DHA YURT BÜLTENİ - 20

1 kişin öldüğü kazada, cipin TIR'a çarpma anı kamerada

BOLU'da, cipin TIR'a arkadan çarpması sonucu 1 kişi ölmüş, 1 kişi de yaralanmıştı. Kaza anıçevredeki bir güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün akşam saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı Elmalık mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Ahmet Süleymanoğlu idaresindeki 34 MH 773 plakalı cip, Mutlu Beyazıt yönetimindeki CB 5312 KM plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, hurdaya dönen cipte bulunan ismi öğrenilemeyen bir kişi olay yerinde yaşamını yitirirken, cipin sürücüsü de ağır yaralandı.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, cipin TIR'a arkadan çarptığı görülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Cipin TIR'a çarpması (Güvenlik kamerası)

Kaza sonrası yaşananlardan detay

Haber: Alper KORKMAZ/ İSTANBUL

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Bilecik'te feci kaza: 1 ölü

BİLECİK'te otomobil sürücüsü Feyzi Bağlan (70), önünde giden TIR'ı sollamak istediği sırada karşı yönden gelen başka bir TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobiline sıkışan sürücü Bağlan hayatını kaybetti.

Kaza, Bilecik-Osmaneli karayolu Gülümbe rampası mevkiinde meydana geldi. Osmaneli ilçesine giden Feyzi Bağlan kullandığı 11 EN 325 plakalı otomobille, önünde giden 08 K 0693 plakalı TIR aracını solladı. Bağlan, bu sırada karşı yönden gelen Üzeyir Atasoy idaresindeki 66 LG 935 plakalı TIR'ın dorsesine çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilinde sıkışan Feyzi Bağlan hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine Jandarma, Polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışarak hayatını kaybeden Bağlan'ın cesedi ise AFAD ekiplerince çıkarılarak hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili olarak TIR sürücüleri ifadeleri için Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Soruşturma sürüyor.

Görüntü Dökümü:

-Kaza yeri ve ekipler

-Hurdaya dönen otomobil

-Karayolu ve araçlar

-AFAD ekibi

-Kaza kırım çalışması

-Genel görüntüler

Haber-Kamera: Cafer ELMAS/BİLECİK,-

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Öğrenci servisi, trafik ışığı ve tabelaya çarpıp refüje çıktı: 7 yaralı

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan öğrenci servisi, trafik ışığı ve tabelaya çarparak refüje çıktı. Ağaca çarparak durabilen minibüsteki 7 öğrenci yaralandı. O anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı

Kaza, akşam saatlerinde Yokuşbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Milas ilçesindeki özel okuldan aldığı ortaokul ve lise öğrencilerini Bodrum'a getiren Orhan Kaçar yönetimindeki öğrenci servis minibüsü, Kızılağaç Kavşağı'nda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu trafik ışığı ve tabelaya çarparak refüje girdi. İçinde 14'ü öğrenci 16 kişinin olduğu minibüs, refüjdeki ağaca çarparak durabildi. Ağaç, çarpmanın şiddetiyle devrilirken, kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralandığını belirledikleri 7 öğrenciden 5'ine ayakta müdahale ederken, 2 ortaokul öğrencisi ise Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü

Haber: Mehmet Can MERAL - Kamera: BODRUM (Muğla),

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Çorum'da dolu ve şiddetli yağmur (ek)

ÇORUM'DA 10 EVİ SU BASTI

Çorum'da etkili olan şiddetli sağanak yağmur ve dolu nedeniyle bodrum ve giriş katlarında bulunan ev ve işyerlerini su bastı. Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Alper Zahir, yoğun yağmur ve dolu yağışının itfaiye ekiplerinin şu ana kadar su basan 10 ev tespiti yaptıklarını belirterek "Ayrıca, ızgaralar yaprak ve dolu yüzünden önü tıkandığı için çok sayıda yolda su birikintileri oluştu. Ekiplerimiz ızgara önlerinde temizlik çalışmalarını sürdürüyor" dedi. Öte yandan dolu bazı tarım arazilerinde de zarar meydana geldiği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

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-Suyla kaplı yollardan detay

-Vatandaşlardan detaylar

Haber-Kamera: Yusuf ÇINAR/ÇORUM,

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Soma'ya gelen Bakan Dönmez, kömür işçileriyle iftar yaptı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Manisa'nın Soma ilçesinde, maden işçileriyle iftar yaptı. Bakan Dönmez, TUBİTAK'ın 2009 yılında hayata geçirdiği Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi projesinin pilot tesislerinde incelemelerde bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Soma ilçesinde maden işçileriyle iftar yapıp, bir dizi ziyaretlerde bulundu. Bakan Dönmez, ilk ziyaretini Soma Maden Şehitliği'ne yaptı. Mezarlık önünde protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Dönmez, tek tek ziyaret ettiği mezarlara karanfil bırakıp, dua etti. Dönmez'e, Manisa Valisi Ahmet Deniz, AK Parti Manisa Milletvekili Mehmet Ali Özkan, Manisa İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Erhan Can, Manisa İl Emniyet Müdürü Fevzi Bilgiç, Soma Belediye Başkanı Ali Tulup, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri eşlik etti. Soma Maden Şehitliği ziyaretinin ardından Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) Ege Linyitleri İşletmesi (ELİ) tesislerine geçen Dönmez, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi projesinin pilot tesislerinde incelemelerde bulundu.

"KÖMÜRDEN AKARYAKIT ÜRETİYORUZ"

İnceleme sonrasında basın açıklaması yapan Fatih Dönmez, Biyokütle ve Kömür Karışımlarından Sıvı Yakıt Üretimi projesinin tesislerinin, TUBİTAK'ın 2009 yılında hayata geçirdiği AR-GE bir projesinin sonucu olduğunu ve pilot tesisin artık üretime geçtiğini belirterek, "Buradaki tesisimizde kömürle sıvı akaryakıt elde ediyoruz. Bu dünyanın muhtelif yerlerinde geçmişte denense de, biz Türkiye bunu ilk defa Türk mühendislerimizin araştırmaları sonucu yapıyoruz. Şimdi, hem teknik hem de ekonomik olarak sonuçları değerlendiriyoruz. Türkiye kömür bakımından oldukça zengin bir ülkedir. Biz kömürden bugüne kadar sadece ya ısısından yararlanmak suretiyle istifade ettik ya da yaktık bir termik santralde elektrik ürettik. Ama bundan sonra birincil enerji kaynağını başka bir türe çevirmiş oluyoruz. İşin ekonomisi de son derece önemli. Bu tesislerden akaryakıt üretmek diğer tesislere göre zaman zaman daha yüksek maliyetli olabiliyor. Bugünkü ham petrolün fiyatını baz alırsak bu tesisle daha ekonomik akaryakıt üretilebileceğini ortaya koymuş olduk. Bu konuda çalışmalarımız devam etmektedir" dedi.

Bakan Dönmez açıklamalarının ardından Soma Işıklar Kömür Ocağı'na geçerek madencilerle iftar yaptı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Bakan Dönmez'in karşılanmasından görüntü

Bakan Dönmez'in şehitlik ziyaretinden görüntü

Bakan Dönmez'in tesis ziyaretinden görüntü

Genel ve detay görüntü

Haber: Cemil SEVAL-Şevket YILMAZ - Kamera: Serkan ÖZDEMİR/ SOMA (Manisa),

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Limak Enerji çalışanları Bursa'da iftarda buluştu



LİMAK Enerji Grubu, Bursa'daki tüm çalışanlarına iftar yemeği verdi. Bin 500'ün üzerinde kişinin oruçlarını birlikte açtığı iftar yemeğine Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir'in yanı sıra şirketin tüm üst düzey yöneticileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Limak Enerji Grubu, Ramazan Ayının getirdiği birlik ve beraberliğin önemini vurgulamak amacıyla her yıl hizmet bölgesindeki çalışanlarıyla iftar sofrasında bir araya geliyor. Limak Enerji Grubu şirketlerinden Uludağ Elektrik Dağıtım (UEDAŞ) ve Limak Enerji Uludağ Elektrik'in Bursa, Balıkesir, Çanakkale ve Yalova'da gerçekleştirdiği iftar etkinliklerine kurum çalışanları ve aileleri katılıyor. Limak Enerji'nin bu yıl hizmet bölgesinde düzenlediği iftar programının üçüncüsü, 23 Mayıs Perşembe günü Bursa Merinos Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. İftara, Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir, Limak Enerji CEO'su Birol Ergüven, Limak Enerji Dağıtım Grubu Başkanı İsmail Ergüneş, Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ Genel Müdürü İbrahim Gümüşlü ve Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac'ın yanı sıra Limak Enerji çalışanları ve aileleri ile birlikte toplam bin 500'ün üzerinde kişi katıldı. Tasavvuf müziği dinletisi ile başlayan programda ezanın okunmasıyla birlikte dua edilerek oruçlar açıldı.

ÖZDEMİR: "AMACIMIZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİ EN ÜST SEVİYEYE ÇEKMEK"

İftar yemeğinde çalışanlara seslenen Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir Ramazan ayının önemine değinerek, "Ramazan ayı, birlik ve beraberlik içinde iftar yapınca daha da anlam kazanıyor. Sizleri ailece burada görmek çok güzel. Kurumumuza sunduğunuz emekler çok değerli. Özverili çalışmalarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Omuz omuza çalışmaya devam edeceğimiz nice yıllar diliyorum. Zor bir işte görev alıyoruz. Müşterilerimize tek tek ulaşıyoruz, elektrik götürüyoruz, temel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Bunu yaparken de en önemli unsurlardan biri müşteri memnuniyetidir. Bütün amacımız, müşterilerimize hizmet sunarken memnuniyeti en üst seviyeye taşımak. Bunu da Limak Enerji ailesinin dağıtım ve perakende sektöründe çalışan 3 bini çalışanımız olan sizlerle birlikte başarıyoruz. Hizmetlerimize bölgemizde ve Türkiye'de daha başarılı olmak için devam edeceğiz. Bu geceye katıldığınız için her birinize teşekkür eder, yaklaşan ramazan bayramınızı kutlarım" dedi.

İftar yemeğinde semazen gösterisi sergilenirken, çocukların eğlenmesi için de Ramazan gelenekleri unutulmadı. Orta oyununun önemli temsilcilerinden Bursa'ya özgü Hacivat-Karagöz gösterisi sahnelenirken, palyaço ve Nasrettin Hoca çocukların keyifli anlar yaşamasına vesile oldu.

Limak Enerji Grubu hizmet bölgelerindeki iftar etkinliklerini 27 Mayıs'ta Çanakkale'de noktalayacak.

Görüntü Dökümü

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-İftar yemeğinden detaylar

-Organizasyondan detaylar

-Katılımcılardan detaylar

-Limak Enerji Yönetim Kurulu Başkanı Batuhan Özdemir'in konuşması

Süre: 02.30 Boyut: 281 MB

Haber-Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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