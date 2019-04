Dha Yurt Bülteni-20

ŞIRNAK'TA ŞEHİTLER İÇİN MEVLİT OKUTULDUTÜRK Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Şırnak'ta şehitler için mevlit okutulup, aşure dağıtıldı.

TÜRK Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında, Şırnak'ta şehitler için mevlit okutulup, aşure dağıtıldı.



İl Emniyet Müdürlüğü'nce Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü kuruluş yıl dönümü nedeniyle kent merkezindeki Geylani Camii'nde şehitler için mevlit programı düzenlendi. Kuran-ı Kerim'in okunduğu, ilahiler seslendirildiği programa Vali Mehmet Aktaş, AK Parti'li Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, polisler ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Mevlit programının ardından açıklamada bulunan Vali Mehmet Aktaş, şehit olan güvenlik güçlerinin sayesinde Şırnak'ın huzurlu bir şehir olduğunu söyledi. Vali Aktaş, "Bölgemizde huzurun, güvenliğin, asayişin temini hem polisimiz, hem askerimiz, jandarmamız, güvenlik korucularımız zaman içerisinde çok büyük bedeller ödediler. Kanlarını döktüler. Canlarını verdiler. Ama Allah'a şükür, Şırnak, ülkemizin en güvenli, en huzurlu illerinden birisi haline geldi. Bu noktaya gelmemizde emeğini ortaya koyan, canını ortaya koyan bütün polis şehitlerimize ve bunun yanındaki diğer güvenlik şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz" dedi.



BOLU BELEDİYE BAŞKANI ÖZCAN'DAN 'YABANCILARA YARDIM YAPILMASIN' TALİMATI







BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, ilk resmi yazısında, Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne, 'İlimizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardım yapılmaması' ifadeleriyle talimat verdi.



Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, aday gösterildiği CHP'den Bolu Belediye Başkanlığı'na seçilip, mazbatasını alarak, göreve başlayan Tanju Özcan, kampanya dönemindeki vaatlerinden olan 'Bolu Belediyesi'nden yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmaması' talimatını verdi. İlk resmi yazısını Bolu Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'ne gönderen Başkan Özcan, talimatında şunları kaydetti:



'Ülkemizde yaşamakta olan yabancı uyruklu kişilere Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı (WFP), Türk Kızılay'ı ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 'Sosyal Uyum Yardımı' adı altında yardım yapılmaktadır. Bu nedenle, ilimizde yaşamakta olan herhangi bir yabancı uyruklu kişiye Belediyemiz Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nden ayni ve nakdi yapılmaması hususunda, gereğini rica ederim.'



'KATLANILMAZ BOYUTA GELDİ'



Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, kentte yaşayan yabancı uyruklulara ayni ve nakdi yardım yapılmamasına ilişkin verdiği talimatla ilgili açıklama yaptı. Göçmen statüsündeki yabancı uyruklulara yardım yapılmaması talimatı verdiğini belirten Başkan Özcan, "Bunu ilk aday olduğum günden itibaren söyledim, daha önce TBMM'de de söylemiştim. Sayın Cumhurbaşkanı 2 hafta önce açıkladı. Suriyeliler için harcadığımız para 37 milyar doları geçti. Sadece 1,7 milyar avro Avrupa Birliği'nden geldi, başka da bir para gelmedi. Yani 200 milyar TL'nin üzerinde paramız, misafir geldiğini söyleyen Suriyelilere gitti. Detaylı araştırdım. Suriyeliler hem Sosyal Yardımlaşma'dan yardım alıyorlar hem Sosyal Hizmetler'den hem Kızılay'dan hem de belediyelerden alıyorlar. O yüzden ben seçmene şunu söyledim. 'Bu artık dayanılmaz bir boyuta geldi. 7 yıldır bakıyoruz. Çocuklarımızın iaşesini veriyoruz. Ben diğer yardım kurumlarına karışamam böyle bir yetkim yok; ama Bolu Belediyesi bütçesinden bir tek Suriyeliye tek kuruş yardım yapmayacağım'. Bunun gereği olarak da bu yazıyı yazdım. Bu çağrı daha önce ülke genelinde yankı bulmuştu. Ülkemizde herkes artık bu durumdan rahatsız. Katlanılmaz bir boyuta geldi" diye konuştu.



'BU MİSAFİRLİK FAZLA UZADI'



Seçim sürecinde, Suriyelilere ve göçmen statüsündekilere iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğini vadettiğini de hatırlatan Başkan Özcan, "İki şey söylemiştim. 'Belediye bütçesinden hiçbir Suriyeliye yardım yapmayacağım' demiştim. 'Suriyelilere, göçmen statüsündeki yabancı uyruklu kişilere Bolu Belediyesi'nden iş yeri açma ruhsatı vermeyeceğim' demiştim. Yani 'Ben reddedeceğim. Gitsin alabiliyorsa mahkeme kararıyla alsın' dedim; çünkü Bolu'ya ve Türkiye'ye yerleşsinler istemiyorum. Yazık değil mi? Benim esnafım iş yeri açmak için 10 yere kayıt yaptıracak, her yere para ödeyecek, Vergi Dairesi üzerine binecek, Esnaf Odaları üzerine binecek, belediyeler üzerine binecek; bunlara hesap soran dahi olmayacak. Her yerde söylüyorum. Bu misafirlik fazla uzadı" dedi.



AŞIRI YAĞIŞLA DERE YATAĞINDA YÜKSELEN SUDA KALDILAR



DİYARBAKIR'da ot toplayan 3 kadın ile 1 çoban, aşırı yağışla birlikte dere yatağında yükselen suda mahsur kaldı. Dere yatağındaki ağaçlara tutunan 4 kişi, AFAD ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.



Olay, öğleden sonra merkez Bağlar ilçesinin Körtepe mahallesinde meydana geldi. Ot toplamak için dere yatağına inen 3 kadın ile 1 çoban, aşırı yağışla birlikte yükselen suda mahsur kaldı. Dere yatağındaki ağaçlara çıkan 4 kişi, çevredekilerden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve güvenlik görevlisi ile AFAD ekipleri sevk edildi. Ağaç dallarına tutunan 4 kişi, ekiplerin 1,5 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Ambulansla alınarak kontrolden geçirilen 4 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.



ANNEDEN İKİNCİ HAYAT







İZMİR'de geçen yıl kasım ayında lösemi hastalığının nadir görülen türlerinden olan Juvenil Myelomonositik Lösemi (JMML) teşhisi konulan 4 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı için aranan uygun ilik bulunamadı. Öykü'nün annesi Eylem Şen Yazıcı, kızına ikinci kez hayat verecek. Uygun donör bulunamadığı için yarı uyumlu olan anne Eylem Şen Yazıcı'dan nakil yapılacak. Yazıcı Ailesi, hastalığın tekrar etmesi ihtimaline karşı, Öykü için yüzde 100 uyumlu donör arayışını sürdürüyor.



İzmir'de yaşayan Eylem Şen Yazıcı ile Çağdaş Yazıcı'nın kızı Öykü Arin Yazıcı'ya geçen yılın kasım ayında löseminin nadir görülen türlerinden biri olan JMML tanısı konuldu. Tanı konulduktan sonra Yazıcı Ailesi, Öykü Arin'e uygun ilik bulunması için hem yurt içinde hem de yurt dışında kampanya başlattı. Birçok ünlü ismin de destek verdiği kampanya sayesinde, binlerce kişi kök hücre bağışında bulundu. Ancak Öykü için uygun donör bulunamadı. Antalya'daki özel hastanede tedavi gören Öykü Arin'e, annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu nakil yapılmasına karar verildi. Tedavi nedeniyle Öykü Arin'in saçları kısacık kesildi. Eylem ve Çağdaş çifti de saçlarını kestirdi. Anneden yarı uyumlu nakil, 10 Nisan Çarşamba günü yapılacak. Öykü Arin nakil olduktan sonra, naklin başarılı olup olmadığı gözlenecek. Yarı uyumlu nakil başarısız olduğu ya da JMML tekrar ettiği takdirde Öykü Arin'in yeniden nakil olması gerekecek. Bu nedenle Öykü için başlatılan 'Öykü Arin'e Umut Ol, donör ol' kampanyası devam ediyor.



EŞİNİN ÖLÜMÜNÜ SELADAN DUYDU, KALP KRİZİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ



ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Ali Karadağ'ın (74) ölüm haberini köyde okunan seladan anlayan 55 yıllık eşi Hacıkadın Karadağ (73) da kalp krizi sonucu öldü. Karadağ çifti yan yana toprağa verildi.



Alaplı'ya bağlı Kocaali köyünde yaşayan Ali Karadağ, sabah saatlerinde tedavi gördüğü özel hastanede çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köyde cenaze namazı için hazırlıklara başladı. Köy camisinde okunan selanın ardından eşinin öldüğünü anlayan Hacıkadın Karadağ da evde fenalaştı. Yakınları tarafından Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Hacıkadın Karadağ, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Çiftin 2 çocuğu ve yakınları aldıkları iki acı haberle yıkıldı.



55 yıllık evli Hacıkadın ve Ali Karadağ çifti Kocaali Köyü Camisi'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası köy mezarlığında yan yana toprağa verildi.



'BİRBİRLERİNİ ÇOK SEVERLERDİ'



Kocaali Köyü Muhtarı Önder Karadağ, amcasının ölüm haberi üzerine köy camisinden sela verdiklerini, yengesi Hacıkadın Karadağ'ın selayı duyduğunu belirterek, "Köy camisinden sela okunduktan sonra imam, amcamın ismini okudu duyuru için. Yengem evde selayı duymuş. O da yüksek tansiyon hastasıydı. Evde fenalaştı. Hastaneye kaldırdık ama kurtaramadık. Birbirlerini çok severlerdi" dedi.



SURİYE UYRUKLU GENÇ KIZ İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU



VAN'da Suriye uyruklu genç kız, Akköprü Mahallesi'ndeki Toprak Kale kayalıklarına çıkarak intihar girişiminde bulundu. Genç kızı, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri inka ederek aşağı inmesini sağladı. Kayalıklardan inen genç kız bir süre sinir krizleri geçirdi.



Olay, bugün 16.00 sıralarında Merkez Tuşba İlçesinde bulunan ve 2 Nisan'da "Mavi Balina" oyunudan etkilenen Sevda E.'nin de çıkıp intihar ettiği Akköprü Mahallesi'ndeki Toprakkale'deki kayalıklarda meydana geldi. Mavi Balina oyunundan etekilenen Sevda E.yaşamına son verirken, yanında bulunan 3 arkadaşı ise kısa sürede helikopterle olay yerine intikal eden polis tarafından kurtarılmıştı.



'AYNI YERDE İKİNCİ İNTİHAR GİRİŞİMİ'



Aynı yerde bu kez de Suriye uyruklu olan ve ismi açıklanmayan 17 yaşındaki genç kız, intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, AFAD ve 112 sağlık ekipleri sevk edildi. Havadan da polis helikopteri görev yaptı. Kayalıklarda durararak intihar edeceğini belirten Suriye uyruklu genç kız, yakınlarına kadar giden polis, AFAD ve itfaiye ekiplerinin ikna çabaları sonucu, aşağı inmesi sağlandı. Yapılan ikna çabaları ise yaklaşık 1 saat sürdü. Kayalıklardan inen genç kız bir süre sinir krizleri geçirdi. Genç kız bindirildiği ambulanstan da kaçmak istedi. Yapılan ikna çabaları sonucu genç kız tedavi edilmek üzere Van Bölge Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, Suriye uyruklu kızın intihar girişimi ile ilgili soruşturma başlatıldı.



BAĞLI BULUNDUĞU LİMANDA BATAN TEKNE, VİNÇ YARDIMIYLA SUDAN ÇIKARTILDI



MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, limanda bağlı bulunan 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne su alarak battı. Tekneyi kurtarmak için başlatılan çalışmaları çevredeki turistler de meraklı gözlerle izledi.



Bodrum Limanı'nda bağlı bulunan yaklaşık 6 metre uzunluğundaki 'Hayat' isimli ahşap tekne, bu sabah henüz belirlenemeyen bir nedenle su alarak battı. Batan teknenin sudan çıkartılması için hummalı bir çalışma başlatıldı. Bir dalgıç tarafından suyun içindeki tekne önce halatlarla bağlandı. Ardından da bir vinç yardımıyla tekne sudan çıkartılıp, gerekli bakım ve onarımlarının yapılması için İçmeler Mevkisi'ndeki tersaneler bölgesine götürüldü. Teknenin kurtarılma anlarını çevredeki diğer tekne sahipleri ile turistler de meraklı gözlerle izledi.



