DHA YURT BÜLTENİ-20

Tunceli 4.5'lik depremle sallandı (1)



TUNCELİ'de merkez üssü Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Tunceli merkezden ve çevre ilçelerden de hissedildi. Merkez üssü Nizamiye vatandaşlar sarsıntı ile birlikte sokaklara çıkarken, depremin yıkıma yolaçıp açmadığı hakkında henüz bilgi alınamadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre bugün Saat 22.42'de merkez üssü Tunceli'nin Nizamiye ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Nizamiyle etkili hissedilen sarsıntı, Tunceli merkez olmaz üzere çevre il ve ilçelerden de hissedildi. Yerin 7 kilometre altında meydana gelen depremle birlikte Nizamiye'de birçok vatandaş sokaklara çıktı. Depremin yıkıma yolaçıp, açmadığı hakkında henüz bilgi alınamadı.

Bu arada Kandilli Rasathanesi ve Depram Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 4.5 olarak açıkladı.

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Ferit DEMİR/TUNCELİ,

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Tunceli 4.5'lik depremle sallandı (2)

NİZAMİYE'DE KÜÇÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Tunceli merkezde de hissedilen deprem nedeniyle birçok vatandaş sokağa çıktı. Endişelenen vatandaşlar uzun süre evlerine girmedi. Depremin merkez üssü Nazımiye'nin bazı köylerinde ise küçük çapta hasar oluştuğu belirtildi. Ekipler, köylerle irtibatlarını sürdürüyor.

Görüntü Dökümü

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İlçeden görüntü

Sokağa çıkan vatandaşlar

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: TUNCELİ,

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'Pençe' operasyonu şehitleri memleketlerine uğurlandı



TÜRK Silahlı Kuvvetleri tarafından (TSK), Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik başlatılan 'Pençe' operasyonu kapsamında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın (28) ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın (28) cenazeleri, Hakkari'de düzenlenen törenle memleketlerine uğurlandı.

TSK'nın, 27 Mayıs akşamı terör örgütü PKK'ya yönelik Kuzey Irak'ın Hakurk bölgesinde başlatılan 'Pençe' operasyonu kapsamında, Goraspi Dağı bölgesinde teröristlerce tuzaklanan EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Teğmen Raşit Aydın ve Piyade Uzman Çavuş Mehmet Taşhan'ın cenazeleri, akşam saatlerinde helikopterle Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na getirildi. Şehitler için General Ahmet Başyurt Kışlası'nda düzenlenen uğurlama törenine; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Van Asayiş Jandarma Kolordu Komutanı Tümgeneral Haci İlbaş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, kurum amirleri, askeri erkan ve polisler katıldı.

SİLAH ARKADAŞLARI TEKBİRLERLE TABUTLARA OMUZ VERDİ

Tören mangası tarafından helikopterden alınarak alana getirilen şehitler için saygı duruşunda bulunup, özgeçmişleri okundu. Ardından İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından Kuran okunup, dua edildi. Her ikisi de bekar olan şehitlerin Türk bayraklarına sarılı tabutları, tören mangası tarafından omuzlandı. Bu sırada şehitlerin silah arkadaşları, koşarak tabutlara omuz verip, tekbirler eşliğinde helikoptere kadar taşıdı. askeri helikopterle Selahaddin Eyyubi Havalimanı'na götürülen şehitlerden Piyade Teğmen Aydın'ın cenazesi Giresun'a, Piyade Uzman Çavuş Taşhan'ın cenazesi ise Kahramanmaraş'a gönderildi.

Görüntü Dökümü

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Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı

Şehitlerin tabutlarının alana getirilmesi

Saygı duruşu

Törene katılanlar

Dua okunması

Şehitlerinin naaşının helikoptere götürülmesi

Askerlerin tabutlara omuz vermesi

- Genel ve detay görüntüler

Haber: Mücahit YOLCU-Kamera: Behçet DALMAZ-Emrah KIZIL/ HAKKARİ,(DHA

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Televizyon tamir dükkanında yangın çıktı



MANİSA'nın Şehzadeler ilçesinde 5 katlı bir apartmanın zemininde bulunan bir iş yerinde yangın çıktı. Yanan dükkan itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası söndürüldü.

Yangın, bugün saat 20.30 sıralarında Utku Mahallesi İbrahim Gökçen Bulvarı üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın zemininde bulunan televizyon tamircisinde çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi işyerindeki yangına müdahale etti. Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangında ölen ya da yaralanan olmazken, maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi

Olay yerinden genel ve detay görüntüler

Cemil SEVAL/MANİSA,-

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Otomobillerden aksesuar çalan hırsız tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ'ta, otomobillerden aksesuar çalan Burak Ö. (25), polis tarafından yakalanarak sevk edildiği adliyede tutuklandı.

Kent merkezinde son günlerde park halindeki 5 ayrı otomobilde hırsızlık meydana geldi. Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede 5 otomobilden hırsızlığı Burak Ö.'nün yaptığını belirledi. Aynı zamanda sabıkalı olan Burak Ö., polis tarafından otomobillerden çaldığı 3 oto teybi, anfi, bufır ve mont ile yakalanarak gözaltına alındı. Burak Ö., sorgusunda 5 otomobilden hırsızlık yaptığını itiraf etti.

Burak Ö., sorgusunun ardından sevk edildiği adliye tutuklandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Burak Ö. polisler arasında

Hastaneye alınması

Hastaneden çıkarılması

Polis otosuna bindirilmesi

Polis otosunun gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

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Adıyaman'da 5 katlı binanın teras katında çökme korkuya neden oldu

ADIYAMAN'da, 5 katlı binanın teras katının beton tavanı çöktü. Paniğe neden olan çökmede yaralanan olmazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Olay, Sıratut Mahallesi'nde meydana geldi. 9 Eylül Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın teras katının beton tavanı bilinmeyen bir nedenle çöktü. Binada yaşayan vatandaşlar gürültü üzerine korkarak dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken binaya bir süre kimseyi yaklaştırmadı. Yapılan incelemede binada hasar olmadığı anlaşılınca vatandaşlar tekrar evlerine döndü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeri

İtfaiye ve polis ekipleri

Çöken yer

Ekiplerin önlem alması

Ekiplerin inceleme yapması

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

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Tarihi, 70 milyon yıllık denizkestanesi fosiline dokunarak öğreniyorlar

ADIYAMAN'ın Kahta ilçesinde bilim sınıfında öğrenciler fosilleri 70 milyon yıllık deniz kestanesi fosillerine dokunarak öğreniyor.

Kahta TPAO Atatürk İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldırım, Hatay'ın Samandağ ilçesinde bulduğu ve 70 milyon yıllık olduğu tahmin edilen deniz kestanesi fosillerini okula getirdi. Bilim sınıfına konulan fosiller öğrencilerin, eğitimi için kullanılmaya başlandı. İlkokulu Müdürü Mehmet Yıldırım, fosilleri gezi sırasında bulduğunu ifade ederek, "Bir ay önce gezi sırasında bulduğum bu fosilleri getirip bilim sınıfına koydum. Ben ne olduğunu bilmiyordum. Daha sonra denizkestanesi fosili olduğuna öğrendim öğrencilerin dikkatlerini çok çekiyor" dedi.

Öğretmen Şaban Demir ise, "Okul müdürümüz tarafından okula getirilen bu fosiller, öğrenciler tarafından büyük ilgi görüyor. Saatlerce fosil nedir diye anlatsak çocuklar yine de öğrenemiyordu. Şimdi fosili görerek ve dokunarak kısa sürede unutulmamak üzere öreniyorlar"

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Öğretmenin ders anlatması

Öğrencilerin fosillere dokunması

Öğretmen ile röportaj

Okul müdürü ile röportaj

Genel görüntüler

Haber-Kamera: Haci BOZKURT- ADIYAMAN-DHA

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