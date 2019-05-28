DHA YURT BÜLTENİ - 20

KÖY MEYDANINDA SİLAHLI KAVGA: 3 ÖLÜ 7 YARALI

NİĞDE'nin Bor ilçesindeki köy meydanında iki grup arasında çıkan silahlı kavgada Fehim Kıran, Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç hayatını kaybetti, 1'ağır 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 16 kişi gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Bayat köyünde meydana geldi. Köy meydanında iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle iki grup birbirlerine tabancalarla ateş etti. Tabancalardan çıkan kurşunların isabet ettiği 10 kişi yaralanarak kanlar içinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Fehim Kıran'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı 9 kişi ise ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumları ağır olan Ramazan Kılıç ve Mehmet Kılıç, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamazken, diğer 7 yaralının ise tedavilerinin devam ettiği belirtildi. Jandarma olayla ilgili 16 kişiyi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Ambulastan görüntü

Yaralılar hastaneye getirilmesi

Olay yerinden görüntü

Olay yerindeki ekiplerden görüntü

Üzeri örtülü cesetten görüntü

Köylülerden görüntü

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ali KADI/ NİĞDE,

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HASTANEDE BIÇAKLI KAVGA: 1'İ POLİS 3 YARALI

ÇORUM'da hastanede çıkan bıçaklı kavgada 1'i polis, 3 kişi yaralandı. Olay sonrası 2 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde meydana geldi. Heyet raporu almak için hastaneye gelen Salih P., evrak imzalatmak için ilgili doktorun bulunduğu polikliniğe gitti. Yoğun bakım servisinde olduğu kendisine söylenen doktorun yerinde olmamasına öfkelenen Serkan P., iddiaya göre kapıya yumruk attı. Bu sırada muayene için odada muayane olmayı bekleyen hasta Galip K., Salih P.'yi uyardı. Uyarı sonrası ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Hastane koridorunda bulunanlar da araya girerek kavgayı ayırmak istedi. Yaşanan bıçaklı kavgada araya giren polis memuru Yalçın B., Galip K. ve Alparslan K. yaralandı. Yaralılar, hastanenin acil servisinde tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yaşanan bıçaklı şüpheli Salih P. ve tedavisi tamamlanan Galip K., polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Hastane önüne sevk edilen polisler

-Yunus ekipleri

-Acil servis ambulanslar

-Detaylar

Haber-Kamera: Serkan Barış/ ÇORUM,

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KASTAMONU CUMHURİYET SAVCISI KAZA YAPTI

KARABÜK'te içinde Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş'ın bulunduğuotomobil kontrolden çıkarak refüje çarpıp takla attı. Kazada Salkımtaş hafif şekilde yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde D-755 Karayolu Asit köyü mevkiinde meydana geldi. Kastamonu'dan gelip Ankara istikametine giden Kastamonu Cumhuriyet Savcısı Recep Salkımtaş(30) idaresindeki 03 FF 356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüje çarptı. Otomobil daha sonra takla atarak karşı şeride geçti. Ters duran otomobilden hafif yaralı olarak çıkan Salkımtaş'ın tedavisi olay yerine gelen ambulansta yapıldı. Salkımtaş daha sonra otomobilin çekiciye konularak yoldan kaldırılmasını da takip etti. Polis, yol kenarına park ettikleri araçlarından inip refüjde bekleyen meraklı sürücüleri uyararak uzaklaştırdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Otomobilden detay

-Recep Salkımtaş'ın polislerle konuşması ve ambulansa götürülmesi

-Polisin meraklıları uzaklaştırması

-Otomobilin yoldan kaldırılması

Haber-Kamera: Bülent DİKTEPE/ KARABÜK,

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Bakan Selçuk, şehit yakını ve gaziler ile iftarda buluştu



AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ankara da şehit yakını, gazi ve gazi yakınları ile iftarda bir araya geldi.

Ankara'da, Altındağ Kültür Sarayı'nda yapılan iftara Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un yanı sıra Ankara Valisi Vasip Şahin ile şehit yakını, gazi ve gazi yakınları katıldı. Bakan Selçuk, şehit yakınları ve gaziler için pek çok kazanımlar sağladıklarını belirterek, "Kamuda 1 olan istihdam hakkını 2'ye çıkardık. Şehidimizin eşi, çocuğu, kardeşi, anne ve babasını da istihdam hakkı kapsamına aldık. Gazi ve gazi yakınlarımıza da bir istihdam hakkı getirdik" dedi.

'İSTİHDAMDA 45 YAŞ ŞARTINI KALDIRDIK'

Bakan Selçuk, ayrıca şehit yakınları ve gazilere yönelik yapılan çalışmalar hakkında da bilgi vererek şunları söyledi:

"İstihdamda da 45 yaş şartını kaldırdık. Atamaları ise bildiğiniz gibi, takvime bağlı olmaktan çıkartarak yıl içinde sürekli hale getirdik. Ücretsiz seyahat kartı hakkından yararlananların kapsamını genişleterek, bugün itibariyle 170 bine yakın şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızı kart sahibi yaptık. Şehit yakını ve gazilerimizin ekonomik sıkıntı içinde yaşamamaları için şartlarımızı sonuna kadar zorladık. Onların faizsiz konut kredisinden yararlanmalarını sağladık. Şehitlerimizin anne ve babaları için aylık bağlanmada aranan muhtaçlık şartını ise kaldırdık. Çalışmaya devam eden harp malullerinin, hem maluliyet hem de çalışma aylığının ikisini birden almalarına ve çalıştıkları işten emekli olabilmelerine imkan sağladık. Su ve elektrik ücreti indiriminden faydalanacakların da kapsamını genişlettik. Yaptığımız tüm bu hizmetleri; milletimiz için, bizim için öncelikle bir şeref meselesi olarak görüyoruz. Bu sayede, milletimizi birbirine bağlayan gönül bağlarını da perçinliyor, kuvvetlendirmiş oluyoruz. Biz, Türkiye olarak bugün 82 milyonluk büyük bir aileyiz. Kader birliği yaparak çoklukta birlik olmuş, acıları ve mutlulukları paylaşan bir aileyiz. Bizi bir araya getiren bağlar hiçbir şekilde tesadüfi olmamıştır."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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İftar yemeğinden genel ve detaylar

Bakan Selçuk'un konuşması

Haber-Kamera: Haluk KARAASLAN - Harun ÖZALP/ ANKARA,

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O kitabın yazarına 'müstehcenlik' soruşturması (2)

ANKARA'DA GÖZALTINA ALINDI

Hakkında soruşturma başlatılan 'Zümrüt Apartmanı' adlı kitabın yazarı Abdullah Şevki, akşam saatlerinde Ankara'da gözaltına alındı.

Haber: ANKARA,

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