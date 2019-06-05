DHA YURT BÜLTENİ-20

1)HASSA'DA FECİ KAZA: 9 YARALI,1 ÖLÜ

HATAY'ın Hassa ilçesinde otoyol üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 9 kişi ise yaralandı.Kaza, Kırıkhan-Hassa otoyolu üzerinde saat 16.00 sularında meydana geldi. İddiaya göre Mustafa Kaçar yönetimindeki 31 NCU 47 plakalı otomobil ile Ahmet Gülerdem yönetimindeki 31 ABR 200 plakalı otomobil Buhara Mahallesi mevkiinde bulunan döner kavşakta çarpıştı. Kazada Ahmet Gülerdem'in kullandığı araçta kendisiyle birlikte Firdevs Gülerdem, Büşra Gülerdem, Erdem Gülerdem, Betül Gülerdem ve Ayşe Gülerdem ile diğer aracın sürücüsü Mustafa Koçar ve araçta bulunan Tolgahan Koçar, Nilüfer Koçar, Nilgün Özlem yaralandı. Olay yerine jandarma ve 112 sağlık ekipleri çağrıldı. Tüm yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapılırken ağır yaralı olan Ayşe Gülerdem'in kalbi durdu. Sağlık görevlilerinin uzun süre kalp masajı yaptığı yaşlı kadın diğer yaralılarla birlikte ambulansla Hassa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talihsiz kadın burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer 9 yaralının ise hastanede tedavisi sürüyor.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Kaza yerinden detay görüntüler

Yaralılara yapılan ilk müdahale

Ayşe Gülerdem'e kalp masajı yapılırken

Yaralılar yerde yatarken

Genel ve detay görüntüler

SÜRE: 02'53" BOYUT: 276 MB

Haber- Kamera: Hacı Kasım NARCI/HASSA, (Hatay),



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2)MOTOSİKLETLE İLE BİSİKLET ÇARPIŞTI: 3 YARALI

ADIYAMAN'da, motosiklet ile bisikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi.

Muhammed Yaşarın kullandığı bisiklet ile Mehmet Emin yönetimindeki 27 HT 854 plakalı motosikletin çarpıştı. Kazada Muhammed Yaşar, Mehmet Emin ve motosikletin arkasında bulunan Erdal Gözel yaralandı. Yaralılar kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık görevlileri tarafından ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Kaza karışan bisiklet ve motorsiklet

-Ambulansın ayrılması

Polis ekipleri

Genel ve detay görüntüler

(Haber-Kamera: Mahir ALAN-ADIYAMAN-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 80 MB

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3)HUSUMETLİSİNİ AYAKLARINDAN VURUP KAÇTI

KAHRAMANMARAŞ'ta Savaş Kenger (40), aralarında husumet olan İlhan Güzel'i (34) tabancayla ayaklarından vurup, kaçtı.

Olay, akşam saatlerinde Dulkadiroğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sokakta buluşan İlhan Güzel ile Savaş Kenger arasında eski husumetten dolayı tartışma çıktı. Kenger, daha sonra tabancayla Güzel'in ayaklarına ateş edip, otomobille olay yerinden kaçtı. Ayaklarına isabet eden kurşunlarla yere yığılan İlyas Güzel ise yakınları tarafından özel hastaneye götürüldü.

İlyas Güzel'in sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, Savaş Kenger'in yakalanması için polis çalışma başlattı.

Görüntü Dökümü

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Olay yeri

Polislerin inceleme yapması

Boş kovan

Genel ve detay görüntüler

Haber-Kamera: Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ-DHA)

GÖRÜNTÜ BOYUTU: 184 MB

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4)KOLUNU AKREP SOKAN KADIN KURTARILDI

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinin 1.5 mil açığındaki Cennet Adası'nda kolunu akrep sokan 55 yaşındaki Sevda Ercan, Sahil Güvenlik botuyla yat limanına getirilmesinin ardından, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Marmaris Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na, bugün saat 16.03'te, 1.5 mil açıktaki Cennet Adası'nda bir kadını akrep soktuğu ihbarı geldi. Sağlık ekipleriyle bölgeye hareket eden sahil güvenlik botu Cennet Adası'na geldi. Adanın sahilinde oturan Sevda Ercan'a ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından burada yapıldı. Ardından bota alınan Ercan, Marmaris Yat Limanı'na getirildi. Burada hazır bekletilen ambulansa nakledilerek Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ercan, tedaviye alındı.

Ercan'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Görüntü Dökümü

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-Sahil Güvenlik ekiplerinin cep telefonuyla çektiği kurtarma görüntüsü

(Haber: Ali GÜNDOĞAN/ MARMARİS (Muğla),



