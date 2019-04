Dha Yurt Bülteni -20

Edirne'de Tarım Açık Cezaevi'nde hükümlü bulunan ve Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi psikiyatri bölümüne ilaç yazdırmak için giden H.D., talebi geri çevrilince aynı bölümde tıbbi sekreter olarak çalışan N.P.'yi önce iple boğmaya çalıştı, sonrasında darbetti. Edirne'deki sağlık çalışanları, basın açıklaması yaparak saldırıya tepki gösterdi.



Edirne Tarım Açık Cezaevi'nde hükümlü bulunan H.D., rahatsızlığı nedeniyle Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi psikiyatri bölümüne götürüldü. Hükümlü H.D., doktora rahatsızlığını anlatıp, kırmızı reçeteli ilaç kullandığını ve o ilacın yazılmasını talep etti. Doktor da bunun üzerine H.D.'den idrar örneği alarak, istediği ilacı kullanmadığını tespit ederek, reçeteye yazmadı. Hastaneden ayrılan hükümlü H.D., cezaevine geri götürüldü. Öğleden sonra cezaevinden firar eden H.D., yeniden gittiği hastanede kendisine istediği ilacı yazmayan doktorun odasına girdi. Burada doktorun olmadığını öğrenen H.D., elinde getirdiği iple masada oturan tıbbi sekreter N.P.'nin boğazına dolayarak boğmaya kalkıştı ve darp etti. Bir süre yaşanan boğuşma sırasında H.D.'nin elinden kurtulmayı başaran N.P. odadan dışarı çıkıp bağırarak yardım istedi. Hastanenin güvenlik görevlileri bağırma sesi üzerine gittikleri odada H.D.'yi etkisiz hale getirip, ihbar üzerine gelen polis ekibine teslim etti. Polis işlemlerin ardından hükümlü H.D.'yi Edirne Kapalı Cezaevi'ne teslim etti.



'YAPTIRIM GÜCÜ YÜKSEK DEĞİŞİKLİK İSTİYORUZ'



Olayın ardından Edirne'deki sağlık çalışanları bugün psikiyatri bölümünün önünde toplanarak, sağlık çalışanına yapılan saldırıyı basın açıklamasıyla kınayıp, tepki gösterdi. SES Edirne Şubesi Başkanı ve Psikiyatri Bölümü AMATEM hemşiresi Meral Toy, sağlık çalışanı N.P.'nin canına kast eden şahsı ve saldırıyı kınadıklarını söyledi. Toy, şöyle konuştu:



"Biz sağlık çalışanları bu koşullar altında görevimizi yerine getiremiyoruz. Sağlıkta şiddet, sağlık hizmetinin verildiği tüm alanlarda, kamu ve özel hastanelerde, eczanelerde, acil servislerde, yoğun bakımlarda önemli bir sorun olmaya devam ediyor. Yetkililerden bir an önce sağlıkta şiddeti önleyici, yaptırım gücü yüksek yasal değişiklik istiyoruz."



Basın açıklamasının ardından sağlık çalışanları dağıldı. Bu arada hükümlü H.D.'nin iple boğmaya çalıştığı N.P., şikayetçi oldu.



Haber-Kamera: Ali Can ZERAY- Olgay GÜLER/EDİRNE, -



Otomobilin çarptığı liseli yaralıya ıslanmasın diye şemsiye tuttular



Balıkesir'in Edremit ilçesinde öğrenci servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rahime Efe'ye (18), otomobil çarptı. Yağmur altında yerde yatarak ambulans bekleyen Efe'ye, ıslanmasın diye çevredekiler şemsiye tuttu.



Kaza, saat 17.00 sıralarında Edremit'in Yılmaz Akpınar Bulvarı üzerinde meydana geldi. Okul servisinden inen ve yolun karşısına geçmeye çalışan lise öğrencisi Rahime Efe'ye, Yicel Y. yönetimindeki 10 RP 957 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle düşen Efe'nin çevredekiler ve okul arkadaşları yanına giderken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. Kaza sırasında yağmur yağması nedeniyle çevredekiler Efe'nin ıslanmaması için sağlık ekipleri gelene kadar şemsiye tuttu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Efe ilk müdahalesinin ardından Edremit Devet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Rahime Efe'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayın ardından sürücü Yücel Y. ise gözaltına alındı. Polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.



Öğrencinin yerde yatması



Vatandaşların başında durması



Yerde yatan yaralı öğrenciye vatandaşların şemsiye tutması



Kazaya karışan otomobil



Ambulansın olay yerine gelmesi



Yaralının ambulansa konması



Süresi: Süresi 2 Dakika 49 Saniye, Boyutu: 210 MB.



Haber-Kamera: Abdulkadir AYDINIŞIK/EDREMİT (Balıkesir),



Uçuruma düşerek ölen Ece, son yolculuğuna uğurlandı



Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, doğa yürüyüşü için gittiği dağlık alanda arkadaşıyla görüntülü konuşma yaparken yaklaşık 80 metreden uçuruma düşerek yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ece Türkoğlu, toprağa verildi.



Atatürk Ortaokulu 8'nci sınıf öğrencisi Ece Türkoğlu, dün (pazartesi) yanındaki 3 arkadaşıyla birlikte, Pamukkale'nin Bağbaşı Mahallesi'ndeki Seyir Tepesi'nin bulunduğu dağlık alana gitti. İddiaya göre, bir arkadaşıyla telefonda görüntülü konuştuğu sırada dengesini kaybedip, yaklaşık 80 metre yükseklikteki uçuruma düşerek öldü. Ece Türkoğlu'nun cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Buradaki işlemleri sonrası Türkoğlu'nun cenazesi, yakınlarına teslim edildi.



Türkoğlu için bugün ikindide, Asri Mezarlık Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Türkoğlu'nun ailesi, yakınları ve okul arkadaşları katıldı. Türkoğlu'nun yakın arkadaşları, cenaze töreninde gözyaşlarına hakim olamadı. Törende, anne Ayşe ve baba Muammer Türkoğlu da kızının tabutu başında gözyaşı döktü. Ege Türkoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Kayhan Mezarlığı'nda toprağa verildi.



Tabutun taşınmasından



Anne Ayşe Türkoğlu'nun gözyaşı dökmesi



Cenaze namazının kılınması



Tabutun mezarlığa götürülmesi



Haber-Kamera: Deniz TOKAT/ DENİZLİ,



Kazada ölen Meral Bacınoğlu toprağa verildi



Muğla'nın Bodrum ilçesinde beton mikseriyle yolun sağına park eden otomobil arasında kalarak yaşamını yitiren Meral Bacınoğlu (40), toprağa verildi.



Kaza, dün (pazartesi) saat 17.30 sıralarında Yokuşbaşı Mahallesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Meral Bacınoğlu, cadde üzerinde bulunan markette alışveriş yaptıktan sonra 48 VU 317 plakalı motosikletiyle hareket etti. Bacınoğlu otoparktan çıktığı sırada, arkasından gelen G.Ç. yönetimindeki 48 U 2805 plakalı plakalı beton mikseri ile cadde üzerinde park halindeki otomobilin arasında kaldı. Önce beton mikserine daha sonra park yapan araca çarpan Bacınoğlu, dengesini kaybetti. Bacınoğlu, beton mikserinin altında kalarak öldü. Beton mikserinin şoförü G.Ç. gözaltına alındı.



Meral Bacınoğlu için Ortakent Kerem Aydınlar Camii'nde ikindide cenaze töreni yapıldı. Merhum emekli Başkomiser Hüseyin Avni Bacınoğlu'nun kızı Meral Bacınoğlu'nun cenaze törenine ailesi, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Cüneyt Yörükoğlu, AK Parti Bodrum İlçe Başkanı Ömer Özmen, yakınları ve polisler katıldı. İkindide kılınan namaz sonrası Bacınoğlu, Ortakent Mezarlığı'nda toprağa verildi.



GEÇEN YIL KAZADA YARALANMIŞ



Geçen aralık ayında motosikletiyle Severcan Caddesinde ilerlerken, devrilen telefon direğinin kablosuna boynu takılarak kaza yapan Bacınoğlu'nun, uzun süre tedavi gördüğü öğrenildi. Bu kaza sonrası bazı yakınlarına bir süre motosiklet kullanmayacağını söylediği öğrenilen Bacınoğlu'nun, Bodrum'da bazı sivil toplum kuruluşlarının yardım projelerinde yer aldığı, hiç evlenmediği ve uzun süredir iş aradığı öğrenildi.



Cenaze namazından görüntü



Cenazenin taşınmasından görüntü



Haber- Kamera: Mehmet Can MERAL/ BODRUM (Muğla),



Şanlıurfa'da dolu etkili oldu; kaya parçaları yola düştü, ekili alanlar zarar gördü



Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, şiddetli yağmurun ardından etkili olan dolu yağışı nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları yola düştü, ulaşım aksadı. Dolu nedeniyle ekili tarlalarla birçok iş yeri zarar gördü.



Kent merkezi ve ilçelerdeki sağanak yağışın ardından Birecik'te dolu etkili oldu. Yaklaşık 5 dakika süren dolu yağışı nedeniyle birçok iş yerinde hasar oluştu. Yağış nedeniyle caddeler sular altında kalırken, Fırat Nehri kenarındaki dağdan kopan kayalar yola düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı yolda ulaşım güçlükle sağlandı. Birecik Belediyesi ekipleri iş makineleriyle kaya parçalarını yoldan kaldırdı. Yağış nedeniyle ilçeye bağlı bazı kırsal mahalledeki ekili alanlar da zarar gördü.



Yağışlar nedeniyle dağdan kopan kaya parçaları



Yola savrulan kaya parçaları yüzünden güçlükle ilerleyen araçlar



Göle dönen yollar



İşyerlerini temizlemeye çalışanlar



Genel ve detay görüntüler



Haber: Ali LEYLAK-Kamera: -ŞANLIURFA - DHA)

Kaynak: DHA

