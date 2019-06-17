DHA YURT BÜLTENİ - 20

Minibüs, iş makinesine çarptı: 7 yaralı



AKSARAY'da minibüsün emniyet şeridinde seyreden iş makinesine arkadan çarpması sonucu 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Aksaray-Ankara karayolu 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Cevdet Yücel (54) idaresindeki 34 YJ 0969 plakalı minibüs, Aksaray'dan Ankara istikametine gidenrken 10'uncu kilometrede emniyet şeridinde giden Karayolları'na ait İlhami A. (59) yönetimindeki greydere arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü Cevdet Yücel ile minibüstekiler Ayşe (24), Fadime (54), Elisa Nur (6), Abdulkadir Yücel (5) ile Seher Çidal (31) ve Göktuğ Çidal (5) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs sürücüsü Cevdet Yücel ve eşi Fadime Yücel, minibüste sıkıştı. Olay yerine gelen İtfaiye ekipleri sıkışan yaralıları kurtardı. Yaralılar Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, sürücü Cevdet Yücel ile Fadime Yücel'in durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Olay yerinde yaralıların kurtarılması

-Yaralıların ambulansa alınması ve hastaneye getirilişi

-Detaylar

Haber-Kamera: Erkan ALTUNTAŞ/ AKSARAY,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Evinin önünde silahlı saldırıda ağır yaralandı



BURSA'da Gökhan Tek (39), borç-alacak meselesinden aralarında husumet bulunan M.B. tarafından, evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda ağır yaralandı.

Olay, gece saatlerinde İnegöl-Alanyurt Yolu'nda meydana geldi. Yürüyerek evine giden Gökhan Tek'in önü, daha önceden borç-alacak yüzünden kavgalı olduğu M.B. tarafından kesildi. İki arasında çıkan tartışmada M.B., tabanca ile Tek'a ateş açarak kaçtı. Gökhan Tek, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekiler, polis ve sağlık akiplerine haber verdi. tek, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinde araştırma yapan polis, çevreden 10 adet kovan topladı. Hayati tehlikesi bulunan Gökhan Tek ameliyata alındı. Polis, şüpheli M.B.'yi yakalamak için soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yaralının hastaneye getirilmesinden görüntü

-Olay yerinden görüntüler

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL(Bursa),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Tartıştığı eşini bıçakla ağır yaraladı



KAHRAMANMARAŞ'ta Bayram Ö. (66), tartıştığı eşi Fatma Ö.'yü (66) defalarca bıçaklayarak ağır yaraladı. Kaçan koca, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Ertuğrulgazi Mahallesi Çağrıbey Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Bayram Ö. ile Fatma Ö. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Bayram Ö., eşine bıçakla saldırdı. Yaşlı kadın aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanarak kanlar içinde yere yığılırken, Bayram Ö. ise kaçtı.

İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 4 çocuk annesi Fatma Ö., Sütçü İmam Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Göğsüne ve vücudunun değişik yerlerine aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Fatma Ö. ameliyata alındı. Fatma Ö.'nün sağlık durumunun ciddiyetini koruğu belirtildi.

Olaydan sonra kaçan Bayram Ö. ise Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından kısa eyakalandı. Gözaltına alınan Bayram Ö., sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane binası

Acil servis önü

Hastane önündeki ambulans

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Kuyuya düşen baba ve oğlunu itfaiye kurtardı



BALIKESİR'in Ayvalık ilçesinde, beton kapağının çökmesiyle, Doğan Anaz ve oğlu Gökhan su kuyusuna düştü. Baba- oğul olay yerine gelen itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçenin Kemal Paşa Mahallesi Merkez Hastane Caddesi 10. Sokak'ta saat 20.30 sıralarında Doğan Apartmanı önündeki su kuyusunun beton kapağı çöktü. Apartman sakinlerinden Doğan Anaz ve oğlu Gökhan kuyuya düştü. Komşularının itfaiyeye haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Bir buçuk metre derinliğindeki kuyuya düşen Doğan Anaz ve Gökhan balçığa saplandı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 10 dakikalık çalışmasının ardından kuyudan çıkarılan baba ve oğlu, sağlık görevlilerince Ayvalık Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Doğan ve Gökhan Anaz'ın kuyudan çıkışlarından amatör kamera görüntüsü.

Haber: Kadri KAYA/ AYVALIK(Balıkesir),

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Soluk borusuna lokum kaçan çocuk yoğun bakımda

KAHRAMANMARAŞ'ta yediği lokum nefes borusuna kaçan Berat K. (3), yoğun bakıma alındı.

Akşam saatlerin Mağralı Mahallesi'nde meydana gelen olayda Berat K. lokum yediği sırada birden nefes almakta zorlandı. Nefes borusuna lokum kaçan küçük Berat'ı ailesi hemen Necip Fazıl Şehir Hastanesi Yörük Selim Ek Hizmet Binası'na götürdü. Doktorlar tarafından ilk müdahalesi yapılan Berat K.'nın nefes borusundaki lokum çıkarıldı. Bir süre nefessiz kalan ve durumu ağır olan Berat, aynı hastanenin Kadın Doğum Çocuk Servisi Ek Hizmet Binası'na sevk edildi. Burada yoğun Bakım Ünitesi'ne alınan Berat K.'nın sağlık durumunun iyiye gittiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Hastane binası

Acil servis önü

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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İstanbul adayları Zonguldak'ta ilgiyle izlendi



ZONGULDAK'ta kahvelerde toplanan halk, İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adaylarının canlı yayınını ilgiyle izledi.

23 Haziran'da yapılacak olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi öncesi, Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı adayı Ekrem İmamoğlu'nun katıldığı 'İstanbul 2019 seçim özel' yayını Zonguldak'ta ilgiyle takip edildi. Program, kafe ve kahveleri doldurdu. Toplanan kalabalık, yayını büyük bir dikkatle takip etti. Vatandaşlar, iki adayın aynı programda bir araya gelmesini yerinde bulduklarını, tüm seçimlerde bu tür programların olması gerektiğini söyledi.

Kahvede programı izleyen otobüs şoförü Cafer Çetinkaya, İstanbul seçimlerinin Türkiye'yi de ilgilendirdiğini düşündüğü için iki adayı analiz etme adına programı izlediğini söyleyerek, "Seçim iptalini iki adaydan dinleyerek analiz etmek için halk olarak açık oturumu izliyoruz. Sonucun ne olacağını göreceğiz. Açık oturumla halk olarak aydınlanmış olacağız. Bütün kanallarda İstanbul seçimlerini takip ediyoruz ve bir sürü iddia var ortada. İki adaydan bunları dinleyerek daha iyi analiz etme imkanı bulduk. Kararı İstanbul halkı verecek. Her iki adaya da başarılar dileriz." dedi.

Satış personeli Yaşar Şeker de, "İstanbul'da devam eden seçim yarışı var. İstanbul halkını olduğu kadar bizleri de merak ettirdi. İki aday hakkında da önemli iddialar vardı. Bizler de bu akşam bu iddiaları yanıtlayan iki değerli lideri dinliyoruz. İki liderin İstanbul için ne yapacağını merak ediyoruz. İnşallah seçimler İstanbul için hayırlı olur." diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Kahvehanelerde yayını izleyenlerden detaylar

-İzleyicilerle röportaj

-Detaylar

Haber-Kamera: Cüneyt ÖZFİDAN/ ZONGULDAK,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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Yıldırım-İmamoğlu ortak yayınında Ankara sokakları boşaldı



İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bir hafta kala gerçekleşen Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınında, Ankaralılar ekran başına kilitlendi. Yayın saatinde sokaklar boşalırken, kahve ve çay bahçelerinde programı izleyen Ankaralılar, adayların performansını değerlendirdi.

23 Haziran'da yapılacak İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine bir hafta kala AK Parti adayı Binali Yıldırım ile CHP adayı Ekrem İmamoğlu, ortak yayında görüşlerini paylaştı. Ankaralılar, İstanbul seçmenini ilgilendiren konuların görüşüldüğü yayına yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşların, yayın saatinde ekranların başına geçmesi sonucu sokaklar boşaldı. Mesai başındaki taksiciler ile kahve ve çay bahçelerine çıkan vatandaşlar da yayını topluca izleyerek, adayların performanslarını değerlendirdi. Vatandaşlar, karşılıklı saygı ve anlayış çerçevesinde bu tarz yayınların sürekli yapılması gerektiğini görüşünü savundu.

Gazi Mahallesi'nde bir çay bahçesinde yayını izleyen Mukadder Öztekin, 90'lı yıllarda gerçekleşen açık oturumlarla bugünkü tartışmayı kıyasladığı konuşmasında, "Bence o zamanlar insanlar birbirlerine daha saygılıydı ama şu anda sadece sen-ben zıtlaşması var. Burası Türkiye Cumhuriyeti, hepimiz aynı gemideyiz. İnsanlar birbirlerine biraz daha sevgi ve saygıyla yaklaşırsa her şer daha güzel olacak. Tartışmak güzel bir şey tabi ama böyle kısır bir tartışma değil yaniö diye konuştu.

30 yıldır Almanya'da yaşadığını belirten Öztekin, Avrupa ile Türkiye'deki siyasi tartışmaları değerlendirerek, "Onlar bile mesele vatansa birleşebiliyorlar. Yani tartışma, karşılıklı görüş alışverişi her yerde var. İnsanların özgürce fikirlerini söylemesinde hiçbir sakınca yok ama şu anki zamansız bir tartışma. Şuan birlik ve beraberlik zamanıö açıklamasında bulundu.

Cebeci'de bir kahvede yayını izleyen vatandaşlar, bu tür siyasi tartışmaların halkın önünde yapılmasının seçmen için etkileyici olduğu görüşünü savundular.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Boş sokaklardan görüntü

Taksi durağında yayını izleyen vatandaş

Mukadder Öztekin ile röportaj

Kıraathanede yayını izleyen vatandaşla röportaj

Genel ve detay

Haber-Kamera: Caner ÜNVER/ ANKARA,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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(ÖZEL) - Grup Gripin'den yeni single mesajı

KAHRAMANMARAŞ'ta sahne alan Grup Gripin'in solisti Birol Namoğlu, Eylül ayında yeni bir single çıkaracaklarını söyledi.

Rock müziğin sevilen gruplarından Gripin, özel bir okulun yılsonu ve Babalar Günü nedeniyle düzenlediği etkinlikte sahne aldı. Sevilen şarkılarını peş peşe seslendiren Gripin'e, hayranları da eşlik etti. Konseri 'Yolcu yolunda gerek' parçasıyla noktalayan Grup Gripin'in solisti Birol Namoğlu, okuldan ayrılırken hayranlarının ilgisiyle karşılaştı. Onlarla fotoğraf çektiren Namoğlu, gazetecilere açıklamalarda da bulundu. Tüm babaların Babalar Günü'nü kutladığını belirten Birol Namoğlu, "Şahane bir ortam vardı. Daha öncede Kahramanmaraş'a gelmiştik ve burada olmayı çok seviyoruz. Yemeklerini özellikle tatlılarını. Yine güzel bir gece yaşadık, umarız başka bir zaman yine geliriz. Yeni bir single var, ileride göreceğiz inşallah. Eylül ayı çıkacak gibi" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Konserden detay

Birol Namoğlu'nun şarkı söylemesi

Konsere gelen seyirciler

Konserin bitmesi

Namoğlu ile röp.

Namoğlu'nun hayranlarıyla fotoğraf çektirmesi

Minibüse binmesi

Minibüsün gidişi

Haber-Kamera: Ömer KOÇ/ KAHRAMANMARAŞ,

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ

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