Günaydın, incelemelerin ardından İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ile olay yerinden ayrıldı.



Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ/ KAYSERİ,



Bakan Ersoy: Turist sayısında yüzde 15 artış olacağına inanıyorum (3)



'STRATONİKEİA ANTİK KENTİ, İKİNCİ EFES OLABİLİR'



Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla programı kapsamında Yatağan ilçesindeki dünyanın en büyük mermer kentlerinden biri olarak kabul edilen 3 bin 500 yıllık Stratonikeia Antik Kenti'ni gezdi. Bakan Ersoy, burada Yatağan Kaymakamı Hayrettin Çiçek, Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt, AK Parti Yatağan İlçe Başkanı Ali Tekin, Yatağan Belediye Başkan Adayı AK Partili Mustafa Toksöz tarafından karşılandı. Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt'ten kent ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Ersoy, gezisinin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Stratonikeia'nın Kültür ve Turizm Bakanlığı denetimi ve desteğinde kazı çalışmalarının yıl boyunca süreceği arkeolojik alanlardan biri olduğunu hatırlatan Bakan Ersoy, şöyle dedi:



"3 bin 500 yıllık bir tarihi var ama önemli olan tarihi değil. Tarihin her döneminden izler görme şansı buluyorsunuz burada. Bir yerde M.Ö. 1500'ü görebilirken bir yanda M.S. 1000'i görebiliyorsunuz. O nedenle Stratonikeia çok önemli bir şehir. Desteklediğimiz kazı başkanlıklarını sık sıkı ziyaret edeceğiz. Acil başka ihtiyaçları da var. Biraz daha destek olma kararını verdim. Kamulaştırma ile ilgili fizibilitelerini göndersinler. Kamulaştırma kapsamındaki yerlerin kamulaştırmasını hızlıca yapacağız. Çünkü Stratonikeia çok farkındalık yaratılmamış bir şehir. Baktığınız zaman ikinci bir Efes bölgesi olabilir. Aynı zamanda Yatağan bölgesinin turizm kaderiyle ile ilgili de değişiklik yaratabilir. Çünkü Yatağan, turizmle anılan bir bölge değil. Bir geçiş noktası. Bütün kültürel ziyaretler yapan firmaların güzergahı kapsamına alınması gereken bir nokta. Birkaç yıl içinde yoğun ziyaretçi alacak hale getireceğiz."



'SADECE KAZI DEĞİL TANITIM DESTEĞİ DE VERECEĞİZ'



Stratonikeia'da tarihle bugünün yaşamının iç içe olduğu bir ortam olduğunu vurgulayan Bakan Ersoy, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Köy meydanı çalışmalarını çok beğendim. Orayı da aktif hale getirebilirseniz sadece ziyaret değil, yaşam merkezi haline de gelebilir. Özellikle ziyaretçilerin saatlerce kalabilecekleri, dinlenebilecekleri ve yeme-içmeyi de tarihle iç içe yapabilecekleri ilginç bir ortam. Bugüne kadar gördüğüm yerlerde böyle bir ortamı yakalayamamıştık. Sadece kazı desteği değil, tanıtım desteği de vereceğiz. Ege Bölgesi'nin tarih ve sanatla ayrışmasını istemiyoruz. Sadece deniz, kum ve güneşle anılmasını da istemiyoruz. Tarihle birlikte anılmasını istiyoruz. Stratonikeia elimizdeki en güzel örneklerden biri. O nedenle biz de desteğe devam edeceğiz. Zaten Valiliğimiz bugüne kadar çok büyük destekler yapmış. Bakanlığın da yoğun desteğiyle birkaç yıl içerisinde çok değerli bir turizm noktasını Türkiye'ye kazandırmış olacağız."



'BAŞARILI OLAMAYAN KAZI BAŞKANLARINI DEĞİŞTİRECEĞİZ'



Bakanlığının kazı başkanlıklarına gereken desteği verdiğinin altını çizen Bakan Ersoy, "Kazı başkanlıkları, oluşturdukları bütçeyi bize sunuyor, biz onaylıyoruz ve ilave destek veriyoruz. Bu projemizin ilk yılı, bu sayı artacak. 20 projeyle başladık, her yıl minimum 20 proje ilave etmekteyiz ve 122 yerel kazı başkanlığının ören yerlerinin desteklenmesini planlıyoruz. İkinci bir çalışmamız daha var. Taahhüdünü yerine getiren kazı başkanlıklarına genişletilmiş destek vermek. Bunlar kazı başkanının başarısına bağlı. Ama başarılı olmayan kazı başkanlarını da değiştireceğiz bunu da söyleyeyim. Haybeye destek yok" dedi.



Ersoy, Yatağan'ın ardından helikopterle Marmaris'e hareket etti.



Bakan Selçuk: Bu millet alın terini, emeğini teröristlere bırakmayacak (2)



BAKAN SELÇUK'TAN 'ACIPAYAM' AÇIKLAMASI



Batman'daki temaslarını tamamlayan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, karayoluyla Siirt'e geldi. Vali Ali Fuat Atik'i makamında ziyaret eden Bakan Selçuk, Valilikte düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Selçuk, burada yaptığı açıklamada Denizli'nin Acıpayam ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) verilecek prim belgelerinin süresini 1 Nisan'a ertelediklerini duyurdu. Bakan Selçuk, şöyle konuştu:



"Acıpayam ilçemizde depremin etkilerinin en fazla hissedildiği köyler olan Yeniköy, Uçarı, Karahöyük ve Oğuz köylerinde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kızılay, AFAD'ın görev yaptığı bölgede, Bakanlığımız ASDEP görevlileri de vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Psikososyal destek için ihtiyaçları anında tespit edip en kısa sürede karşılıyoruz. Ziyaretlerim sırasında vatandaşlarımızın özellikle primlerin ödenmesine ilişkin bir de talebi oldu. Depremi yaşayan vatandaşlarımızın, iş yeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilmesi gereken prim belgelerinin verilme süresini erteledik. Depremin olduğu 20 Mart 2019 tarihinden 25 Mart 2019 tarihine kadar, bu tarih dahil, SGK'ya verilmesi gereken iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile 2019 yılı Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini 1 Nisan 2019 tarihine kadar uzattık. Bu vesileyle depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin her daim yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum."



Siirt'e 17 yılda, 9 milyar liralık yatırım yapıldığını kaydeden Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Şehrimizde, kaynaklarını halka hizmet için kullanan bir yerel yönetim anlayışı hakim. Çünkü Siirt, Mezopotamya ve Anadolu uygarlıklarının kesiştiği bir medeniyet şehridir. Bu anlayışla Siirt'e 17 yılda 9 milyar lirayı aşkın kamu yatırımı yaptık. Bu yatırımlar içerisinde eğitim, sağlık, ulaşım, ticaret, sosyal yardımlar, sanayi gibi birçok hizmeti barındırıyor" dedi.



CHP'li Altay: Trump'ın kararının hiçbir hukuki dayanağı yok



CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Trump'ın kararının hiçbir hukuki dayanağı yok. Trump'ın sadece kişisel olarak arzusunu ortaya koyan bir karardır. Golan Tepeleri 1967'de yapılan anlaşma gereğince Filistin'indir" dedi.



Bir dizi ziyaret ve temasta bulunmak üzere Afyonkarahisar'a gelen CHP Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, partisinin il başkanlığını ziyaret etti. CHP Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, CHP İl Başkanı Nevzat Ercan ve partililer tarafından karşılanan Altay, gazetecilere açıklamalarda bulundu. Millet İttifakı'na birçok olumsuz söylemler yöneltildiğini vurgulayan Altay, "Bu seçim süresince 'zillet' dendi, 'hain' dendi, 'adiler' dendi, 'ahlaksız' dendi. Denmeyen kaba ve yaralayıcı söz kalmadı" dedi.



'ANADOLU MUSTAFA KEMAL'İN ÜLKESİDİR'



Yeni Zelanda'da Müslümanlara yönelik saldırıyı hatırlatan Engin Altay, "Yeni Zelanda'da yaşanan menfur olaydan sonra hem partim, hem de aziz vatandaşlarımın iyi dileklerini ve taziyelerini götürmek üzere Yeni Zelanda'ya gittim. Yeni Zelanda'daki hain saldırıyı Türkiye'ye yönelik Haçlı seferlerinin işaret fişeği gibi adlandırarak seçimlerde bunu oya devşirmek için de bir hamle içine girdiler. Haçlı seferi paranoyası ile toplumun karşısına çıktılar. Şunu unuttular; Avrupa da ve Haçlılar da şunu iyi bilir. Anadolu Mustafa Kemal'in ülkesidir. Mustafa Kemal onların Haçlılar dediği o milletlere, o dine mensup insanlara işte bu topraklarda bükemediği bileği öptürdü 100 sene önce. Merak etmesinler bir daha Türkiye'de Haçlı seferi kavgası olmaz" diye konuştu.



'TÜRKİYE'NİN BEKA SORUNU YOK'



Beka tartışmalarına da değinen Engin Altay, şöyle devam etti:



"Beka, beka, beka dediler. Beka şudur, 4 harfli bir kelimedir. Birinci harfi 'batırdığımız' demek, ikinci harfi 'ekonomi' demek, üçüncü harfi 'kurtarma' demek, dördüncü harfi ise 'arayış' demek. Yani 'batırdığımız ekonomiyi kurtarma arayışındayız' diyorlar. Bekanın da Türkiye'deki karşılığı budur. Türkiye'nin bir beka sorunu yok. Türkiye bundan önce daha ağır badireleri ve tehditleri bertaraf etmesini bilmiştir. Türkiye bin yıllık Anadolu kardeşliğini korumuştur. Bundan sonra da Türkiye'yi 3- 5 terör örgütünün yokluk ve varlık sürecine sokması mümkün değildir. Bu millet 82 milyonuyla kardeştir. Kardeş olarak yaşama arzusu ve iradesi içerisindedir. Millete fitne ve fesat sokarak 3- 5 oy alma uğruna Türkiye'ye yönelik bir provokatif söylemi de son derece tehlikeli buluyoruz."



TRUMP'IN GOLAN TEPELERİ KARARI



ABD Başkanı Donald Trump'ın Golan Tepeleri'ni İsrail toprağı olarak tanımasının hukuki açıdan dayanağı olmadığını söyleyen Altay, şöyle dedi:



"Trump'ın kararının hiçbir hukuki dayanağı yok. Trump'ın sadece kişisel olarak arzusunu ortaya koyan bir karardır. Golan Tepeleri 1967'de yapılan anlaşma gereğince Filistin'indir. İsrail'in sadece Golan Tepeleri'nde değil, Filistin'de dindaşlarımıza, Müslüman kardeşlerimize yönelik hem işgali hem ambargosu ve izolasyonu hem basıncı ve baskısı, hain ve alçakça saldırılarıyla katliamları devam etmektedir. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Türkiye'nin İsrail konusundaki politikaları da Filistinli kardeşlerimizle gerçek bir dayanışmayı yansıtmaktan da uzaktır. Bunun da altını çizmek lazım. Türkiye, İsrail konusunda güçbirliği içerisinde tek ses olmamız lazım. Hem de daha yüksek refleks göstermemiz lazım. Biz Filistinli kardeşlerimize yönelik bu tür saldırı ve hamleler karşısında Türkiye'nin ve orta yerindeki hükümetin olumlu kararlarını da her zaman destekleriz."



Su borusu patladı, yol göle döndü



Şanlıurfa'da, caddeden geçen şebeke suyu borusu patladı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaşan basınçlı su nedeni ile yollar göle döndü. Boru ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla onarıldı.



Bugün öğleden sonra Haliliye ilçesine bağlı Mehmetçik Mahallesi yakınlarında Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne ait su borusu patladı. Borudan çıkan basınçlı su yaklaşık 10 metre yüksekliğe ulaştı, yol göle döndü. Borudan çıkan suyun şiddeti çevredekiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Belediye ekiplerinin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla boru onarıldı.



Çim biçerken 10 metreden düşen belediye işçisi yaşamını yitirdi



Gaziantep'te parkta çim biçtiği sırada dengesini kaybeden belediye işçisi Murat Budak (46), yaklaşık 10 metre yüksekten beton zemine düşerek yaşamını yitirdi.



Olay akşam saatlerinde Alleben Tabiat Parkı'nda meydana geldi. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü'nde görevli Mehmet Budak, iddiaya göre parkta çim biçtiği sırada dengesini kaybederek yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düştü. İş arkadaşlarının haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Budak'ın yaşamını yitirdiğini belirlendi. Budak'ın cansız bedeni jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Burada otopsi işlemleri tamamlanan Budak'ın cenazesi toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.



Jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.



